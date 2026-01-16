Два с половиной метра угрозы: необычный улов в Бразилии встревожил защитников природы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Необычный улов в одном из водоёмов Бразилии привлёк внимание не только местных жителей, но и экологов. Огромная пресноводная рыба, пойманная вдали от привычного ареала, стала тревожным сигналом для специалистов. Эксперты опасаются, что её появление может повлиять на хрупкий баланс экосистемы.

Рыба на берегу
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Рыба на берегу

Неожиданная находка в реке Маринейру

Инцидент произошёл в бразильском штате Сан-Паулу, где 53-летний рыбак вытащил из реки Маринейру гигантскую арапаиму. Длина рыбы составила около 2,5 метра, а вес — порядка 160 килограммов, что делает её одной из крупнейших пресноводных рыб, сопоставимых по массе с некоторыми представителями, изучаемыми в контексте того, как формируется облик глубоководных рыб. Для местных водоёмов такой вид считается нетипичным, что сразу вызвало вопросы у специалистов.

Арапаима обычно обитает в бассейне Амазонки и не встречается в реках юго-востока Бразилии. Поэтому сам факт её появления в Сан-Паулу экологи рассматривают как потенциальную угрозу для местной фауны.

Почему арапаимы вызывают тревогу у экологов

Эти рыбы известны не только внушительными размерами, но и стремительным ростом. В благоприятных условиях арапаимы могут достигать почти трёх метров в длину и веса до 200 килограммов. При этом они относятся к активным хищникам и способны быстро адаптироваться к новым условиям среды.

Одной из ключевых особенностей арапаим является способность дышать атмосферным воздухом. Это позволяет им выживать в водоёмах с низким содержанием кислорода, где многие местные виды не способны существовать.

Угроза для экосистемы

Попадая в чуждую экосистему, арапаимы начинают активно поедать местных рыб и других водных обитателей. Из-за отсутствия естественных врагов их численность может расти очень быстро, ограничиваясь лишь доступностью пищи. Подобные перекосы в пищевых цепочках уже наблюдались в случаях, когда крупные животные, включая синего кита, становились индикаторами серьёзных изменений в морской среде.

Именно поэтому арапаим считают одним из наиболее опасных инвазивных видов среди пресноводных рыб. Их распространение способно за короткое время изменить экосистему целого водоёма.

Реакция властей и меры контроля

Власти штата Сан-Паулу уже взяли ситуацию под наблюдение. За возможным распространением этих гигантских рыб следят подразделения природоохранной военной полиции. Специалисты подчёркивают, что отлов арапаим в данном регионе не только разрешён, но и необходим для защиты местной фауны.

Контроль за популяцией таких видов считается важной частью природоохранной политики, особенно в регионах с уязвимыми экосистемами рек и озёр. Об этом сообщает издание Diário do Litoral.

Арапаима и местные пресноводные рыбы

Арапаима резко выделяется на фоне большинства рыб, обитающих в реках Сан-Паулу. Местные виды обычно значительно меньше по размеру и не обладают способностью дышать атмосферным воздухом. Кроме того, они занимают более узкие экологические ниши и не демонстрируют столь агрессивного хищнического поведения.

Популярные вопросы о гигантских инвазивных рыбах

Как определить, что рыба является инвазивной?

Обычно это виды, нехарактерные для конкретного региона и способные быстро размножаться без естественных врагов.

Опасна ли арапаима для человека?

Для людей она не представляет прямой угрозы, однако может серьёзно навредить экосистемам.

Почему важно контролировать такие виды?

Без вмешательства инвазивные рыбы могут вытеснить местные виды и изменить структуру водоёмов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
