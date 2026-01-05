Музейный архив преподнёс сюрприз: открытие пришло не с раскопок, а из тишины хранилищ

В музее Лондона выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет — Earth

В музейных хранилищах десятилетиями могут лежать находки, способные изменить представления об эволюции. Именно так произошло с окаменелостями небольшой змеи из южной Англии, которую долгое время никто не считал чем-то особенным. Новое исследование показало, что эти кости принадлежат ранее неизвестному виду и помогают лучше понять происхождение современных змей.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Змея

Неожиданная находка из далекого прошлого

За миллионы лет до появления привычных очертаний Британских островов территория современной Англии представляла собой теплый и влажный регион с лесами, реками и болотами. В таких условиях обитало множество рептилий, которые сегодня в Европе не встречаются. Окаменелости, найденные на утёсе Хордл-Клифф на южном побережье Англии, относятся именно к этому периоду — позднему эоцену, около 37 млн лет назад.

Еще в 1981 году коллекционеры обнаружили там крошечные позвонки змеи и передали их в Музей естественной истории в Лондоне. Долгое время эти кости хранились без детального изучения, пока современные методы анализа не позволили взглянуть на них по-новому, сообщает Earth.

Новый вид с парадоксальными чертами

Исследователи пришли к выводу, что найденные позвонки принадлежат новому роду и виду, получившему название Paradoxophidion richardoweni. Название переводится как "парадоксальная змея" и отражает необычное сочетание признаков. Кости демонстрируют редкую комбинацию черт, характерных как для примитивных, так и для более развитых змей.

Позвонки отличаются мощными опорными структурами, крупным нервным каналом и формой, которая не совпадает ни с ранними формами, ни с типичными представителями современных групп. Некоторые особенности напоминают водных или полуводных змей, другие — кенофидианов, к которым относится большинство ныне живущих видов.

Имя с историческим контекстом

Видовое название richardoweni дано в честь сэра Ричарда Оуэна — одного из основоположников палеонтологии. Именно он в XIX веке описал одни из первых ископаемых змей из этого региона и сыграл ключевую роль в создании Музея естественной истории в Лондоне.

Руководитель исследования доктор Георгиос Георгалис из Института систематики и эволюции животных Польской академии наук подчеркивает личную значимость работы.

"Это была моя детская мечта — посетить Музей естественной истории, не говоря уже о том, чтобы проводить там исследования", — отметил ведущий автор исследования Георгиос Георгалис.

Роль цифровых технологий в открытии

Размер позвонков составляет всего несколько миллиметров, что объясняет, почему их долгое время не замечали. Для детального анализа команда использовала микрокомпьютерную томографию. Это позволило создать точные трехмерные модели костей, изучить их внутреннюю структуру и изменения вдоль позвоночника.

Цифровые модели подтвердили, что все позвонки принадлежат одному виду, а также сделали данные доступными для ученых по всему миру без необходимости поездок. Такой подход повышает прозрачность и точность палеонтологических исследований.

Как могла выглядеть жизнь древней змеи

Прямых признаков того, что Paradoxophidion был роющим или древесным видом, не обнаружено. Вероятная длина тела не превышала одного метра, а строение позвоночника указывает на гибкость, а не на массивную опору тела. Некоторые черты напоминают современных слоновых стволовых змей — полностью водных рептилий, обитающих сегодня в Юго-Восточной Азии и Австралии.

"Поскольку парадоксофидион действительно похож на акрокорде, возможно, это самый древний известный представитель этого семейства", — отметил Георгиос Георгалис.

Однако ученые подчеркивают, что данных пока недостаточно, чтобы точно определить образ жизни или семейную принадлежность этого вида.

Почему открытие важно для науки

Находка показывает, что разнообразие змей в древней Европе было значительно выше современного. Англия, как выясняется, играла заметную роль в ранней эволюции продвинутых змей. Paradoxophidion дополняет картину, демонстрируя, что ранние кенофидианы экспериментировали с разными формами позвоночника задолго до появления современных групп.

Сравнение Paradoxophidion с другими древними змеями

В отличие от примитивных змей Paradoxophidion демонстрирует более сложное строение позвонков. При этом он отличается и от поздних форм, уже близких к современным видам. Такое промежуточное положение делает его важным звеном для понимания эволюционных переходов.

Популярные вопросы о древних змеях

Почему находки так долго остаются неописанными?

Мелкие размеры и ограниченные технологии прошлого мешали их точному анализу.

Чем Paradoxophidion важен для эволюции змей?

Он показывает раннее разнообразие кенофидианов и переходные формы позвоночника.

Был ли этот вид водным?

Есть косвенные признаки, но прямых доказательств пока нет.

Можно ли ожидать новых открытий в музеях?

Да, многие коллекции до сих пор содержат неописанный материал.