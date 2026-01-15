Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо

Питомцы под прицелом закона: что изменит для владельцев маркировка домашних животных

Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Зоосфера

Обязательная маркировка домашних животных позволит создать единую электронную базу и упростить ветеринарный учет, однако несет и определенные риски. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)

Ранее РИА "Новости" сообщили, что комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных.

По словам Шелякова, идея маркировки животных пока вызывает недоверие у владельцев, так как воспринимается как возможный инструмент контроля и штрафов. При этом, подчеркнул он, сама по себе инициатива имеет положительный потенциал и могла бы существенно упростить ветеринарное обслуживание.

"Что такое маркировка и для чего это нужно, большинству владельцев пока непонятно. Любые инициативы государства часто воспринимаются как попытка контроля или нового налогообложения. Но для ветеринарных врачей это очевидный плюс — электронный паспорт здоровья животного. Например, если семья с собакой уехала на отдых и питомец заболел, местный ветеринар сразу увидит историю болезни, прививки и лечение. Это экономит время, деньги и делает помощь более точной", — пояснил он.

Врач добавил, что под обязательную маркировку, по всей логике, должны попасть только те животные, которые способны перемещаться вместе с владельцем, поскольку цель меры — контроль миграции и ветеринарного учета. Однако, по словам Шелякова, важно четко обозначить, какие именно виды домашних животных подпадают под действие закона, чтобы избежать недоразумений и лишней тревоги среди владельцев.

"Всегда возникает коллизия — кто такие домашние животные? Это кошки и собаки, у которых есть породы, или, например, хорьки и черепахи? Не нужно же маркировать рыбок или морских свинок. Логично включить тех, кто перемещается вместе с владельцем, чтобы контролировать миграцию. Но важно заранее объяснить, кого это коснется и какие преимущества получит владелец", — отметил Шеляков.

Он подчеркнул, что при отсутствии разъяснительной работы такие инициативы могут вызвать недоверие и привести к нежелательным последствиям. По словам специалиста, владельцы боятся не самой идеи маркировки, а возможных штрафов и злоупотреблений.

"Люди опасаются, что маркировка приведет к новому уровню контроля и наказаний. Если животное потеряется, владелец рискует получить штраф, даже если не виноват. Есть риск появления рынка черной ветеринарии, когда нелегально будут предлагать усыпление и снятие с учета домашних животных, хотя эвтаназия без медицинских показаний законом запрещена. Это уже происходило раньше, и если не объяснить людям суть реформы, ситуация может повториться", — предупредил Шеляков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Хронический недосып нарушает восстановление кожи и выработку коллагена — Bovary
С 1 февраля 2026 года одну семью ограничат одной льготной ипотекой — эксперт Волкова
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Венесуэльская армия отстаёт от армии США на два поколения — историк Дарья Митина
Продажи JAC RF8 в декабре составили 8 автомобилей
Безе по-русски выпекают при температуре 100 °C
Обогащение почвы для рассады в январе повышает устойчивость растений — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.