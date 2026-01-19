Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стандартные похороны в Ростове стоят от 6,2 тыс. рублей
Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге
Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года

Зимний ресторан для пернатых: какие правила делают кормушку безопасной для птиц

Зоосфера

Зимой кормушки помогают птицам выживать в условиях нехватки корма, однако при их установке важно учитывать правила безопасности и ухода. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин.

кормушка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
кормушка

По словам орнитолога, кормушки, установленные рядом с окнами, абсолютно безопасны, если они правильно оборудованы. Сейчас выпускаются специальные "заоконные" модели на присосках из прозрачного пластика, которые позволяют наблюдать за птицами прямо из квартиры. Такие конструкции не только удобны, но и способствуют бережному взаимодействию с дикой природой.

"Кормушки, установленные на окнах, при правильном оборудовании не представляют опасности. Сейчас существуют специальные конструкции на присосках, которые крепятся к стеклу и позволяют наблюдать за птицами вблизи. Они могут быть полуавтоматическими — с дозатором, из которого корм поступает постепенно, что избавляет от необходимости ежедневно открывать окно. Главное — подобрать размер так, чтобы туда не могли залетать голуби, иначе под окнами все будет испачкано", — пояснил Мишин.

Он отметил, что к таким кормушкам чаще всего прилетают мелкие певчие птицы — синицы, поползни, дятлы и даже корольки. По его словам, в условиях снежной зимы подобные приспособления становятся настоящим спасением для пернатых, ведь естественные источники пищи скрыты под снегом.

"Устанавливать кормушки — дело не только полезное, но и благородное. Сейчас, когда глубокий снежный покров закрывает землю, птицы не могут добраться до семян и кормятся только ягодами и почками на деревьях. Поддерживая их, мы помогаем им пережить зиму и сохраняем природный баланс. К тому же наблюдать за птицами у окна — это большое удовольствие и для взрослых, и для детей", — отметил орнитолог.

Мишин добавил, что при самостоятельном изготовлении кормушек из пластиковых бутылок важно тщательно обрабатывать края, чтобы птицы не поранились. Также необходимо регулярно очищать кормушку от снега, влаги и остатков корма, поскольку несвежие семена могут стать источником инфекции.

"Если кормушку сделать аккуратно, она будет полностью безопасна. Опасность представляет только острый пластик, который может травмировать лапки птиц, поэтому края нужно закрыть трубочкой или загнуть внутрь. Кроме того, кормушка требует регулярного ухода: важно следить, чтобы корм не намокал и не примерзал, а сам контейнер оставался чистым. И самое главное — если птицы привыкли к вашей кормушке, корм в ней должен быть постоянно, иначе ослабленные птицы могут просто не пережить полет в поисках другого источника пищи", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Садоводство, цветоводство
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Последние материалы
Морщины на лбу, щеках и подбородке отражают образ жизни — Marianne
Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания
В Чаталхёйюке нашли захоронение 20 человек под полом — Earth
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов
Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.