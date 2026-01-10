Парк Юрского периода с печатью: город, где легально добывают тираннозавров и птеродактилей

Лицензии на охоту на динозавров выдают туристам в городе Вернал, штат Юта

Идея легальной охоты на динозавров звучит как шутка или сюжет фантастического фильма, но в реальности у неё есть вполне официальный адрес. Речь идёт о небольшом городе Вернал в американском штате Юта, где уже много десятилетий туристам продают специальные лицензии на "добычу" доисторических ящеров. Формально всё выглядит максимально серьёзно — с перечнем видов, ограничениями и историческим обоснованием.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сауроподный динозавр в природе

Город, где охотятся на прошлое

Вернал считается одним из самых известных палеонтологических центров США. Именно здесь находится Национальный памятник динозавров — огромная охраняемая территория площадью более 80 тысяч гектаров, которая тянется от северо-востока Юты до западного Колорадо. Этот регион давно стал местом притяжения учёных, студентов и путешественников, интересующихся историей Земли и её древними обитателями.

Первые крупные находки окаменелостей в этих местах были сделаны ещё в начале XX века. В 1909 году палеонтолог Эрл Дуглас обнаружил здесь кости гигантских ящеров, что положило начало масштабным исследованиям. С тех пор в регионе нашли тысячи фрагментов скелетов стегозавров, диплодоков, аллозавров, апатозавров и камаразавров. Часть этих находок до сих пор доступна для осмотра — некоторые кости буквально вмурованы в знаменитую Стену костей, к которой могут подойти посетители.

Как появилась лицензия на охоту

Идея "охоты на динозавров" родилась в Вернале не ради сенсации, а как туристический и маркетинговый ход. В 1951 году местный житель Тенни Т. Джонсон предложил выпускать шуточные лицензии, которые подчёркивали бы уникальность города и его связь с эпохой динозавров. Инициативу поддержала Торговая палата, и вскоре лицензии стали официальным сувениром.

С тех пор система почти не изменилась. Каждый год в Вернале выпускают около 60 тысяч таких разрешений. Все они предназначены исключительно для туристов и не имеют никакого отношения к реальной охоте, но оформлены так, будто речь идёт о полноценной лицензии на добычу дичи.

Какие виды разрешено преследовать

Самая забавная часть лицензии — список рептилий, которых якобы можно добывать. Он составлен с подчёркнутой серьёзностью и детальной регламентацией.

В документе указано, что обладатель лицензии имеет право:

Преследовать тираннозавра рекса — строго одну взрослую самку. "Добыть" диплодока — одного представителя любого пола, но с живой массой не менее 2268 килограммов. Охотиться на стегозавров — не более двух самцов любого размера. Поймать птеродактиля — максимум четыре особи, причём исключительно зрелые.

Очевидно, что подобные формулировки — часть ироничного замысла. Однако именно этот псевдо-официальный стиль и делает лицензию популярным сувениром, который туристы увозят домой как доказательство визита в "столицу динозавров".

Вернал стал символом доисторической эпохи

Палеонтологическое значение региона трудно переоценить. Национальный памятник динозавров — это не просто туристический объект, а важнейший научный кластер. Здесь наглядно показано, как выглядела фауна юрского периода и каким образом формировались современные представления о динозаврах.

Многие находки остаются на своих местах и не перевозятся в музеи, что делает экспозицию особенно ценной. Посетители могут увидеть, как кости лежат в породе, и лучше понять масштаб и размеры древних животных. Именно эта "живая" наука стала основой для туристической легенды об охоте на динозавров.

Реальная палеонтология и туристическая легенда

Палеонтологические исследования в Вернале — это строгая наука с чёткими правилами, разрешениями и охраной объектов. Учёные работают здесь по лицензиям, используют специализированный инвентарь и годами изучают каждую находку. Туристическая же "охота" — полная противоположность: она не предполагает никаких действий и существует исключительно как культурный символ.

С одной стороны — серьёзная научная работа, направленная на сохранение и изучение наследия. С другой — юмористический сувенир, который помогает привлечь внимание к региону и поддерживать интерес к его истории. Именно баланс между этими подходами сделал Вернал узнаваемым далеко за пределами США.

Популярные вопросы

Можно ли использовать лицензию по назначению?

Нет, она не даёт права на какие-либо действия и существует исключительно в шутливом формате.

Сколько стоит такая лицензия?

Цена зависит от места покупки и формата, но обычно она сопоставима со стоимостью обычного туристического сувенира.

Почему лицензии выдают именно туристам?

Это способ подчеркнуть гостеприимство города и превратить его историю в запоминающийся опыт для приезжих.

Имеет ли лицензия юридическую силу?

С точки зрения закона — нет, но как культурный символ и элемент туристической истории она полностью легальна.