Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косы и плетения помогают защитить волосы от холода и шапок — Elle
Тренировка косых мышц без веса не увеличивает талию – фитнес-тренеры
Для плова в казане на костре используют свиную шею или лопатку с жировыми прослойками
Вьющаяся шерсть в коврах обеспечивает теплоизоляцию и долговечность — 20 Minutes
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Продажи BYD Seal U в Европе достигли 63 186 автомобилей — Automotive News Europe
Томаты, огурцы и сладкий перец можно выращивать в квартире при подсветке
Российские учёные выявили ключевые виды асцидий в экосистемах арктических морей
Центральная Россия объединила города в гастрономический маршрут — гиды

Вместо экзопланет — космическая авария: космос показал трюк, который ввёл учёных в заблуждение

В системе Фомальгаута обнаружены расширяющиеся пылевые облака — Earth
Зоосфера

Астрономы наблюдали нечто, что сначала выглядело как появление и исчезновение экзопланет. В системе яркой звезды Фомальгаут вспыхивали загадочные световые точки, а затем бесследно пропадали. Оказалось, ученые стали свидетелями крайне редкого и драматичного космического события. Об этом сообщает Earth.

Взрыв в космосе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Взрыв в космосе

Загадочные вспышки у звезды Фомальгаут

Космический телескоп NASA "Хаббл" был направлен на Фомальгаут — звезду, расположенную примерно в 25 световых годах от Земли в созвездии Южной Рыбы. Вокруг нее давно известны массивные пылевые пояса, оставшиеся после формирования планет. Именно там астрономы заметили компактное яркое пятно, похожее на экзопланету, отражающую свет звезды.

Однако источник света вскоре исчез. Спустя время в другом месте вспыхнуло новое пятнышко — и его постигла та же участь. Такое поведение не укладывалось в классические представления о планетах и напоминало редкую космическую аварию вместо экзопланеты.

Не планеты, а последствия столкновений

Детальный анализ показал: наблюдатели видели не новые миры, а расширяющиеся облака пыли. Они возникли в результате мощных столкновений между крупными каменистыми телами — планетезималями, своего рода "строительными блоками" планет.

"Обнаружить новый источник света в пылевом поясе звезды было неожиданно. Мы совсем не ожидали такого", — отметил астрофизик Северо-Западного университета Джейсон Ван.

По его словам, наиболее вероятное объяснение — два независимых столкновения планетезималей, произошедшие в системе Фомальгаута за последние два десятилетия. Такие события считаются исключительно редкими.

Два удара за двадцать лет

Ранний источник света ученые обозначили как Fomalhaut cs1, а более поздний — Fomalhaut cs2. Поведение первого объекта ясно указывало на взрывное образование пылевого облака, которое постепенно рассеялось. Второй объект выглядел почти так же на начальной стадии, что сильно указывает на еще одно столкновение.

"Это первый раз, когда я увидел, как точечный источник света появляется буквально из ниоткуда в экзопланетной системе", — рассказал ведущий автор исследования Пол Калас из Калифорнийского университета в Беркли.

Почему это открытие уникально

Теоретические модели предполагают, что подобные столкновения происходят раз в 100 тысяч лет или даже реже. Однако в системе Фомальгаута удалось зафиксировать сразу два события всего за двадцать лет наблюдений.

"Если бы у нас была ускоренная запись последних тысяч лет, система Фомальгаута буквально сверкала бы такими вспышками", — отметил Калас.

Подобные процессы напрямую связаны с тем, как вообще происходит формирование планет в протопланетных дисках, но увидеть их "вживую" удаётся крайне редко.

Когда пыль маскируется под планету

Компактные облака свежей пыли могут выглядеть точно так же, как небольшие экзопланеты: они отражают свет, имеют точечный вид и располагаются в "подходящих" орбитах. Это создает серьезную проблему для будущих миссий по поиску землеподобных миров.

"Мы выяснили, что крупное пылевое облако может маскироваться под планету в течение многих лет", — подчеркнул Калас.

Роль телескопов Хаббл и Джеймса Уэбба

Хотя первый источник света уже рассеялся в общем фоне пылевого пояса, второй только начинает развиваться. Астрономы планируют внимательно следить за его эволюцией.

Хаббл обеспечил уникальную временную серию наблюдений, но теперь ключевую роль берет на себя космический телескоп Джеймса Уэбба. Его инфракрасные инструменты помогут определить размер частиц, их состав — ледяной, каменистый или смешанный — и скорость расширения облака.

Сравнение: экзопланета и пылевое облако

Экзопланета — стабильный источник отраженного света, сохраняющий яркость и орбиту годами. Пылевое облако сначала яркое, но постепенно расширяется и тускнеет. Визуально они могут выглядеть одинаково, но со временем различия становятся очевидны.

Плюсы и минусы таких наблюдений

Подобные открытия дают редкую возможность наблюдать процесс формирования планет в реальном времени. Это огромный плюс для науки. Минус — сложность интерпретации данных, поскольку пыль может вводить исследователей в заблуждение.

Популярные вопросы о столкновениях в системе Фомальгаута

Исчезла ли там настоящая планета?
Нет, наблюдаемые объекты оказались облаками пыли, а не планетами.

Почему такие события редки?
Столкновения крупных тел происходят на огромных временных масштабах.

Можно ли увидеть подобное в других системах?
Теоретически да, но Фомальгаут — один из немногих случаев с такими детальными наблюдениями.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Недвижимость
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
Prada вернули длинные кожаные перчатки в центр образа
Косы и плетения помогают защитить волосы от холода и шапок — Elle
В системе Фомальгаута обнаружены расширяющиеся пылевые облака — Earth
В чешский антипохмельный напиток добавляют мёд
Мусор привлекает собак сильными пищевыми запахами — Kodami
Сорт "Герман F1" устойчив к основным болезням огурцов
Тренировка косых мышц без веса не увеличивает талию – фитнес-тренеры
Для плова в казане на костре используют свиную шею или лопатку с жировыми прослойками
Вьющаяся шерсть в коврах обеспечивает теплоизоляцию и долговечность — 20 Minutes
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.