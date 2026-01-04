Он выходит только в темноте — и может исчезнуть навсегда: тревожный секрет амамийских лесов раскрыт

Амамийский кролик с островов Рюкю признан реликтовым видом — данные японских учёных

Амамийский кролик — одно из тех существ, которые словно нарушают привычное представление о дикой природе Японии. Его внешность кажется странной и даже немного мрачной, а образ жизни больше напоминает повадки древних животных, чем современных млекопитающих. Этот редкий вид сумел сохраниться лишь на нескольких островах архипелага Рюкю, превратившись в настоящую биологическую загадку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Амамийский кролик в ночном лесу

Амамийский кролик — живое ископаемое

Амамийский, или рюкюский, кролик обитает исключительно на островах Амами-Осима и Токуносима на юге Японии. За пределами этих территорий он не встречается нигде в мире. Учёные относят его к числу реликтовых видов, поскольку по ряду анатомических признаков он ближе к древним формам зайцеобразных, чем к современным кроликам и зайцам.

Его легко отличить по тёмно-коричневой, почти чёрной шерсти, коротким округлым ушам и небольшим глазам. Тело у животного коренастое, лапы мощные, а движения неторопливые. Всё это создаёт впечатление, будто перед нами существо из далёкой геологической эпохи, случайно сохранившееся до наших дней.

Внешность и анатомия: не как у обычного кролика

Амамийский кролик заметно крупнее привычных декоративных или европейских диких кроликов. Его вес может достигать 2,5-3 килограммов, а длина тела — около 50 сантиметров. При этом уши у него непропорционально короткие, что нетипично для большинства представителей семейства.

Особое внимание привлекают длинные и крепкие когти. Они приспособлены не для быстрого бега по открытым пространствам, а для рытья нор и передвижения по лесной подстилке. Такая анатомия напрямую связана с образом жизни животного и условиями среды, в которых оно существует.

Ночной образ жизни и повадки

Амамийский кролик активен преимущественно в тёмное время суток. Днём он скрывается в густых зарослях или норах, а ночью выходит на поиски пищи. Такой режим помогает ему избегать хищников и человеческого вмешательства.

Рацион животного достаточно разнообразен. Он питается травами, листьями кустарников, побегами растений, а также желудями и другими лесными плодами. Благодаря этому кролик играет важную роль в экосистеме островов, участвуя в распространении семян и поддержании баланса растительного покрова.

Среда обитания: леса, которые нельзя потерять

Основная среда обитания амамийского кролика — субтропические вечнозелёные леса. Эти территории отличаются высокой влажностью, плотной растительностью и сложным рельефом. Именно такие условия позволяют виду выживать и сохранять свои уникальные черты.

Однако сокращение лесных массивов стало одной из главных проблем для популяции. Вырубка деревьев, прокладка дорог и развитие инфраструктуры постепенно уменьшают площадь пригодных для жизни участков, разрывая естественную среду на изолированные фрагменты.

Почему вид оказался под угрозой исчезновения

Несмотря на то что амамийский кролик находится под охраной государства с 1963 года, его положение остаётся уязвимым. Одной из самых серьёзных угроз стали завезённые на острова мангусты. Эти хищники были интродуцированы человеком для борьбы с ядовитыми змеями, но на практике начали охотиться на местную фауну, не имеющую естественной защиты от таких врагов.

К этому добавляются и другие факторы:

утрата и фрагментация среды обитания; дорожное строительство и гибель животных под колёсами транспорта; ограниченный ареал, не позволяющий популяции быстро восстанавливаться.

По оценкам специалистов, сегодня на двух островах насчитывается от 2400 до 5200 особей, и эти цифры вызывают обеспокоенность у экологов.

Популярные вопросы об амамийском кролике

Почему амамийского кролика называют "готичным"?

Такое прозвище связано с его тёмной шерстью, необычной внешностью и ночным образом жизни, которые создают мрачный, но запоминающийся образ.

Можно ли увидеть этого кролика в зоопарке?

Вне Японии амамийский кролик практически не представлен в зоопарках, а в самой стране его содержание строго регулируется из-за охранного статуса.

Есть ли шанс спасти вид от исчезновения?

При сохранении лесов и контроле угроз популяция может стабилизироваться, но для этого необходимы долгосрочные и последовательные меры.