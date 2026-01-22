Четыре года тишины закончились: какапо вступили в самый важный сезон за десятилетия

В Новой Зеландии произошло событие, которого специалисты ждали несколько лет. Редчайшие ночные попугаи какапо впервые за четыре года снова начали размножаться, и этот сезон может оказаться рекордным. Экологи связывают происходящее с совпадением природных циклов и пересмотром методов охраны вида.

Фото: SirroccoKakapo4 by Mark Whatmough, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Какапо

Почему какапо размножаются так редко

Какапо — это крупные нелетающие ночные попугаи с зелёно-жёлтым оперением, которые обитают только на островах Новой Зеландии. Их биология устроена необычно: брачный период наступает не ежегодно, а раз в два-четыре года. Запуском служит массовое плодоношение дерева риму — местной хвойной породы-долгожителя, плоды которой становятся главным источником питания.

Такая зависимость делает каждый сезон размножения особенно ценным. Пропущенные годы невозможно "компенсировать", и любое неблагоприятное совпадение факторов напрямую отражается на численности птиц, что особенно заметно на фоне глобальных прогнозов о потере биоразнообразия.

"Всегда волнительно, когда официально начинается сезон размножения, но в этом году он кажется особенно долгожданным после такого большого перерыва с прошлого сезона в 2022 году", — сказала операционный менеджер по восстановлению популяции какапо в Департаменте охраны природы Новой Зеландии Дейдре Верко.

Сколько птиц осталось и как за ними следят

К середине XX века какапо оказались на грани исчезновения из-за уничтожения лесов и появления завезённых хищников. Интенсивные меры охраны позволили увеличить численность с 51 особи, однако сегодня в дикой природе насчитывается всего 236 какапо, включая 83 самки репродуктивного возраста.

Каждая птица оснащена радиопередатчиком, благодаря чему специалисты отслеживают её передвижения, активность и состояние здоровья. Подобные методы мониторинга применяются и в других исследованиях, где поведение животных рассматривается как индикатор изменений среды, в том числе в проектах, изучающих, как животные чувствуют угрозу раньше человека.

Ставка не только на количество птенцов

По оценкам специалистов, сезон 2026 года может принести больше птенцов, чем любой другой за последние 30 лет наблюдений. Однако программа восстановления смещает акцент с простого увеличения численности на устойчивость популяции в долгосрочной перспективе.

Экологи сознательно сокращают вмешательство человека. Всё больше яиц оставляют вылупляться прямо в гнёздах, а не в инкубаторах, и стараются минимизировать контакт с птенцами. Такой подход должен снизить риск того, что птицы будут ассоциировать себя с людьми, а не с собственным видом.

"Какапо по-прежнему находятся под критической угрозой исчезновения, поэтому мы будем продолжать работать над ростом численности. Но наша цель — не просто выживание, а формирование здоровых, самоподдерживающихся популяций", — отметила Дейдре Верко.

Как проходит брачный сезон какапо

Во время сезона размножения самцы собираются на токовищах и создают систему утоптанных троп и углублений, усиливающих их низкочастотные брачные крики. Эти звуки раздаются по ночам неделями и привлекают самок. После спаривания самка остаётся одна: она высиживает яйца и выращивает птенцов без участия самца.

Первые птенцы, по прогнозам специалистов, должны появиться в середине февраля. Именно этот момент станет ключевым показателем того, насколько выбранная стратегия оправдывает себя.

Инкубаторы и естественное вылупление

Искусственное выкармливание позволяет контролировать условия и снижать раннюю смертность. Такой подход особенно важен в критических ситуациях, когда каждая кладка на счету.

Естественное вылупление в гнезде помогает птицам формировать нормальное поведение и снижает зависимость от человека. При этом возрастает нагрузка на самку и сохраняются природные риски. На практике специалисты комбинируют оба подхода, выбирая оптимальный вариант для каждой конкретной ситуации. Об этом сообщает Live Science.

Популярные вопросы о какапо

Почему какапо размножаются не каждый год?

Их цикл напрямую зависит от плодоношения дерева риму, которое происходит нерегулярно.

Что эффективнее для сохранения вида — инкубаторы или гнёзда?

Инкубаторы важны в экстренных случаях, но естественное вылупление помогает формировать устойчивую популяцию.

Когда появятся первые птенцы в этом сезоне?

По прогнозам специалистов, первые птенцы могут вылупиться в середине февраля.