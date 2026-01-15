Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хрупкая жизнь на камнях: в ледяной акватории Приморья начался сезон, где любая ошибка смертельна

В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Зоосфера

В суровых зимних условиях Дальнего Востока начинается один из самых трогательных природных процессов — рождение детёнышей пятнистой нерпы. Несмотря на морозы и ледяную воду, первые малыши появляются в местах, которые для этого вида считаются наиболее безопасными. Каменистые берега островов становятся для них настоящей колыбелью жизни.

Приморье берег
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приморье берег

Где и как рождаются ларги в Приморье

Пятнистые нерпы, или ларги, отличаются от многих других тюленей способом появления потомства. Они не выводят детёнышей на дрейфующих льдинах, предпочитая устойчивые участки суши. В Приморском крае такими природными "роддомами" служат острова архипелага Римского-Корсакова, расположенные в акватории залива Петра Великого.

Каменистые побережья этих островов обеспечивают относительную защиту от волн, хищников и человеческого вмешательства. Даже при низких температурах такие условия оказываются более стабильными, чем лёд, который может трескаться и уносить детёнышей в открытое море. Именно поэтому ларги из года в год возвращаются сюда для продолжения рода.

Начало сезона и первые наблюдения

Появление первых детёнышей уже зафиксировали сотрудники Дальневосточного морского заповедника. Специалисты отмечают, что малыши рождаются у самой кромки воды, где ледяное море соседствует с прибрежными камнями. Для новорождённых это критически важный период: первые недели жизни они полностью зависят от матерей.

"Сезон рождения ларг длится несколько месяцев, его пик придётся на вторую половину февраля, когда на свет появится основная масса детёнышей", — пояснили в Дальневосточном морском заповеднике, входящем в состав нацпарка "Земля леопарда".

По данным специалистов, завершится этот период в начале апреля, когда родятся последние в текущем году детёныши пятнистых нерп. Такой растянутый по времени сезон позволяет равномерно распределить нагрузку на кормовую базу и повышает шансы на выживание молодняка.

Почему острова архипелага так важны для популяции

Острова Римского-Корсакова находятся под особой охраной, и это напрямую влияет на состояние популяции ларг. Здесь практически отсутствует антропогенное давление: нет массового туризма, судоходство ограничено, а доступ людей строго регулируется.

"Нахождение на островах архипелага безопасно для малышей, антропогенный пресс здесь минимизирован. Отсутствие фактора беспокойства в такой ответственный период жизни тюленей делает острова заповедника идеальным местом для продолжения рода", — подчеркнули в пресс-службе "Земли леопарда".

Именно спокойствие и изоляция позволяют самкам сосредоточиться на выкармливании детёнышей, не тратя энергию на постоянную защиту от внешних угроз. Для редких и уязвимых видов такие условия имеют решающее значение.

Мониторинг и подсчёт численности

С началом сезона специалисты усилили наблюдения за лежбищами. В течение нескольких месяцев они будут фиксировать количество новорождённых, поведение самок и общее состояние популяции. Эти данные используются для оценки численности ларг и разработки мер по их дальнейшей охране.

Наблюдения ведутся дистанционно, чтобы не нарушать естественный ход событий. Используются бинокли, фото- и видеотехника, а также данные с определённых точек наблюдения. Такой подход позволяет получать точную информацию, не вмешиваясь в жизнь животных.

Почему нельзя приближаться к тюленятам

Несмотря на внешнюю "игрушечность", детёныши ларги — дикие животные. Специалисты напоминают: при случайной встрече с тюленёнком нельзя пытаться его гладить, фотографировать вблизи или подпускать к нему собак. Даже кратковременное беспокойство может привести к тому, что самка покинет детёныша.

Человеческое вмешательство в этот период способно нанести непоправимый вред. Малыши быстро теряют тепло, а без матери их шансы на выживание резко снижаются. Поэтому основное правило для людей — держать дистанцию и не вмешиваться в природный процесс, vostokmedia.com.

Значение сезона рождения для экосистемы

Рождение ларг — важный индикатор состояния морской экосистемы юга Дальнего Востока. Стабильное появление потомства говорит о достаточной кормовой базе и относительном экологическом благополучии акватории. Любые изменения в численности или поведении животных могут сигнализировать о проблемах в окружающей среде.

Для национального парка "Земля леопарда" этот период становится временем повышенного внимания и ответственности. Сохранение условий, при которых ларги могут безопасно выводить потомство, остаётся одной из ключевых задач природоохранных служб.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
