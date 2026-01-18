37 миллионов лет тишины: музейная находка открыла парадоксальную загадку эволюции, закрытую в ящик

В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам

Необычное открытие в палеонтологии произошло не в поле и не на раскопках, а в музейном хранилище. Учёные обратили внимание на крошечные кости, собранные более сорока лет назад, и неожиданно выяснили, что перед ними — ранее неизвестное науке существо. Эта находка в очередной раз напомнила, что музеи могут скрывать не меньше тайн, чем самые удалённые уголки планеты.

Фото: https://commons.wikimedia.org by BRBurton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ящик

Находка из прошлого, к которой вернулись спустя десятилетия

История началась ещё в 1981 году, когда на южном побережье Англии были обнаружены 31 миниатюрный позвонок. Тогда кости попали в коллекцию лондонского Музея естественной истории, где их аккуратно каталогизировали и убрали на хранение. На протяжении многих лет они не привлекали особого внимания исследователей и считались фрагментами уже известных видов.

Лишь спустя десятилетия учёные решили вернуться к этим остаткам, применив современные методы анализа и сравнительной морфологии. Повторное изучение показало, что структура позвонков не укладывается ни в одну из известных групп древних или современных змей. Это и стало отправной точкой для более глубокого исследования.

Парадоксальная змея и её загадочное строение

По результатам анализа выяснилось, что костям около 37 миллионов лет. Они принадлежат новому для науки виду, получившему название Paradoxophidion richardoweni, что можно перевести как "парадоксальная змея". Такое имя выбрано неслучайно: строение позвоночника оказалось необычным сочетанием признаков, которые ранее не встречались вместе.

Учёные отмечают, что форма и сочленение позвонков выглядят "странно" и даже "причудливо". Некоторые элементы напоминают особенности водных змей, другие — более примитивных форм, существовавших на ранних этапах эволюции. При этом ни одна из известных линий развития змей полностью не совпадает с обнаруженной анатомией.

Маленький размер и большие вопросы

Сами позвонки очень малы, что позволяет предположить: змея была некрупной. Однако отсутствие черепа и других частей скелета серьёзно ограничивает возможности реконструкции её образа жизни. Учёные не могут с уверенностью сказать, чем питалось это животное и в какой среде обитало.

Существует гипотеза, что Paradoxophidion richardoweni мог быть древним родственником водных змей. На это указывают некоторые анатомические детали, характерные для видов, приспособленных к жизни рядом с водоёмами. Тем не менее пока это лишь предположение, требующее дополнительных находок и сравнений.

Почему музейные коллекции всё ещё полны открытий

Эта история наглядно демонстрирует ценность музейных фондов. Тысячи образцов, собранных в XX и даже XIX веках, были изучены с использованием технологий своего времени. Современные методы — от высокоточного сканирования до новых подходов в систематике — позволяют взглянуть на старые находки совершенно иначе.

Исследователи подчёркивают, что в музейных хранилищах по всему миру могут находиться сотни, если не тысячи, подобных "скрытых" видов. Они ждут своего часа, чтобы быть заново открытыми и занять место в эволюционном древе жизни на Земле.

Популярные вопросы о древних змеях

Почему по одним позвонкам можно выделить новый вид?

Позвоночник змей имеет множество характерных деталей, которые позволяют отличать даже близкие виды друг от друга.

Можно ли узнать рацион древней змеи без черепа?

Точно — нет. Без черепа и зубов учёные могут лишь строить предположения на основе косвенных признаков.

Часто ли новые виды находят в музеях?

Да, подобные открытия происходят регулярно, особенно при повторном анализе старых коллекций с применением современных технологий.