Голова без тела продолжает жить: природа провернула трюк, который ломает законы биологии

Морской слизень Chromodoris reticulata отращивает новое тело после отделения головы
Зоосфера

Отрубленная голова, которая продолжает жить, питаться и со временем обзаводится новым телом, звучит как сцена из фильма ужасов. Однако в мире морской биологии подобные явления существуют на самом деле и давно интересуют учёных. Недавнее видео с морским слизнем, способным пережить потерю всего тела, вновь привлекло внимание к этой теме.

Морское существо
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское существо

Когда фантастика оказывается реальностью

Полностью функционирующие отрубленные головы обычно ассоциируются с кошмарами или научной фантастикой. Но в природе подобные явления не только возможны, но и поддаются научному объяснению. Вирусное видео, снятое японскими биологами, наглядно показало, насколько необычными могут быть механизмы выживания морских организмов.

На кадрах видно, как морской слизень вида Chromodoris reticulata буквально откусывает собственное тело, отделяя голову от остальной части, включая сердце. После этого отрубленная голова продолжает вести себя почти как полноценное животное: она плавает, реагирует на окружающую среду и, что самое удивительное, спустя несколько недель отращивает новое тело.

Экстремальная форма аутотомии

Подобное поведение относится к явлению, известному как аутотомия — самопроизвольное отделение части тела. В животном мире этот механизм встречается достаточно широко и чаще всего служит способом спасения от хищников или избавления от повреждённых тканей.

Ящерицы, например, отбрасывают хвост, чтобы отвлечь врага и выиграть время для бегства. Морские огурцы способны резко выбрасывать часть внутренних органов через анальное отверстие, тем самым отпугивая нападающего. Несмотря на шокирующий внешний вид, эти органы затем постепенно регенерируют.

Однако морские слизни пошли гораздо дальше. Потеря практически всего тела — крайняя форма аутотомии, которая встречается крайне редко и требует уникальных биологических ресурсов.

Зачем слизню терять собственное тело

Учёные полагают, что столь радикальная мера может быть связана с борьбой против паразитов. Если тело слизня поражено паразитическими организмами, единственным способом выжить становится его полное "обнуление". Отделившаяся голова, свободная от заражённых тканей, получает шанс начать всё заново.

При этом далеко не каждая голова способна пережить подобную операцию. Исследования показывают, что успех регенерации во многом зависит от внутренних ресурсов организма и особенностей обмена веществ.

Фотосинтез как источник энергии

Одной из ключевых причин, по которой отрубленные головы морских слизней продолжают жить, считается наличие в их тканях фотосинтезирующих водорослей. Эти микроорганизмы способны вырабатывать энергию под действием солнечного света, обеспечивая слизня необходимыми питательными веществами в период, когда у него отсутствуют жизненно важные органы.

Благодаря такому симбиозу голова может существовать автономно, не погибая от голода, и постепенно запускать процессы регенерации. Этот феномен давно интересует биологов, поскольку он демонстрирует альтернативные пути выживания без привычных для животных систем.

Жизнь без головы: не только слизни

Хотя случай с Chromodoris reticulata выглядит особенно впечатляюще, он не единственный пример выживания без ключевых частей тела. В природе существует немало организмов, способных временно обходиться без головы или жизненно важных органов.

Некоторые насекомые продолжают жить и двигаться после обезглавливания в течение нескольких дней. Это связано с особенностями их нервной системы и низкими энергетическими потребностями. Подобные примеры помогают учёным лучше понять, какие функции действительно критичны для жизни, а какие могут быть временно компенсированы.

Самоповреждение как стратегия выживания

В животном мире встречаются и другие, не менее странные формы самоповреждения. Самцы некоторых видов пауков-скакунов, к примеру, намеренно избавляются от одного из своих половых органов. Это позволяет им стать легче и быстрее, что повышает шансы на выживание после спаривания.

"Он отрывает один из огромных органов с помощью шёлковой петли, изгибаясь всем телом и резко дёргая", — описывают исследователи необычное поведение этих крошечных существ.

Такие примеры показывают, что эволюция порой выбирает крайне радикальные решения, если они повышают вероятность передачи генов следующему поколению.

Популярные вопросы

Как долго живёт отрубленная голова слизня?

При благоприятных условиях она может существовать несколько недель, постепенно формируя новое тело.

Все ли морские слизни способны на такую регенерацию?

Нет, подобные способности характерны лишь для отдельных видов и зависят от их биологических особенностей.

Можно ли использовать эти механизмы в медицине?

Пока речь идёт только о фундаментальных исследованиях, однако понимание принципов регенерации может быть полезно в будущем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
