Зимний ресторан для пернатых: какие правила делают кормушку безопасной для птиц

Зимой кормушки помогают птицам выживать в условиях нехватки корма, однако при их установке важно учитывать правила безопасности и ухода. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ кормушка

По словам орнитолога, кормушки, установленные рядом с окнами, абсолютно безопасны, если они правильно оборудованы. Сейчас выпускаются специальные "заоконные" модели на присосках из прозрачного пластика, которые позволяют наблюдать за птицами прямо из квартиры. Такие конструкции не только удобны, но и способствуют бережному взаимодействию с дикой природой.

"Кормушки, установленные на окнах, при правильном оборудовании не представляют опасности. Сейчас существуют специальные конструкции на присосках, которые крепятся к стеклу и позволяют наблюдать за птицами вблизи. Они могут быть полуавтоматическими — с дозатором, из которого корм поступает постепенно, что избавляет от необходимости ежедневно открывать окно. Главное — подобрать размер так, чтобы туда не могли залетать голуби, иначе под окнами все будет испачкано", — пояснил Мишин.

Он отметил, что к таким кормушкам чаще всего прилетают мелкие певчие птицы — синицы, поползни, дятлы и даже корольки. По его словам, в условиях снежной зимы подобные приспособления становятся настоящим спасением для пернатых, ведь естественные источники пищи скрыты под снегом.

"Устанавливать кормушки — дело не только полезное, но и благородное. Сейчас, когда глубокий снежный покров закрывает землю, птицы не могут добраться до семян и кормятся только ягодами и почками на деревьях. Поддерживая их, мы помогаем им пережить зиму и сохраняем природный баланс. К тому же наблюдать за птицами у окна — это большое удовольствие и для взрослых, и для детей", — отметил орнитолог.

Мишин добавил, что при самостоятельном изготовлении кормушек из пластиковых бутылок важно тщательно обрабатывать края, чтобы птицы не поранились. Также необходимо регулярно очищать кормушку от снега, влаги и остатков корма, поскольку несвежие семена могут стать источником инфекции.

"Если кормушку сделать аккуратно, она будет полностью безопасна. Опасность представляет только острый пластик, который может травмировать лапки птиц, поэтому края нужно закрыть трубочкой или загнуть внутрь. Кроме того, кормушка требует регулярного ухода: важно следить, чтобы корм не намокал и не примерзал, а сам контейнер оставался чистым. И самое главное — если птицы привыкли к вашей кормушке, корм в ней должен быть постоянно, иначе ослабленные птицы могут просто не пережить полет в поисках другого источника пищи", — заключил он.