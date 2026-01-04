Мегафауна держалась тысячелетиями — и сломалась сразу: в слоях земли нашли след катастрофы

Учёные связали вымирание мамонтов и культуру Кловиса с взрывом кометы — Earth

Около 13 тысяч лет назад с лица Земли почти одновременно исчезли мамонты и другие гиганты ледникового периода. Почти в тот же момент пропала и культура Кловиса — одна из самых загадочных древних цивилизаций Северной Америки. Долгое время учёные не могли объяснить столь стремительные изменения. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мамонт в сибирской тундре

Загадка внезапного вымирания

Медленные климатические изменения, которые происходили после последнего ледникового периода, не объясняли масштаб и скорость исчезновения мегафауны. Мамонты, гигантские ленивцы и другие крупные животные успешно переживали предыдущие колебания климата, но на этот раз что-то пошло иначе.

Одновременно с вымиранием животных из археологических слоёв исчезают характерные каменные орудия культуры Кловиса. Такое совпадение заставило исследователей искать общий фактор, способный повлиять и на природу, и на людей. Подобные резкие экологические обвалы уже фиксировались в других регионах планеты, когда разрушение среды происходило скачкообразно, как это случилось в истории экологической катастрофы острова Пасхи.

Взрыв кометы вместо падения астероида

Команда учёных под руководством профессора Джеймса Кеннетта из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложила сценарий, который раньше считался слишком радикальным. Согласно исследованию, крупная комета вошла в атмосферу Земли и распалась, вызвав серию мощных воздушных взрывов.

В отличие от классического удара астероида, такие взрывы происходят в воздухе и не оставляют заметного кратера. Однако они способны вызвать экстремальную жару, ударные волны и масштабные пожары на огромных территориях.

"Эти три места были классическими локациями для изучения вымирания мегафауны и исчезновения культуры Кловиса", — отметил профессор Калифорнийского университета Джеймс Кеннетт.

Археологические следы катастрофы

Исследователи изучили три ключевых памятника: Мюррей-Спрингс в Аризоне, Blackwater Draw в Нью-Мексико и Арлингтон-Каньон на Нормандских островах у побережья Калифорнии. Именно в этих слоях фиксируется момент исчезновения крупных животных и следов культуры Кловиса.

Во всех трёх точках был обнаружен так называемый шокированный кварц — песчинки, изменённые экстремальным давлением и температурой. Подобные структуры не образуются при обычных пожарах, ударах молнии или вулканической активности.

Похолодание Младшего Дриаса

Время предполагаемой катастрофы совпадает с началом Младшего Дриаса — резкого климатического отката к холодным условиям, который длился около тысячи лет. После периода потепления Земля внезапно снова погрузилась в холод, что нарушило экосистемы на обширных территориях.

Учёные предполагают, что взрывы кометы вызвали гигантские пожары и выбросы сажи и пыли в атмосферу. Это привело к снижению солнечного света и эффекту "ударной зимы", а таяние ледников могло дополнительно нарушить океанические течения. Подобные цепные реакции климатического стресса и биологических последствий сегодня изучаются на примере генетической адаптации белых медведей.

"Проще говоря, начался настоящий хаос", — подчеркнул Джеймс Кеннетт.

Чёрный слой и редкие элементы

Дополнительным аргументом в пользу космической катастрофы стал так называемый "чёрный коврик" — тёмный слой осадков, найденный на множестве участков в Северной Америке и Европе. Он богат углеродом и указывает на масштабные пожары.

Кроме того, в этих слоях обнаружены повышенные концентрации платины и иридия — элементов, часто связанных с кометами и астероидами. Также найдены нанодиааманты, микросферы металлов и стеклообразные породы, образующиеся при мгновенном плавлении минералов.

Почему нет кратера

Одним из главных аргументов против космической версии долгое время было отсутствие крупного ударного кратера. Новые данные объясняют это противоречие. Воздушные взрывы высвобождают энергию над поверхностью, разрушая экосистемы, но не оставляя долговременных геологических следов.

Моделирование показало, что такие взрывы создают именно те микроповреждения кварца, которые были найдены в археологических слоях.

Сравнение гипотез вымирания мамонтов

Климатическая версия объясняет долгосрочные изменения, но плохо справляется с резкостью событий. Гипотеза человеческой охоты учитывает роль человека, но не объясняет одновременный коллапс экосистем.

Космическая версия объединяет оба фактора. Катастрофа резко изменила климат и среду обитания, сделав выживание крупных животных и древних культур крайне затруднительным.

Плюсы и минусы гипотезы космического взрыва

Эта теория выглядит всё более убедительной, но остаётся предметом дискуссий.

Плюсы:

наличие шокированного кварца;

совпадение дат вымирания и похолодания;

следы пожаров и редких элементов;

объяснение отсутствия кратера.

Минусы:

сложность точной реконструкции события;

необходимость дальнейших независимых подтверждений;

споры о масштабах воздействия.

Популярные вопросы о вымирании мамонтов

Почему мамонты вымерли так быстро?

Резкое ухудшение климата и разрушение экосистем лишили их привычных источников пищи.

Доказана ли кометная гипотеза окончательно?

Нет, но новые находки существенно усиливают её позиции.

Связано ли это событие с исчезновением людей Кловиса?

Исследователи считают, что экологический стресс мог привести к краху их культуры.