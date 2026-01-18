Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Океан сделал паузу — и показал зубы: подводная камера поймала сцену, к которой никто не был готов

Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
Зоосфера

Всё началось как обычная учебная практика, но за считаные минуты превратилось в событие, которое студенты запомнят на всю жизнь. Подводная камера, опущенная в воды Атлантического океана у Азорских островов, сначала фиксировала лишь пустоту и тишину. А затем в кадре появились те, ради кого всё и задумывалось.

Стая акул под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стая акул под водой

Учебная практика, которая превзошла ожидания

Студенты бакалавриата Эксетерского университета отправились на Азорские острова в рамках учебной экскурсии по морской экологии и охране природы. Этот удалённый архипелаг в северной части Атлантического океана давно считается одной из ключевых точек морского биоразнообразия в регионе, но даже опытные преподаватели не всегда могут предсказать, что именно попадёт в объектив подводных камер.

Во время одного из погружений группа установила подводную видеосистему с приманкой — так называемую BRUV (Baited Remote Underwater Video). Такие камеры часто используют для изучения хищных рыб и крупных морских животных без прямого вмешательства человека в их среду обитания.

Первые гости

Практически сразу после погружения оборудование дало понять, что эксперимент будет удачным. По словам преподавателя наук о сохранении морской среды Фила Доэрти, сначала студенты даже не увидели животных, а услышали их.

"Сначала мы уловили характерные щелчки и свисты, а уже затем в кадре появились дельфины — причём сразу в большом количестве", — говорит преподаватель наук о сохранении морской среды Фил Доэрти.

Камеру окружила стая атлантических полосатых дельфинов. Они активно перемещались вокруг приманки, исследовали объект, демонстрировали характерное игровое поведение и явно не испытывали страха перед незнакомым устройством.

По словам участников экспедиции, именно этот момент стал для многих самым эмоциональным: наблюдать за дельфинами в их естественной среде, без вольеров и шумных туристических катеров — редкая удача даже для специалистов.

Короткая пауза перед главным событием

Спустя некоторое время дельфины, наигравшись и потеряв интерес к камере, покинули поле зрения. В кадре снова воцарилась тишина, а на экране — лишь колышущаяся толща воды и медленно опускающиеся частицы.

"Всё внезапно стихло", — вспоминает Доэрти.

Для наблюдателей это выглядело как завершение удачного, но вполне рядового развёртывания камеры. Однако именно эта пауза стала прологом к самому неожиданному моменту всей съёмки.

Появление синей акулы

Через несколько минут из глубины буквально "из ниоткуда" в кадре возникла крупная синяя акула. Она медленно приблизилась к установке, осмотрела снасть, задела её телом и даже попыталась добраться до приманки.

"Это было по-настоящему впечатляющее зрелище", — отмечает Фил Доэрти.

Синие акулы нередко встречаются в районе Азорских островов, особенно в тёплый сезон, однако запечатлеть их так близко и в спокойной обстановке удаётся не всегда. Для студентов это стало редкой возможностью увидеть одного из крупнейших океанических хищников не по учебникам и документальным фильмам, а в реальных условиях.

Почему Азорские острова так богаты жизнью

Азорский архипелаг давно привлекает внимание океанологов и биологов. Несмотря на то что острова расположены над огромными океаническими глубинами, именно здесь находятся многочисленные подводные горы и возвышенности.

Эти структуры создают своеобразные "оазисы" в толще океана, где концентрируются питательные вещества, планктон и, как следствие, рыба. За ней сюда приходят более крупные хищники и морские млекопитающие.

Кроме того, в этом регионе пересекаются разные океанические течения. Такое смешение вод усиливает продуктивность экосистемы и делает Азорские острова важным маршрутом для миграции китов, дельфинов и акул.

Образовательная ценность живых наблюдений

Для студентов Эксетерского университета этот опыт стал не просто зрелищным эпизодом, а полноценной частью профессиональной подготовки. Работа с BRUV-камерами позволяет будущим специалистам понять, как собираются данные о морской фауне, какие факторы влияют на поведение животных и почему важно минимизировать вмешательство человека.

Подобные наблюдения помогают лучше оценивать состояние экосистем, отслеживать присутствие редких и уязвимых видов и формировать стратегии их охраны.

Что показала эта съёмка

Этот короткий эпизод длиной менее десяти минут стал наглядным примером того, насколько насыщенной и динамичной может быть жизнь в открытом океане. Сначала — социальные и любознательные дельфины, затем — одиночный, осторожный хищник, действующий по своим законам.

Для студентов это стало напоминанием о том, что океан остаётся во многом неизученным, а каждая экспедиция может принести неожиданные открытия — даже если начинается с простой камеры и куска приманки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
