Вирусы выбирают не всех летучих мышей: зоны, откуда может запуститься опасная цепочка

Зоосфера

Не все летучие мыши одинаково опасны с точки зрения появления новых инфекций у человека. Международная команда учёных выяснила, что повышенный эпидемический риск сосредоточен лишь в отдельных эволюционных линиях этих животных. Результаты исследования помогают точнее понять, где именно может возникнуть следующая вспышка заболевания.

Летучая мышь крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летучая мышь крупным планом

Почему не все летучие мыши одинаково опасны

Более 70% новых инфекционных заболеваний у людей имеют животное происхождение, однако риск распределен крайне неравномерно. Новое глобальное исследование показало, что лишь небольшая часть семейств летучих мышей регулярно становится источником вирусов с высоким эпидемическим потенциалом. Вопреки распространённому мнению, весь отряд рукокрылых не представляет одинаковой угрозы для человека.

Исследование возглавила Кэролайн Каммингс, докторант Университета Оклахомы. Её работа была направлена на выявление конкретных групп млекопитающих, которые неоднократно "поставляли" вирусы, способные вызывать масштабные и быстро распространяющиеся вспышки.

Как учёные оценивали эпидемический риск

Команда проанализировала данные почти по 900 видам млекопитающих со всего мира. Для каждого вида-хозяина был рассчитан специальный показатель — вирусный эпидемический потенциал. Он учитывал сразу несколько факторов: тяжесть заболевания, лёгкость передачи вируса между людьми и общий уровень смертности.

Затем эти показатели нанесли на филогенетическое древо млекопитающих, чтобы увидеть, связаны ли высокие риски с определенными эволюционными линиями. Такой подход позволил выявить закономерности, которые невозможно заметить при анализе отдельных видов.

Семейства летучих мышей с повышенным риском

Результаты показали, что сами по себе летучие мыши не выделяются как особо опасная группа. Однако высокие значения эпидемического потенциала концентрируются в нескольких кладах — группах близкородственных видов.

Один из таких кластеров связан с подковоносыми летучими мышами семейства Rhinolophidae. Другой включает несколько семейств насекомоядных летучих мышей, в том числе свободнохвостых и вечерницевых.

"Речь идет не о том, что все летучие мыши переносят опасные вирусы. Опасность связана с конкретными линиями", — отмечает Кэролайн Каммингс.

Где риск передачи вирусов особенно высок

После определения ключевых семейств учёные сопоставили их ареалы с уровнем антропогенного воздействия — показателем того, насколько сильно человек изменил ландшафт. В результате были выявлены зоны, где высокая плотность потенциально опасных летучих мышей совпадает с активной человеческой деятельностью.

Такие "горячие точки" обнаружены в Центральной Америке, прибрежных районах Южной Америки, экваториальной Африке и Юго-Восточной Азии. Ранее полевые исследования уже показывали, что летучие мыши в нарушенных экосистемах чаще несут коронавирусы, чем их сородичи в нетронутой среде.

Как деятельность человека усиливает угрозу

Вырубка лесов, расширение сельского хозяйства и застройка природных территорий создают стресс для животных и усиливают контакты между людьми и дикой фауной. Долгосрочные наблюдения связывают всплески вирусовыделения у летучих мышей с нехваткой пищи и разрушением среды обитания.

Некоторые семейства с повышенным риском уже приспособились жить рядом с человеком — в сараях, на чердаках и под мостами. Это означает, что вероятность передачи вируса во многом определяется не самими животными, а человеческим поведением.

Новый подход к эпиднадзору

Мониторинг дикой природы требует значительных ресурсов и времени. Исследование предлагает более точечную стратегию: сосредоточить наблюдение на тех семействах летучих мышей, которые демонстрируют высокий эпидемический потенциал, а не проверять всех подряд.

Такой подход позволяет эффективнее распределять ресурсы и параллельно усиливать контроль за другими важными группами млекопитающих — грызунами, приматами и домашним скотом.

Почему важно защищать летучих мышей

Уничтожение колоний летучих мышей из страха перед вирусами может дать обратный эффект. Разрушение устойчивых мест обитания повышает стресс и иногда усиливает циркуляцию вирусов.

Даже вопросы безопасного контакта с летучими мышами ученые предлагают рассматривать не через призму страха, а с точки зрения грамотного взаимодействия человека с дикой природой.

"Если мы потеряем летучих мышей, это ударит по сельскому хозяйству и экономике", — подчеркнула Каммингс.

Сохранение лесов, пещер и других естественных убежищ помогает поддерживать иммунное здоровье животных и снижает риск распространения инфекций.

Популярные вопросы о риске вирусов от летучих мышей

Все ли летучие мыши опасны для человека?

Нет, повышенный риск связан лишь с отдельными семействами.

Где вероятность вспышек выше всего?

В регионах, где места обитания летучих мышей пересекаются с активной деятельностью человека.

Стоит ли уничтожать колонии летучих мышей?

Нет, это может увеличить риск, а не снизить его.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
