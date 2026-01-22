Арктике не удалось запереть белух во льдах: одна стратегия удержала гены в движении

Белухи у берегов Аляски оказались куда сложнее, чем считалось раньше. Долгосрочное исследование показало, что стратегия спаривания этих китов напрямую связана с выживанием изолированной популяции. Учёные выяснили, что именно гибкость в выборе партнёров помогает сохранить генетическое разнообразие.

Фото: Own work by Kirill.uyutnov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белухи

Почему белухи долго оставались загадкой для науки

Белуху называют одним из самых неуловимых китов Арктики. Эти животные живут в среде, где наблюдения сильно осложнены льдом, погодными условиями и удалённостью районов. По этой причине учёным долгое время было мало известно о том, как белухи выбирают партнеров, конкурируют между собой и воспитывают потомство в дикой природе, несмотря на растущий интерес к тому, как устроена жизнь морских гигантов.

Именно нехватка данных о поведении в естественной среде долгое время формировала упрощенные представления о социальной структуре этого вида.

Как проходило исследование в Бристольском заливе

Команда учёных из Океанографического института Харбор-Бранч при Университете Флориды Атлантического побережья совместно со специалистами природоохранных ведомств Аляски в течение 13 лет собирала генетические образцы. В исследование вошли данные по 623 белухам, обитающим в Бристольском заливе Берингова моря.

Параллельно учёные наблюдали за социальными группами и возрастной структурой животных. Эта популяция насчитывает около двух тысяч особей и живет изолированно, практически не смешиваясь с другими группами, что делает ее особенно уязвимой с точки зрения генетического разнообразия.

Какая стратегия спаривания оказалась ключевой

Из-за продолжительной жизни белух исследователи сосредоточились на краткосрочных репродуктивных стратегиях — в рамках одного брачного сезона или нескольких лет. Они рассматривали три модели: полигамию, полиандрию и полигинандрию.

Анализ показал, что и самцы, и самки спариваются с несколькими партнёрами в течение нескольких лет. Такая смена партнеров приводит к появлению большого числа сводных братьев и сестёр и сравнительно небольшого количества родных, что снижает риск инбридинга и помогает поддерживать генетическое разнообразие в условиях изоляции.

Почему прежние представления оказались неверными

Руководитель исследования, профессор Грег О'Корри-Кроу, отмечает, что результаты опровергают устоявшиеся взгляды на репродуктивное поведение белух.

"Поскольку самцы намного крупнее самок и, по-видимому, проводят мало времени, общаясь с матерями и детенышами, ученые полагали, что белухи, вероятно, являются полигамными", — пояснил исследователь эволюции и поведения диких животных Грег О'Корри-Кроу.

Ранее считалось, что лишь несколько доминантных самцов становятся отцами большинства детенышей. Новые данные показали, что вклад в размножение распределяется заметно равномернее, сообщает Eurekalert.

Роль самок в сохранении популяции

Самки белух, как выяснили учёные, часто меняют партнеров от сезона к сезону. Такое поведение рассматривается как форма управления рисками, позволяющая избегать спаривания с менее подходящими самцами и повышать шансы на рождение здорового потомства.

В условиях Арктики, где выживание вида зависит от множества факторов, такая стратегия становится важным механизмом устойчивости популяции, сопоставимым по значению с тем, как эволюция формировала особенности китов как вида.

Популярные вопросы о размножении белух

Почему смена партнеров важна для белух?

Она снижает риск инбридинга и помогает сохранять генетическое разнообразие.

Все ли белухи используют одинаковую стратегию?

В Бристольском заливе доминирует полигинандрическая модель, но в других регионах она может отличаться.

Можно ли применять эти выводы к другим видам китов?

Частично, однако каждая популяция формирует стратегии в зависимости от среды и численности.