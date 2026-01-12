Птицы с огнём в когтях: феникс оказался реальнее мифа и охотится в австралийских лесах на добычу

Хищные птицы Австралии используют огонь для охоты на мелких животных

Лесные пожары традиционно считают стихийным бедствием или следствием человеческой неосторожности. Однако в природе существует куда более неожиданный источник огня. В отдалённых регионах Австралии хищные птицы научились использовать пламя как инструмент охоты, буквально поджигая землю с неба.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ястреб

Огонь как часть стратегии выживания

Идея о том, что только человек способен осознанно управлять огнём, всё чаще ставится под сомнение. Орнитологи и этнобиологи фиксируют случаи, когда хищные птицы подбирают горящие ветки или тлеющие пучки травы во время природных пожаров, переносят их на новые участки и тем самым провоцируют дополнительные очаги возгорания. Цель у таких действий предельно практичная — выгнать добычу из укрытий.

Когда огонь охватывает сухую траву, мелкие животные — грызуны, ящерицы, змеи — вынуждены спасаться бегством. В этот момент они становятся лёгкой добычей для пернатых хищников, которые уже заняли выгодные позиции и терпеливо ждут.

Знание, известное веками

Для науки подобные наблюдения стали открытием сравнительно недавно, но коренные народы Австралии знали об этом феномене задолго до появления современных исследований. В устных преданиях и ритуалах аборигенов упоминались так называемые "огненные ястребы" — птицы, способные "нести огонь".

В своей автобиографии 1962 года "Я, абориген" Филлип Робертс, известный под именем Вайпулдания, описывал увиденное собственными глазами:

"Я видел, как ястреб схватил тлеющую ветку когтями и бросил её в свежую полосу сухой травы в полумиле от себя, а затем вместе со своими товарищами стал ждать, когда оттуда выбегут обожжённые и напуганные грызуны и рептилии", — писал автор.

Этот эпизод наглядно показывает, что речь идёт не о случайности, а о повторяемом и осмысленном поведении.

Какие птицы способны разжигать пожары

Наиболее подробно феномен был описан в исследовании 2017 года, опубликованном в Journal of Ethnobiology. Учёные собрали более десятка задокументированных случаев, в которых фигурировали конкретные виды хищных птиц:

чёрный коршун; коршун-слизнеед; обыкновенный сокол.

Все они отличаются высоким уровнем интеллекта, хорошей координацией и умением охотиться в условиях открытых пространств. Отдельные наблюдения указывают и на элементы коллективного поведения, когда несколько птиц действуют синхронно, ожидая результата после распространения огня.

Случайность или осознанное поведение

Долгое время скептики считали подобные истории преувеличением. Однако сомнения начали рассеиваться после свидетельств профессиональных пожарных. В одном из случаев бригада, занимавшаяся тушением пожара, заметила, как хищные птицы намеренно переносили горящие фрагменты растительности за пределы уже выгоревшего участка, тем самым осложняя работу людей.

Такое поведение трудно объяснить инстинктивной ошибкой. Птицы не просто хватают огонь, но выбирают места с сухой травой и ждут, пока пламя даст нужный эффект. Это говорит о причинно-следственной связи между действием и результатом.

Опасность для экосистем и человека

Австралия ежегодно сталкивается с десятками тысяч природных пожаров. До недавнего времени основные причины возгораний сводились к молниям и человеческому фактору. Однако пернатые "поджигатели" могут быть дополнительным, ранее недооценённым источником распространения огня.

Проблема заключается в том, что такие пожары возникают внезапно и в труднодоступных местах. Это усложняет прогнозирование очагов возгорания и повышает риски для населённых пунктов, сельского хозяйства и самих экосистем.

Что это меняет в нашем понимании животных

История с "огненными ястребами" заставляет по-новому взглянуть на интеллект и изобретательность диких животных. Использование огня — один из самых сложных навыков в природе, и тот факт, что птицы способны применять его целенаправленно, расширяет границы представлений о когнитивных возможностях животных.

Человек и птицы в обращении с огнём

Человек использует огонь для обогрева, готовки и защиты. Птицы же применяют его исключительно как охотничий инструмент. В обоих случаях огонь становится средством достижения цели, но уровень контроля и масштабы последствий принципиально различаются.

Популярные вопросы

Действительно ли птицы понимают, что делают?

Наблюдения показывают, что их действия не случайны и повторяются в схожих условиях.

Все ли хищные птицы способны на такое?

Нет, подобное поведение зафиксировано лишь у нескольких видов, обитающих в огненно-активных регионах.

Может ли это повлиять на борьбу с пожарами?

Да, учёт этого фактора может изменить подходы к прогнозированию и тушению лесных пожаров.