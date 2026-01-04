Призрак океана у берегов Новой Зеландии: редкая встреча заставила насторожиться весь мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

У берегов Новой Зеландии зафиксировали возможную встречу с одним из самых редких дельфинов на планете — мауи-дельфином, численность которого находится на критически низком уровне. Наблюдение было сделано во время научной экспедиции у западного побережья Северного острова и уже вызвало большой интерес в профессиональном сообществе. Если факт подтвердится, это станет редким и важным свидетельством того, что подвид всё ещё продолжает существовать в своей естественной среде.

Хвост дельфина над водой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Хвост дельфина над водой

Мауи-дельфины

Мауи-дельфин (Cephalorhynchus hectori maui) — это подвид дельфина Гектора, эндемик Новой Зеландии, который обитает исключительно в прибрежных водах Северного острова. Он считается самым редким морским дельфином в мире, а его эволюционная история и изолированный ареал делают вид особенно уязвимым к любым изменениям среды.

Эти дельфины отличаются компактными размерами, округлой формой тела и характерным закруглённым спинным плавником, который часто сравнивают с ухом мыши. Именно эта особенность стала ключевым ориентиром для учёных, анализирующих фотоматериалы с места возможного наблюдения.

Почему каждое наблюдение имеет значение

По последним научным оценкам, в дикой природе осталось около 54 мауи-дельфинов старше одного года. Такая численность делает любой зафиксированный контакт с животным событием национального и международного уровня. Даже единичное подтверждённое наблюдение помогает уточнить данные о распределении популяции и её текущем состоянии.

Учёные подчёркивают, что ареал мауи-дельфинов крайне ограничен и практически не пересекается с местами обитания других подвидов. Это означает, что любое сокращение численности напрямую влияет на генетическое разнообразие и устойчивость вида в долгосрочной перспективе.

Как проходит идентификация животного

В настоящее время специалисты проводят детальный анализ полученных фотографий и видеозаписей. Основное внимание уделяется форме спинного плавника, пропорциям тела и окраске. Для мауи-дельфинов характерны чёткие визуальные признаки, однако из-за схожести с дельфином Гектора процесс идентификации требует времени и экспертной оценки.

Дополнительно используются данные о месте и времени наблюдения, поскольку мауи-дельфины практически не покидают определённые участки прибрежных вод. Совпадение этих факторов повышает вероятность того, что зафиксированное животное действительно относится к редкому подвиду.

Основные угрозы для выживания вида

Несмотря на охранный статус, мауи-дельфины продолжают сталкиваться с серьёзными рисками. Главной угрозой остаётся прилов в рыболовные сети, особенно в прибрежных районах с активным промыслом. Даже единичные случаи гибели имеют ощутимые последствия для популяции такого малого размера.

Среди других факторов учёные выделяют загрязнение океана, шумовое воздействие от судоходства и общее снижение генетического разнообразия. В совокупности эти проблемы замедляют восстановление численности и повышают риск полного исчезновения подвида.

Популярные вопросы о мауи-дельфинах

Почему мауи-дельфин считается самым редким в мире?

Его численность оценивается всего в несколько десятков особей, а ареал ограничен небольшим участком побережья Новой Зеландии.

Можно ли восстановить популяцию?

Теоретически да, но процесс займёт десятилетия и потребует строгих мер по снижению антропогенного воздействия.

Чем мауи-дельфин отличается от дельфина Гектора?

Основные различия заключаются в ареале обитания и некоторых морфологических признаках, включая форму спинного плавника и генетические особенности.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
