Питомцы под прицелом закона: что изменит для владельцев маркировка домашних животных

Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков

Обязательная маркировка домашних животных позволит создать единую электронную базу и упростить ветеринарный учет, однако несет и определенные риски. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Ранее РИА "Новости" сообщили, что комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных.

По словам Шелякова, идея маркировки животных пока вызывает недоверие у владельцев, так как воспринимается как возможный инструмент контроля и штрафов. При этом, подчеркнул он, сама по себе инициатива имеет положительный потенциал и могла бы существенно упростить ветеринарное обслуживание.

"Что такое маркировка и для чего это нужно, большинству владельцев пока непонятно. Любые инициативы государства часто воспринимаются как попытка контроля или нового налогообложения. Но для ветеринарных врачей это очевидный плюс — электронный паспорт здоровья животного. Например, если семья с собакой уехала на отдых и питомец заболел, местный ветеринар сразу увидит историю болезни, прививки и лечение. Это экономит время, деньги и делает помощь более точной", — пояснил он.

Врач добавил, что под обязательную маркировку, по всей логике, должны попасть только те животные, которые способны перемещаться вместе с владельцем, поскольку цель меры — контроль миграции и ветеринарного учета. Однако, по словам Шелякова, важно четко обозначить, какие именно виды домашних животных подпадают под действие закона, чтобы избежать недоразумений и лишней тревоги среди владельцев.

"Всегда возникает коллизия — кто такие домашние животные? Это кошки и собаки, у которых есть породы, или, например, хорьки и черепахи? Не нужно же маркировать рыбок или морских свинок. Логично включить тех, кто перемещается вместе с владельцем, чтобы контролировать миграцию. Но важно заранее объяснить, кого это коснется и какие преимущества получит владелец", — отметил Шеляков.

Он подчеркнул, что при отсутствии разъяснительной работы такие инициативы могут вызвать недоверие и привести к нежелательным последствиям. По словам специалиста, владельцы боятся не самой идеи маркировки, а возможных штрафов и злоупотреблений.

"Люди опасаются, что маркировка приведет к новому уровню контроля и наказаний. Если животное потеряется, владелец рискует получить штраф, даже если не виноват. Есть риск появления рынка черной ветеринарии, когда нелегально будут предлагать усыпление и снятие с учета домашних животных, хотя эвтаназия без медицинских показаний законом запрещена. Это уже происходило раньше, и если не объяснить людям суть реформы, ситуация может повториться", — предупредил Шеляков.