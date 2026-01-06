Тёмные бесы Дарвина всплыли из океана: эти существа с Галапагосов переживают то, что убивает других

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Он выглядит как существо из древних мифов, способен вырастать до полутора метров и проводить под водой почти час без вдоха. Это не фантастика и не кадры из фильма — таков один из самых необычных обитателей Мирового океана, морская игуана.

Морская игуана
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Морская игуана

Единственная морская ящерица на планете

Морские игуаны обитают исключительно на Галапагосских островах и не встречаются больше нигде в мире. Это делает их эндемиками архипелага и одновременно единственными в своём роде рептилиями, сумевшими адаптироваться к жизни в океане. Именно их Чарльз Дарвин в XIX веке назвал "тёмными бесами", поражённый их внешним видом и поведением.

С научной точки зрения морская игуана носит название Amblyrhynchus cristatus. Этот вид является монотипическим — у него нет "родственников" внутри рода, что лишь подчёркивает его эволюционную уникальность.

Как игуаны освоили океан

Морские игуаны — единственные ящерицы в мире, способные не просто плавать, а активно добывать пищу под водой. Учёные до сих пор точно не знают, на какие расстояния они способны заплывать, однако зафиксированы случаи перемещения между островами на дистанции до 65 километров. Для рептилий это исключительный показатель.

Во время брачного сезона морские игуаны претерпевают ещё одно поразительное изменение — они меняют окраску. Особенно ярко это заметно у подвидов, обитающих возле островов Эспаньола и Флореана. В этот период их тела окрашиваются в насыщенные красные и зелёные тона, за что животных часто называют "рождественскими игуанами".

Чем питаются морские игуаны

Основу рациона морских игуан составляют морские водоросли, которые растут на камнях в прибрежной зоне. Крупные особи способны нырять глубже и дальше от берега, цепляясь острыми когтями за подводные скалы, чтобы удержаться на течении. Молодые и мелкие игуаны предпочитают кормиться в прибрежных лужах и скальных ваннах, где волны оставляют запасы пищи.

Из-за высокого содержания соли в водорослях организм игуан сталкивается с избытком натрия. Чтобы избавиться от него, рептилии "чихают" — через специальные носовые железы они выбрасывают соляные кристаллы, что выглядит весьма эффектно.

Температура, дыхание и выживание

Галапагосские воды далеки от тропического комфорта, поэтому морские игуаны вынуждены тщательно управлять температурой тела. Обычно они собираются большими группами, прижимаясь друг к другу, чтобы сохранить тепло, особенно ночью. Утром животные подолгу греются на солнце, прежде чем отправиться в океан за пищей.

Во время погружения их организм переходит в режим экономии энергии: сердцебиение замедляется почти вдвое. Благодаря этому морские игуаны способны задерживать дыхание до одного часа — показатель, редкий даже среди морских млекопитающих.

Опасности и враги

Взрослые морские игуаны редко становятся добычей хищников, однако молодые особи гораздо уязвимее. На них охотятся ястребы, а также эндемичные галапагосские полозы, ставшие известными благодаря документальным фильмам BBC. Эти сцены часто демонстрируют жестокую сторону естественного отбора на островах.

Серьёзную угрозу виду принесли и люди. С появлением человека на Галапагосах сюда были завезены кошки и собаки, которые начали активно охотиться на молодых игуан. Рептилии оказались плохо приспособлены к защите от наземных хищников, что негативно сказалось на численности популяции.

Статус и угрозы существованию

Морские игуаны внесены в Красный список МСОП как уязвимый вид. Последняя официальная оценка их состояния проводилась в 2019 году. Помимо хищников, серьёзный урон популяции наносят климатические явления, в частности Эль-Ниньо. Из-за потепления воды сокращается количество водорослей, что приводит к нехватке пищи и массовому снижению численности животных.

В последние годы учёные также изучают влияние загрязнения океана, включая микропластик. Предварительные исследования показывают, что пластиковые частицы могут попадать в пищевую цепочку и оказывать долгосрочное воздействие на здоровье морских игуан.

Популярные вопросы о морских игуанах

Как долго морская игуана может находиться под водой?

До одного часа, благодаря замедлению сердечного ритма и экономии кислорода.

Опасны ли морские игуаны для человека?

Нет, они не агрессивны и предпочитают избегать контакта.

Почему морские игуаны чихают?

Так они избавляются от избытка соли, получаемой с пищей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
