Два с половиной метра угрозы: необычный улов в Бразилии встревожил защитников природы

Необычный улов в одном из водоёмов Бразилии привлёк внимание не только местных жителей, но и экологов. Огромная пресноводная рыба, пойманная вдали от привычного ареала, стала тревожным сигналом для специалистов. Эксперты опасаются, что её появление может повлиять на хрупкий баланс экосистемы.
Инцидент произошёл в бразильском штате Сан-Паулу, где 53-летний рыбак вытащил из реки Маринейру гигантскую арапаиму. Длина рыбы составила около 2,5 метра, а вес — порядка 160 килограммов, что делает её одной из крупнейших пресноводных рыб, сопоставимых по массе с некоторыми представителями, изучаемыми в контексте того, как формируется облик глубоководных рыб. Для местных водоёмов такой вид считается нетипичным, что сразу вызвало вопросы у специалистов.
Арапаима обычно обитает в бассейне Амазонки и не встречается в реках юго-востока Бразилии. Поэтому сам факт её появления в Сан-Паулу экологи рассматривают как потенциальную угрозу для местной фауны.
Эти рыбы известны не только внушительными размерами, но и стремительным ростом. В благоприятных условиях арапаимы могут достигать почти трёх метров в длину и веса до 200 килограммов. При этом они относятся к активным хищникам и способны быстро адаптироваться к новым условиям среды.
Одной из ключевых особенностей арапаим является способность дышать атмосферным воздухом. Это позволяет им выживать в водоёмах с низким содержанием кислорода, где многие местные виды не способны существовать.
Попадая в чуждую экосистему, арапаимы начинают активно поедать местных рыб и других водных обитателей. Из-за отсутствия естественных врагов их численность может расти очень быстро, ограничиваясь лишь доступностью пищи. Подобные перекосы в пищевых цепочках уже наблюдались в случаях, когда крупные животные, включая синего кита, становились индикаторами серьёзных изменений в морской среде.
Именно поэтому арапаим считают одним из наиболее опасных инвазивных видов среди пресноводных рыб. Их распространение способно за короткое время изменить экосистему целого водоёма.
Власти штата Сан-Паулу уже взяли ситуацию под наблюдение. За возможным распространением этих гигантских рыб следят подразделения природоохранной военной полиции. Специалисты подчёркивают, что отлов арапаим в данном регионе не только разрешён, но и необходим для защиты местной фауны.
Контроль за популяцией таких видов считается важной частью природоохранной политики, особенно в регионах с уязвимыми экосистемами рек и озёр. Об этом сообщает издание Diário do Litoral.
Арапаима резко выделяется на фоне большинства рыб, обитающих в реках Сан-Паулу. Местные виды обычно значительно меньше по размеру и не обладают способностью дышать атмосферным воздухом. Кроме того, они занимают более узкие экологические ниши и не демонстрируют столь агрессивного хищнического поведения.
