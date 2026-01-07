Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Старость их не догоняет: как гигантские млекопитающие избегают возрастного износа десятилетиями

Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Зоосфера

Гренландские киты способны жить более двух веков и при этом почти не демонстрируют признаков возрастного износа. Учёные давно задавались вопросом, как столь массивные млекопитающие сохраняют здоровье клеток на протяжении десятилетий. Новое исследование проливает свет на молекулярный механизм, который помогает китам избегать генетических поломок. Об этом сообщает Earth.

Гренландский кит под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гренландский кит под водой

Почему долгоживущие киты не стареют так, как мы ожидаем

Гренландский кит — одно из самых крупных млекопитающих на планете, его масса может превышать 170 тысяч фунтов. При этом клетки этих животных удивительно устойчивы к повреждениям. Речь идёт не о "неубиваемом" организме, а о способности эффективно чинить генетические поломки до того, как они перерастают в болезни. Такой подход особенно интересен на фоне парадокса Пето, согласно которому крупные животные не болеют раком чаще, несмотря на большее число клеток.

Как киты справляются с разрывами ДНК

Учёные обнаружили, что ключ к долголетию гренландских китов связан с восстановлением ДНК. Их клетки гораздо лучше устраняют опасные разрывы двойной нити, сохраняя уровень мутаций необычно низким на протяжении всей жизни. Это снижает риск как онкологических заболеваний, так и возрастного ухудшения функций тканей.

Роль белка CIRBP в защите генома

В центре исследования оказался белок CIRBP, участвующий в стрессовых реакциях клетки. У гренландских китов он присутствует в особенно высоких концентрациях. CIRBP связывается с повреждённой ДНК и помогает организовать процесс её восстановления, взаимодействуя с молекулярными "датчиками" повреждений.

"Мы обнаружили, что, возможно, часть механизма заключается в очень точном и эффективном восстановлении разрывов ДНК", — сказала профессор, ведущий ученый исследования из Медицинского центра Университета Рочестера Вера Горбунова.

Сравнение клеток китов и других млекопитающих

В лаборатории исследователи сравнили клетки кожи гренландских китов с клетками человека, мышей и коров. Китовые клетки делали ставку не на уничтожение повреждённых клеток, а на их ремонт. Оба основных пути восстановления ДНК — гомологичная рекомбинация и негомологичное соединение — работали у них точнее и стабильнее, чем у других видов.

Влияние холода на восстановление ДНК

Среда обитания тоже играет роль. Гренландские киты живут в арктических водах, а температура их тела ниже, чем у большинства теплокровных животных. Эксперименты показали, что более прохладные условия повышают уровень CIRBP, в том числе и в человеческих клетках. Это не означает, что холод сам по себе продлевает жизнь, но он может запускать защитные клеточные механизмы.

Большая картина долголетия

Сравнение разных видов млекопитающих показывает: чем дольше живёт организм, тем ниже у него годовой уровень мутаций. Гренландские киты вписываются в эту закономерность, делая ставку на точный ремонт ДНК, а не на агрессивное удаление повреждённых клеток.

Плюсы и минусы такого механизма

Точная система восстановления снижает риск рака и замедляет старение тканей. Однако чрезмерное усиление репарации может нарушить баланс между ростом и обновлением клеток. Именно поэтому учёные подчёркивают необходимость осторожного подхода при переносе этих механизмов на человека.

Популярные вопросы о долголетии гренландских китов

Сколько лет могут жить гренландские киты?
Химический анализ тканей показывает возраст свыше 150 лет, а в отдельных случаях — более 200.

Можно ли применить этот механизм к человеку?
Теоретически да, но только после длительных и осторожных исследований.

Что важнее — холод или белки восстановления?
Ключевым фактором считается работа белков репарации, а холод лишь один из возможных триггеров.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
