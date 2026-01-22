Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СНТ под прицелом: как утечка данных превратила вашу дачу в поле для кибератаки
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Валюта наперекор рынку: крепкий рубль меняет правила для экономики и экспорта

Арктике не удалось запереть белух во льдах: одна стратегия удержала гены в движении

Зоосфера

Белухи у берегов Аляски оказались куда сложнее, чем считалось раньше. Долгосрочное исследование показало, что стратегия спаривания этих китов напрямую связана с выживанием изолированной популяции. Учёные выяснили, что именно гибкость в выборе партнёров помогает сохранить генетическое разнообразие.

Белухи
Фото: Own work by Kirill.uyutnov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Белухи

Почему белухи долго оставались загадкой для науки

Белуху называют одним из самых неуловимых китов Арктики. Эти животные живут в среде, где наблюдения сильно осложнены льдом, погодными условиями и удалённостью районов. По этой причине учёным долгое время было мало известно о том, как белухи выбирают партнеров, конкурируют между собой и воспитывают потомство в дикой природе, несмотря на растущий интерес к тому, как устроена жизнь морских гигантов.

Именно нехватка данных о поведении в естественной среде долгое время формировала упрощенные представления о социальной структуре этого вида.

Как проходило исследование в Бристольском заливе

Команда учёных из Океанографического института Харбор-Бранч при Университете Флориды Атлантического побережья совместно со специалистами природоохранных ведомств Аляски в течение 13 лет собирала генетические образцы. В исследование вошли данные по 623 белухам, обитающим в Бристольском заливе Берингова моря.

Параллельно учёные наблюдали за социальными группами и возрастной структурой животных. Эта популяция насчитывает около двух тысяч особей и живет изолированно, практически не смешиваясь с другими группами, что делает ее особенно уязвимой с точки зрения генетического разнообразия.

Какая стратегия спаривания оказалась ключевой

Из-за продолжительной жизни белух исследователи сосредоточились на краткосрочных репродуктивных стратегиях — в рамках одного брачного сезона или нескольких лет. Они рассматривали три модели: полигамию, полиандрию и полигинандрию.

Анализ показал, что и самцы, и самки спариваются с несколькими партнёрами в течение нескольких лет. Такая смена партнеров приводит к появлению большого числа сводных братьев и сестёр и сравнительно небольшого количества родных, что снижает риск инбридинга и помогает поддерживать генетическое разнообразие в условиях изоляции.

Почему прежние представления оказались неверными

Руководитель исследования, профессор Грег О'Корри-Кроу, отмечает, что результаты опровергают устоявшиеся взгляды на репродуктивное поведение белух.

"Поскольку самцы намного крупнее самок и, по-видимому, проводят мало времени, общаясь с матерями и детенышами, ученые полагали, что белухи, вероятно, являются полигамными", — пояснил исследователь эволюции и поведения диких животных Грег О'Корри-Кроу.

Ранее считалось, что лишь несколько доминантных самцов становятся отцами большинства детенышей. Новые данные показали, что вклад в размножение распределяется заметно равномернее, сообщает Eurekalert.

Роль самок в сохранении популяции

Самки белух, как выяснили учёные, часто меняют партнеров от сезона к сезону. Такое поведение рассматривается как форма управления рисками, позволяющая избегать спаривания с менее подходящими самцами и повышать шансы на рождение здорового потомства.

В условиях Арктики, где выживание вида зависит от множества факторов, такая стратегия становится важным механизмом устойчивости популяции, сопоставимым по значению с тем, как эволюция формировала особенности китов как вида.

Популярные вопросы о размножении белух

Почему смена партнеров важна для белух?

Она снижает риск инбридинга и помогает сохранять генетическое разнообразие.

Все ли белухи используют одинаковую стратегию?

В Бристольском заливе доминирует полигинандрическая модель, но в других регионах она может отличаться.

Можно ли применять эти выводы к другим видам китов?

Частично, однако каждая популяция формирует стратегии в зависимости от среды и численности.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Зима кусает первой: ошибки, которые оставляют собаку без защиты на морозе
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Макияж с эффектом инея: этот блеск для губ из 90-х работает как оптический трюк
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Королева без капризов: этот цветок не уступает розам в красоте и не требует ухода
Соль для посудомоечных машин влияет на появление разводов и налёта на посуде
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.