На дне покоится мусор, который встаёт и идёт на двух ногах: иллюзия обмана, от которой не по себе

Кокосовый осьминог способен ходить на двух щупальцах и переносить укрытие

Этот морской обитатель легко вводит в заблуждение даже опытных дайверов. На дне океана он выглядит как обычная раковина моллюска, но стоит присмотреться — и "предмет" начинает двигаться, шагая на двух конечностях и прижимая свой дом к телу.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морская раковина

Иллюзия раковины и живое существо внутри

На первый взгляд перед нами классическая двустворчатая раковина, покачивающаяся в толще воды среди планктона. Однако характерные присоски сразу выдают подвох: внутри скрывается вовсе не моллюск, а осьминог. Такой камуфляж позволяет животному буквально растворяться в окружающей среде и оставаться незаметным для хищников.

Этот вид известен как прожилковый осьминог — редкий пример мягкотелого морского животного, способного передвигаться на двух "ногах". При этом остальные шесть щупалец он использует как многофункциональный инструмент: для маскировки, манипуляций с предметами и транспортировки укрытия.

Уникальный способ передвижения

Способность ходить на двух конечностях делает этого осьминога по-настоящему уникальным. В отличие от большинства своих сородичей, которые ползают или передвигаются реактивным способом, он может "шагать" по морскому дну. Это освобождает остальные щупальца и позволяет одновременно двигаться и не терять защиту.

Такой стиль передвижения особенно полезен на открытых участках дна, где практически нет естественных укрытий. Осьминог не просто прячется — он носит убежище с собой, меняя его положение в зависимости от ситуации.

Дом, который всегда с собой

Традиционно убежищем для этого вида служили пустые раковины двустворчатых моллюсков. Осьминог аккуратно подбирал две половинки, складывал их вокруг себя и использовал как переносную "броню". При опасности он мгновенно смыкал створки, превращаясь в неподвижный объект.

Однако в водах Молуккского моря у берегов Индонезии животное продемонстрировало удивительную адаптивность. Вместо привычных раковин оно всё чаще использует половинки кокосов, оказавшиеся на дне из-за человеческой деятельности. Именно поэтому за видом закрепилось неофициальное название — кокосовый осьминог.

Пример животного интеллекта

Использование подручных предметов как инструментов — редкость в животном мире, особенно среди беспозвоночных. Кокосовый осьминог не просто прячется в найденном объекте, а осознанно переносит его, заранее планируя возможную угрозу. Учёные считают это одним из ярких примеров сложного поведения и зачатков логического мышления у морских животных.

Такое поведение стирает грань между "живым существом" и "предметом". Пока осьминог неподвижен, его практически невозможно отличить от обычного мусора или природного объекта на дне.

Где можно встретить кокосового осьминога

Чаще всего этот вид фиксируют в проливе Лембех и прилегающих районах Индонезии. Эти места известны необычным биоразнообразием и считаются одними из самых интересных для подводных наблюдений. Однако даже там увидеть кокосового осьминога — большая удача: он крайне осторожен и большую часть времени проводит в укрытии.

Съёмки живых особей, особенно в момент "ходьбы" с раковиной или кокосом, считаются редкими и ценными кадрами для морских биологов и документалистов.

Популярные вопросы о кокосовом осьминоге

Почему его называют кокосовым?

Название связано с тем, что в некоторых регионах он использует половинки кокосов вместо раковин для защиты.

Опасен ли он для человека?

Нет, этот вид не представляет угрозы для людей и старается избегать контактов.

Насколько он редок?

Встретить его сложно из-за скрытного образа жизни, но в местах обитания он не считается исчезающим видом.

Можно ли содержать его в аквариуме?

Из-за сложного поведения и потребности в укрытиях содержание в домашних условиях крайне затруднительно и не рекомендуется.