Меньше спички, опаснее кошмара: хищник длиной 1 см превращает метровую добычу в беспомощную жертву

Мелкие пауки способны убивать змей длиной до метра
Зоосфера

Его размеры могут ввести в заблуждение: длина тела — всего около одного сантиметра. Но этого хватает, чтобы один из самых опасных пауков на планете одерживал верх над добычей, которая превосходит его в сотни раз по массе и может достигать метра в длину. Маленький хищник использует сочетание прочной паутины и мощных нейротоксинов, чтобы справляться даже со змеями.

Паук
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паук

Когда пищевые цепочки работают иначе

В классическом представлении природы всё устроено просто: крупные животные поедают мелких, а те, в свою очередь, становятся добычей ещё более массивных хищников. Однако реальность куда сложнее. В мире беспозвоночных встречаются ситуации, когда миниатюрный охотник оказывается смертельной угрозой для позвоночного, значительно превосходящего его по размерам.

Пауки — один из самых наглядных примеров такого парадокса. Несмотря на мягкое тело и скромные габариты, некоторые виды способны обездвиживать и поедать животных, которые кажутся для них абсолютно недосягаемыми.

Документальные свидетельства охоты на змей

В научном обзоре, опубликованном в 2021 году, исследователи собрали и проанализировали 319 зафиксированных случаев, когда пауки нападали на змей. Сообщения поступили со всех континентов, кроме Антарктиды. Средняя длина рептилий, ставших жертвами, составляла около 26 сантиметров, однако отдельные экземпляры достигали почти метра.

Особый интерес у учёных вызвал не сам факт нападения, а состав хищников. Вопреки ожиданиям, крупнейшие пауки мира — птицееды — участвовали лишь примерно в 10% случаев. Основная роль принадлежала гораздо более мелким видам.

Неожиданная сила мелких пауков

Половина всех задокументированных эпизодов пришлась на представителей семейства теридиид — к нему относятся чёрные вдовы и красноспинные пауки. Эти пауки редко превышают несколько миллиметров в длину, но обладают сразу двумя ключевыми преимуществами.

Во-первых, их паутина имеет сложную трёхмерную структуру. Она не просто липкая, а чрезвычайно прочная и беспорядочно переплетённая, что позволяет эффективно удерживать крупную и активно сопротивляющуюся добычу. Во-вторых, яд теридиид особенно токсичен для нервной системы позвоночных животных.

Ещё в 1933 году был описан случай, когда паук Steatoda triangulosa из этого семейства поедал подвязочную змею, масса которой превышала вес хищника в 355 раз. Этот эпизод стал одним из самых ярких подтверждений того, что размеры в природе далеко не всегда решают всё.

Птицееды и их специализация

Хотя птицееды реже фигурируют в подобных историях, полностью исключать их из списка "охотников на змей" нельзя. Эксперименты, проведённые ещё в 1920-х годах, показали, что бразильский птицеед Grammostola actaeon в лабораторных условиях чаще выбирал змей, чем насекомых.

"Grammostola — опытные охотники на позвоночных, которые в основном питаются лягушками, змеями и, возможно, ящерицами", — отмечает биолог Мартин Найфелер из Базельского университета.

Тем не менее такие случаи остаются скорее исключением, чем правилом. Большинство крупных пауков не строят сетей, способных удержать длинное и гибкое тело змеи, и полагаются на активную охоту, что делает риск слишком высоким.

Случайность или стратегия

По мнению Найфелера, паутина теридиид изначально не эволюционировала как ловушка для змей. Скорее речь идёт о "удачном совпадении". Эти сети предназначены для поимки крупных насекомых — жуков, цикад, сверчков, которые сами по себе могут быть значительно больше паука.

Если в такую паутину случайно попадает мелкий позвоночный, паук использует шанс. В результате он получает чрезвычайно калорийный источник пищи, которого может хватить на несколько дней. Часто добыча даже не съедается полностью.

Гипотеза редкой крупной добычи

Учёные называют этот феномен "гипотезой редкой крупной добычи". Суть её в том, что периодический захват очень крупного и энергетически ценного объекта может играть важную роль в жизненном цикле паука, особенно в период размножения.

Такая стратегия позволяет компенсировать редкие, но затратные репродуктивные процессы и объясняет, почему даже случайные эпизоды охоты на позвоночных оказываются эволюционно значимыми.

Почему паутина так эффективна

Паучий шёлк давно привлекает внимание биологов и инженеров. По соотношению прочности к весу он сопоставим со сталью, а в некоторых условиях даже превосходит её. Для змеи, попавшей в такую ловушку, каждое движение лишь усугубляет ситуацию, запутывая тело ещё сильнее.

В сочетании с ядом, воздействующим на нервную систему, паутина превращается в смертельное оружие, которое не требует от паука физического превосходства.

Популярные вопросы о пауках-охотниках на змей

Могут ли пауки целенаправленно охотиться на змей?

В большинстве случаев нет. Речь идёт о случайной добыче, а не специализированной стратегии.

Какие пауки опаснее всего для змей?

Чаще всего это представители семейства теридиид, включая чёрных вдов и красноспинных пауков.

Опасны ли такие пауки для человека?

Их яд действительно токсичен, но случаи серьёзных последствий для людей редки и зависят от вида и дозы яда.

Почему змеи не могут освободиться?

Из-за сочетания прочной паутины и нейротоксинов, которые быстро нарушают работу нервной системы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
