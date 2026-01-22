Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Отказ питомца от воды не всегда связан с заболеванием — причиной могут быть особенности рациона, климатические факторы или снижение активности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Организм здорового животного не способен полностью отказаться от воды, однако уровень водопотребления может значительно меняться в зависимости от рациона, сезона и общего состояния питомца. Шеляков отметил, что одним из частых объяснений снижения интереса к питью является питание влажными кормами.

"В здравом уме организм от воды не откажется. Другое дело, что водопотребление может быть снижено в некоторых ситуациях — например, при питании влажными кормами, которые на 80% состоят из воды. Бывает, что кошки практически не пьют, но при этом успешно мочатся и не испытывают недостатка влаги. Также влияет климат: летом животные пьют больше, зимой — меньше из-за снижения активности", — пояснил ветеринар.

Недостаток воды, подчеркнул специалист, может привести к сгущению крови, повышенной нагрузке на сердце и почки, а также к нарушениям циркуляции жидкости в организме. Поэтому важно своевременно замечать первые признаки обезвоживания.

"Сигналом тревоги является снижение объема мочи, повышение ее плотности и изменение цвета. Еще один показатель — состояние кожи. Нужно слегка ущипнуть питомца за холку: если складка долго не расправляется, это говорит о нехватке жидкости в организме. В таком случае следует обратиться к врачу, поскольку обезвоживание может быть связано с заболеваниями почек или нарушением водного баланса", — заключил Шеляков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
