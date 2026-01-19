Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника

Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания

Зоосфера

Линьку у питомца легко отличить от болезни кожи по характеру выпадения шерсти и состоянию кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Линька собак
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Линька собак

Ветеринар отметил, что при сезонной линьке у питомца шерсть выпадает равномерно, без залысин и воспалений на коже. Если же животное начинает активно чесаться, появляются покраснения, корочки или участки полного облысения, это повод обратиться к врачу. Такие признаки свидетельствуют о развитии дерматологических заболеваний, а не о естественной смене шерсти.

"Обычная линька сопровождается равномерным выпадением шерсти по всему телу и чаще всего связана с перепадом температур — разницей между жарким, сухим воздухом в помещении и холодом на улице. Болезни кожи проявляются иначе — появляются локальные участки облысения, зуд, расчесы, покраснение или выделения. При таких симптомах животное нужно обязательно показать ветеринару, поскольку это уже не физиологическая линька, а патология", — пояснил Дмитриев.

По его словам, кожные болезни у животных могут развиваться по множеству причин — от наследственной предрасположенности до воздействия паразитов или грибков. Аллергические реакции также часто становятся источником проблем, особенно у собак и кошек с чувствительной кожей.

"Кожные заболевания у животных имеют многофакторную природу и могут развиваться по самым разным причинам — от паразитарных и грибковых инфекций до аллергических реакций и наследственных предрасположенностей. У отдельных пород, например у шпицев, встречается алопеция — частичная потеря шерсти, не связанная с условиями содержания или питанием. Важно своевременно замечать такие изменения и обращаться к специалисту, поскольку подобные болезни редко представляют угрозу для жизни, но значительно снижают ее качество", — заключил Дмитриев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Садоводство, цветоводство
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Последние материалы
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов
Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
Кровати с подъёмным механизмом выходят из интерьерных трендов — DesignMag
Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге
Зимняя обрезка плодовых и декоративных деревьев снижает риск заболеваний
Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез
Пилатес улучшает контроль дыхания при тренировке пресса
Древесная зола на снегу снижает кислотность почвы у плодовых деревьев весной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.