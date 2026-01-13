Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2026-й для бизнеса превращается в год бухгалтерии, договоров и сверок
Межзвёздные объекты настораживают учёных
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга
Суд запретил "дочке" Uniper продолжать судиться c "Газпром экспортом" за рубежом
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов

На дне покоится мусор, который встаёт и идёт на двух ногах: иллюзия обмана, от которой не по себе

Кокосовый осьминог способен ходить на двух щупальцах и переносить укрытие
Зоосфера

Этот морской обитатель легко вводит в заблуждение даже опытных дайверов. На дне океана он выглядит как обычная раковина моллюска, но стоит присмотреться — и "предмет" начинает двигаться, шагая на двух конечностях и прижимая свой дом к телу.

Морская раковина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская раковина

Иллюзия раковины и живое существо внутри

На первый взгляд перед нами классическая двустворчатая раковина, покачивающаяся в толще воды среди планктона. Однако характерные присоски сразу выдают подвох: внутри скрывается вовсе не моллюск, а осьминог. Такой камуфляж позволяет животному буквально растворяться в окружающей среде и оставаться незаметным для хищников.

Этот вид известен как прожилковый осьминог — редкий пример мягкотелого морского животного, способного передвигаться на двух "ногах". При этом остальные шесть щупалец он использует как многофункциональный инструмент: для маскировки, манипуляций с предметами и транспортировки укрытия.

Уникальный способ передвижения

Способность ходить на двух конечностях делает этого осьминога по-настоящему уникальным. В отличие от большинства своих сородичей, которые ползают или передвигаются реактивным способом, он может "шагать" по морскому дну. Это освобождает остальные щупальца и позволяет одновременно двигаться и не терять защиту.

Такой стиль передвижения особенно полезен на открытых участках дна, где практически нет естественных укрытий. Осьминог не просто прячется — он носит убежище с собой, меняя его положение в зависимости от ситуации.

Дом, который всегда с собой

Традиционно убежищем для этого вида служили пустые раковины двустворчатых моллюсков. Осьминог аккуратно подбирал две половинки, складывал их вокруг себя и использовал как переносную "броню". При опасности он мгновенно смыкал створки, превращаясь в неподвижный объект.

Однако в водах Молуккского моря у берегов Индонезии животное продемонстрировало удивительную адаптивность. Вместо привычных раковин оно всё чаще использует половинки кокосов, оказавшиеся на дне из-за человеческой деятельности. Именно поэтому за видом закрепилось неофициальное название — кокосовый осьминог.

Пример животного интеллекта

Использование подручных предметов как инструментов — редкость в животном мире, особенно среди беспозвоночных. Кокосовый осьминог не просто прячется в найденном объекте, а осознанно переносит его, заранее планируя возможную угрозу. Учёные считают это одним из ярких примеров сложного поведения и зачатков логического мышления у морских животных.

Такое поведение стирает грань между "живым существом" и "предметом". Пока осьминог неподвижен, его практически невозможно отличить от обычного мусора или природного объекта на дне.

Где можно встретить кокосового осьминога

Чаще всего этот вид фиксируют в проливе Лембех и прилегающих районах Индонезии. Эти места известны необычным биоразнообразием и считаются одними из самых интересных для подводных наблюдений. Однако даже там увидеть кокосового осьминога — большая удача: он крайне осторожен и большую часть времени проводит в укрытии.

Съёмки живых особей, особенно в момент "ходьбы" с раковиной или кокосом, считаются редкими и ценными кадрами для морских биологов и документалистов.

Популярные вопросы о кокосовом осьминоге

Почему его называют кокосовым?

Название связано с тем, что в некоторых регионах он использует половинки кокосов вместо раковин для защиты.

Опасен ли он для человека?

Нет, этот вид не представляет угрозы для людей и старается избегать контактов.

Насколько он редок?

Встретить его сложно из-за скрытного образа жизни, но в местах обитания он не считается исчезающим видом.

Можно ли содержать его в аквариуме?

Из-за сложного поведения и потребности в укрытиях содержание в домашних условиях крайне затруднительно и не рекомендуется.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Последние материалы
Греческий сыр Graviera di Naxou возглавил мировой рейтинг — TasteAtlas
Кокосовый осьминог способен ходить на двух щупальцах и переносить укрытие
Сорта картофеля с плотной мякотью не рекомендованы для варки
Забитый снегом выхлоп опасен отравлением угарным газом
Ловушка из картонной трубки для мышей позволяет поймать грызуна без яда — Tupi
Грибной соус с чесноком использовали для пасты в макаронной запеканке
Пропуск приемов пищи приводит к потере мышц вместо роста — Terra
2026-й для бизнеса превращается в год бухгалтерии, договоров и сверок
Турецкая Акьяка обещает атмосферу релакса и гармонии — The Guardian
Исследователи предлагают синхронизировать время для межзвёздных путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.