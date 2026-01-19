Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания

Линьку у питомца легко отличить от болезни кожи по характеру выпадения шерсти и состоянию кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Линька собак

Ветеринар отметил, что при сезонной линьке у питомца шерсть выпадает равномерно, без залысин и воспалений на коже. Если же животное начинает активно чесаться, появляются покраснения, корочки или участки полного облысения, это повод обратиться к врачу. Такие признаки свидетельствуют о развитии дерматологических заболеваний, а не о естественной смене шерсти.

"Обычная линька сопровождается равномерным выпадением шерсти по всему телу и чаще всего связана с перепадом температур — разницей между жарким, сухим воздухом в помещении и холодом на улице. Болезни кожи проявляются иначе — появляются локальные участки облысения, зуд, расчесы, покраснение или выделения. При таких симптомах животное нужно обязательно показать ветеринару, поскольку это уже не физиологическая линька, а патология", — пояснил Дмитриев.

По его словам, кожные болезни у животных могут развиваться по множеству причин — от наследственной предрасположенности до воздействия паразитов или грибков. Аллергические реакции также часто становятся источником проблем, особенно у собак и кошек с чувствительной кожей.

"Кожные заболевания у животных имеют многофакторную природу и могут развиваться по самым разным причинам — от паразитарных и грибковых инфекций до аллергических реакций и наследственных предрасположенностей. У отдельных пород, например у шпицев, встречается алопеция — частичная потеря шерсти, не связанная с условиями содержания или питанием. Важно своевременно замечать такие изменения и обращаться к специалисту, поскольку подобные болезни редко представляют угрозу для жизни, но значительно снижают ее качество", — заключил Дмитриев.