Сначала яд, потом потомство: схема захвата паразитов, от которой нет спасения ни на суше, ни в воде

Зоосфера

Крошечное крылатое существо способно превратить спокойный садовый пруд в арену скрытой драмы. Оно проникает в организм будущей жертвы ещё до её появления на свет, используя яд и точнейший биологический расчёт. Речь идёт об осе-блестянке — одном из самых необычных паразитоидов в мире насекомых.

Гнездо ос
Фото: commons.wikimedia.org by Soebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гнездо ос

Волшебная оса, от которой не спастись даже под водой

Caraphractus cinctus, известная как оса-фея или оса-блестянка, относится к семейству Mymaridae — группе микроскопических паразитических ос. Её длина едва достигает четверти миллиметра, однако образ жизни этого насекомого способен поразить даже опытных энтомологов. В отличие от большинства ос, она охотится не на взрослых насекомых и не на личинок, а на яйца водных жуков.

Несмотря на миниатюрные размеры и внешнюю хрупкость, эта оса — высокоспециализированный хищник. Её жертвами чаще всего становятся яйца жуков-плавунцов, прикреплённые к стеблям подводных растений. Именно здесь, в толще воды, где сложно представить себе крылатое насекомое, и разворачивается её жизненный цикл.

Кто такие осы-наездники и чем они опасны

Осы-наездники — это неформальное название огромной группы паразитоидных ос, которые используют других беспозвоночных как "инкубаторы" для своего потомства. В отличие от классических паразитов, они почти всегда приводят хозяина к гибели. Хальциды, к которым относятся Mymaridae, довели эту стратегию до совершенства.

Их главное преимущество — размеры. Миниатюрное тело позволяет проникать в микроскопические щели, недоступные другим насекомым. Одни виды атакуют гусениц и куколок бабочек, другие — личинок жуков, а осы-блестянки пошли ещё дальше, выбрав в качестве цели яйца, где сосредоточен полный запас питательных веществ.

Подводная охота: как проходит заражение

Самки Caraphractus cinctus свободно передвигаются под водой, используя ноги и крылья как вёсла. Они обследуют подводные растения, ориентируясь, предположительно, на химические сигналы. Найдя кладку, оса тщательно "проверяет" каждое яйцо, избегая тех, где уже есть конкуренты.

Подходящее яйцо прокалывается тончайшим яйцекладом, который одновременно выполняет функцию жала. Через него вводится микродоза сильнодействующего яда. Его назначение до конца не ясно: он не парализует эмбрион жука, но, по одной из версий, служит меткой для других ос, сигнализируя, что кладка уже занята.

После этого самка откладывает собственные яйца. Их масса — около 0,0002 мг, что делает их самыми лёгкими яйцами в животном мире. В одном яйце жука может развиваться до сотни будущих ос.

Жизнь внутри яйца

Личинки вылупляются и развиваются в пределах одного-единственного яйца хозяина, полностью используя его ресурсы. Удивительно, но пространства и питания хватает не только для роста, но и для спаривания. Уже оплодотворённые взрослые особи покидают оболочку яйца и начинают новый цикл поиска жертв.

Этот процесс остаётся практически незаметным для человека. Масштабы настолько малы, что даже в обычном садовом пруду могут происходить десятки подобных "инвазий", о существовании которых мы не подозреваем.

Популярные вопросы об осе-блестянке

Опасны ли они для человека?

Нет, из-за микроскопических размеров они не представляют никакой угрозы.

Можно ли увидеть их без оборудования?

Практически нет — для наблюдения нужен микроскоп.

Зачем изучать таких насекомых?

Они помогают понять механизмы эволюции, паразитизма и устойчивости экосистем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
