Собака объявила войну вашей мебели: что на самом деле заставляет питомцев грызть все подряд

Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Зоосфера

Привычка собак грызть предметы чаще всего связана не с нехваткой витаминов, а с физиологическими и психологическими причинами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Золотистый ретривер с обувью
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотистый ретривер с обувью

Врач отметил, что одной из основных причин такого поведения у щенков становится смена зубов. В этот период животное испытывает зуд и естественное желание что-то грызть, чтобы облегчить дискомфорт. По его словам, в таких случаях владельцам важно обеспечить питомца безопасными игрушками и не пытаться лечить “проблему” витаминами.

"Проблема чаще всего возникает у щенков во время смены зубов, которая происходит с четырех до шести–семи месяцев. Щенок испытывает зуд и желание погрызть, стараясь таким образом облегчить свое состояние. Владельцы нередко считают, что причина в нехватке витаминов, но это ошибка. Здесь нужно не лечение, а возможность безопасно реализовать естественную потребность грызть", — пояснил Дмитриев.

Он добавил, что у взрослых собак подобное поведение связано уже с психоэмоциональными факторами. От скуки и недостатка активности питомцы начинают искать замену естественной нагрузке. Особенно это характерно для пород, требующих движения и охоты, таких как курцхаары и дратхаары.

"Если у собаки нет физической и умственной занятости, она начинает искать выход энергии. У охотничьих и активных пород важно обеспечивать регулярные прогулки, дрессировку, возможность общаться с другими собаками. Если животное постоянно находится дома без внимания, оно сублимирует скуку — и тогда страдают диваны и ножки стульев", — отметил ветеринар.

Дмитриев подчеркнул, что дрессировка в таких случаях нужна не для того, чтобы собака по команде "фу" переставала грызть мебель, а для того, чтобы занять ее умственную и физическую энергию. По его словам, когда у животного есть регулярная нагрузка, обучение и взаимодействие с человеком, у него просто не остается потребности разрушать предметы в доме.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
