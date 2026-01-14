Птицы в ловушке, бизнес под ударом закона: как торговый центр создал проблему своими руками

Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский

История с ловушками для птиц в московском торговом центре "Авиапарк" получила широкий общественный резонанс и вышла за рамки локального инцидента. Попытка администрации объяснить установку сеток "вынужденной мерой" вызвала сомнения у зоозащитников и юристов. Эксперты уверены: подобные действия не только негуманны, но и могут иметь серьёзные правовые последствия.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голуби

Сетки для птиц не могут считаться гуманным решением

После волны возмущения в социальных сетях представители ТРЦ заявили, что сетки якобы позволяют аккуратно освобождать попавших в ловушку птиц. Однако специалисты по защите животных категорически не согласны с такой трактовкой. По их словам, сама конструкция и принцип действия подобных сетей исключают возможность "бережного" отлова.

"Никакого "щадящего" способа здесь нет и быть не может. Птица лапками запутывается в сетке, а там уже обречена. Снять уже мёртвую птицу с сетки — это тоже проблема. Ни один эксперт не подпишется, что это гуманно", — сказал эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский.

Он пояснил, что птицы, попадая в сетку, испытывают сильный стресс, получают травмы крыльев и лап, а нередко погибают от удушья или истощения. Даже если отдельные особи удаётся освободить, сам метод не может считаться допустимым с точки зрения этики и законодательства.

Возможная уголовная ответственность для торгового центра

По словам Ильинского, ситуация вокруг "Авиапарка" может иметь вполне конкретные юридические последствия. Эксперт указал, что в действиях администрации просматриваются признаки сразу двух статей Уголовного кодекса РФ. Речь идёт о жестоком обращении с животными и о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

"В ситуации с "Авиапарком" просматриваются признаки двух статей Уголовного кодекса: жестокого обращения с животными (ст. 245) и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246). Они признали, что эти сетки для ловли — реальный умысел", — отметил специалист.

Ключевым моментом здесь является именно признание факта установки сеток. Это, по словам юриста, может быть расценено как осознанное действие, а не случайность или форс-мажор. При определённых условиях подобные дела могут дойти до суда, особенно если будут зафиксированы факты гибели животных.

Системная проблема крупного бизнеса

Ильинский обратил внимание и на более широкий контекст происходящего. По его мнению, подобные инциденты нередко становятся следствием халатного отношения крупных и финансово обеспеченных организаций к вопросам экологии и защиты животных.

Он привёл в пример случаи, когда при закрытии заводов и промышленных объектов без должного внимания остаются бездомные кошки, живущие на территории предприятий. В результате животные массово гибнут, поскольку никто заранее не продумывает гуманный сценарий решения проблемы. Ситуация с птицами в торговых центрах, по сути, является отражением той же логики — попытки решить вопрос быстро и дёшево, не задумываясь о последствиях.

Какое решение действительно считается законным и гуманным

Эксперт подчёркивает, что в случае с "Авиапарком" существовало очевидное и легальное решение, не связанное с ловушками. Речь идёт о техническом состоянии здания и соблюдении проектных требований.

По словам Ильинского, причиной попадания птиц внутрь торгового центра являются вентиляционные решётки под крышей, которые по проекту должны быть закрыты или защищены специальными конструкциями. Их ремонт и приведение в нормативное состояние полностью устранили бы проблему, не нанося вреда животным.

Таким образом, устранение причины, а не борьба с последствиями, является единственным верным и гуманным путём, соответствующим требованиям закона и экологической ответственности.

Есть ли шансы привлечь руководство к ответственности

По состоянию на текущий момент, как отмечает эксперт, сетки в "Авиапарке", по некоторым данным, уже сняты. Однако это не означает автоматического завершения истории. Основная сложность заключается в доказательной базе.

Без официальных актов, фото- и видеоматериалов, а также зафиксированных случаев гибели птиц привлечь руководство торгового центра к ответственности будет крайне сложно. Тем не менее сам факт общественного резонанса и обсуждения на экспертном уровне уже имеет значение.

"Этот случай должен стать прецедентом для других предприятий, задумывающихся о подобных "экономных", но противозаконных методах", — заключил Евгений Ильинский.

Почему этот инцидент важен для всей отрасли

История с "Авиапарком" показывает, насколько уязвимой остаётся тема защиты животных в городской среде. Торговые центры, бизнес-комплексы и другие крупные объекты ежедневно взаимодействуют с живой природой, даже если находятся в центре мегаполиса.

Игнорирование проектных норм, экономия на техническом обслуживании и попытки "залатать" проблему временными решениями могут обернуться не только репутационными потерями, но и реальными юридическими рисками. Этот случай стал напоминанием о том, что гуманность и соблюдение закона — не абстрактные понятия, а конкретные требования, за нарушение которых приходится отвечать, сообщает "Радио 1".

Популярные вопросы о защите птиц в торговых центрах

Почему сетки считаются негуманными?

Потому что они приводят к травмам и гибели птиц, даже если это не является прямой целью.

Можно ли законно использовать ловушки?

В большинстве случаев такие методы противоречат требованиям законодательства о защите животных.

Что лучше: ремонт или временные меры?

Ремонт и устранение причин проблемы считаются единственным устойчивым и законным решением.