Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам

Гринды способны нырять на глубину более 600 метров

Он выглядит как отполированный кусок чёрного обсидиана, движется в воде стремительно и уверенно и может весить больше тонны. За скорость и манёвренность его нередко называют "гепардом морских глубин". Речь идёт о гриндах — одних из самых узнаваемых и загадочных китообразных в мире. Эти животные поражают не только внешностью, но и уровнем социального взаимодействия.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хвост кита

Кто такие гринды на самом деле

Несмотря на название, киты-пилоты не являются китами в строгом смысле слова. Они относятся к семейству дельфиновых и ближе по строению и поведению к дельфинам, чем к усатым гигантам океана. Гринды известны высоким интеллектом, сложной системой общения и крепкими социальными связями внутри стаи.

Эти морские млекопитающие легко узнаваемы по характерному силуэту. У них плотное, вытянутое тело, массивная голова с выпуклым лбом и отсутствием выраженного клюва, а также крупный спинной плавник, который часто бывает изогнутым или даже крючковатым. У самцов он заметно больше, чем у самок, как и общий размер тела.

Окрас взрослых особей чаще всего чёрный или тёмно-серый. За спинным плавником располагается светлое седлообразное пятно, а на брюхе — отметина, напоминающая якорь. Детёныши выглядят светлее и с возрастом постепенно темнеют.

Где живут гринды и сколько их видов

Ареал гринд охватывает холодные и умеренные воды Мирового океана. Их можно встретить в северной части Атлантики, а также в южном полушарии. Эти животные широко распространены, но предпочитают глубокие воды и континентальные склоны.

Существует два вида гринд: длинноплавниковые и короткоплавниковые. Названия напрямую связаны с относительной длиной грудных плавников. В регионах, где их ареалы пересекаются, отличить один вид от другого крайне сложно — различия минимальны и касаются формы черепа, количества зубов и пропорций тела. Ближайшими родственниками гринд считаются ложная косатка, малая косатка, клюворыл и дельфин Риссо.

Само название "гринда" появилось из-за устаревшего представления, будто каждой стаей управляет один вожак. Современные исследования показывают, что структура сообществ куда сложнее и основана не на жёсткой иерархии, а на родственных связях.

Размеры, вес и продолжительность жизни

Гринды относятся к крупным дельфиновым. Самцы достигают длины до 6,7 метра и могут весить около 2300 килограммов. Самки обычно меньше — до 5,7 метра и примерно 1300 килограммов. Детёныши при рождении имеют длину около 1,8 метра.

Продолжительность жизни также различается по полу. Самки живут в среднем до 60 лет, тогда как самцы редко превышают возраст 45 лет. Такая разница характерна для многих видов китообразных.

Социальная жизнь и воспитание детёнышей

Гринды живут в стабильных, тесно связанных стаях, которые могут состоять из нескольких поколений. Основу группы чаще всего составляют самки и их потомство, поэтому самок в стае обычно больше. Пожилые или неразмножающиеся самки активно участвуют в заботе о детёнышах, помогая матерям.

Эти животные практически всё делают вместе: охотятся, отдыхают, общаются, играют и путешествуют. Для гринд стая — это не временное объединение, а пожизненная социальная среда. Численность группы может варьироваться от 10-20 особей до сотни. Иногда образуются гигантские скопления, насчитывающие сотни и даже тысячи животных, что даёт возможность самцам спариваться с самками из других семейных линий.

Детёныши остаются с матерью на всю жизнь. Период вскармливания молоком может длиться до трёх лет — один из самых продолжительных среди млекопитающих.

Чем питаются и как охотятся гринды

Основу рациона гринд составляют кальмары и осьминоги. Эти головоногие моллюски — их излюбленная добыча. Иногда в меню попадает и рыба: скумбрия, сельдь, треска или хек. Ротовой аппарат гринд приспособлен скорее для всасывания, чем для захвата, поэтому они буквально "затягивают" добычу внутрь.

Во время охоты гринды могут погружаться на глубину более 600 метров и находиться под водой 10-16 минут. Чаще всего они кормятся ночью, используя эхолокацию для поиска пищи в толще воды. Хотя прямых доказательств скоординированной коллективной охоты немного, учёные отмечают, что во время социальных взаимодействий гринды гораздо более "разговорчивы", чем во время поиска пищи.

Интеллект, общение и скорость

Гринды считаются одними из самых умных морских млекопитающих. По количеству нейронов в переднем мозге длинноплавниковые гринды уступают лишь косаткам и превосходят человека. Это отражается в сложных формах поведения, способности к обучению и развитой системе коммуникации.

Они издают широкий спектр звуков: писки, свисты, жужжание и эхолокационные щелчки. Для общения длинноплавниковые гринды используют повторяющиеся звуковые последовательности, которые могут выполнять функцию своеобразных "социальных сигналов".

Передвигаются эти животные очень быстро. Известны случаи, когда гринды устраивали погони с косатками и дельфинами Риссо, что говорит о высокой скорости и выносливости.

Взаимодействие с другими видами и возможная агрессия

Благодаря общительному характеру гринд нередко можно увидеть в смешанных стаях с другими дельфинами, включая афалин и обыкновенных дельфинов, а также с малыми полосатиками. При этом были зафиксированы случаи, когда гринды преследовали и загоняли в угол других китообразных, включая косаток. Подобное поведение чаще всего связывают с защитой детёнышей.

У взрослых гринд практически нет естественных врагов. Опасность может грозить лишь молодым особям, которые иногда становятся целью косаток.

Основные угрозы и массовые выбросы на берег

Самая известная и трагичная особенность гринд — склонность к массовым выбросам на берег. Причины этого явления до конца не изучены. Во многих случаях невозможно точно установить, почему десятки или сотни здоровых животных оказываются на суше одновременно.

Учёные предполагают, что ключевую роль играет социальная сплочённость. Гринды стремятся держаться вместе и следовать друг за другом. Возможными факторами называют навигационные ошибки во время миграций, сбои в ориентации из-за магнитных аномалий, паразитарные инфекции, влияющие на нервную систему, или попытки всей стаи поддержать больного сородича.

Даже после спасения часть животных может повторно выбрасываться на берег, если другие члены группы остаются в опасности. Поэтому операции по спасению требуют строгой координации.

Среди других угроз — охота, загрязнение океана токсичными веществами, запутывание в рыболовных снастях и шумовое загрязнение, которое особенно опасно для видов, живущих в мире звуков.

Статус вида и научная классификация

В настоящее время гринды не считаются находящимися под угрозой исчезновения. Международный союз охраны природы относит их к видам, вызывающим наименьшие опасения, однако данных о численности отдельных популяций по-прежнему недостаточно.

Научное название длинноплавниковой гринды — Globicephala melas. Впервые этот вид был описан в 1809 году и с тех пор остаётся объектом пристального внимания биологов и защитников морской фауны.