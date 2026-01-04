Один зуб — и карта изменилась: нюанс, который десятилетиями вводил в заблуждение исследователей

Иногда для научного прорыва достаточно одной детали. Обычный на первый взгляд ископаемый зуб заставил учёных по-новому взглянуть на то, где именно обитали шерстистые мамонты в далёком прошлом. Находка изменила карту их распространения в Восточной Канаде. Об этом сообщает Earth.
Ископаемый зуб был найден на Лонг-Айленде в Нунавуте, недалеко от слияния Гудзонова и Джеймсова заливов. Новое исследование подтвердило: он принадлежал шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius). Это расширяет известный ареал вида на сотни километров дальше к востоку, чем предполагалось ранее.
Зуб стал самым северо-восточным свидетельством присутствия шерстистых мамонтов в восточной части Северной Америки. Ранее подобные находки относили к другим, более южным видам мамонтов, но повторный анализ изменил эту классификацию — так же, как это уже происходило при пересмотре данных о биомеханике динозавров, где новая интерпретация костей изменила представления об их поведении.
Работу возглавлял исследователь Университета Макгилла Луи-Филипп Бейтман, специализирующийся на млекопитающих ледникового периода и их реакции на климатические изменения. Команда начала с анализа морфологии: форма и рисунок износа коренного зуба точно соответствовали шерстистому мамонту, а не его родственникам.
Затем учёные извлекли коллаген из зуба и проанализировали стабильные изотопы углерода и азота. Эти химические маркеры сохраняются десятки тысяч лет и позволяют судить о диете и условиях жизни животного. Дополнительно были изучены изотопы кислорода в эмали, которые отражают температуру воздуха и состав питьевой воды.
Химический "портрет" показал, что мамонт питался в основном холодолюбивыми растениями — травами и злаками, характерными для северных широт. Однако повышенные значения азота указали на тревожный сигнал: животное, вероятно, испытывало сильный дефицит пищи в конце жизни и было вынуждено расходовать собственные ткани.
"Мы интерпретировали это как признак того, что мамонт находился в состоянии пищевого стресса и был вынужден катаболизировать собственные ткани, чтобы выжить", — отметил Луи-Филипп Бейтман.
Данные по изотопам кислорода позволили восстановить климатические условия. Средняя температура воздуха в регионе на тот момент составляла около +2 °C, что соответствует тёплому межледниковому периоду. Учёные связывают это время с морской изотопной стадией 5e — пиком последнего межледниковья примерно 125-130 тысяч лет назад.
В этот период часть низменностей Гудзонова и Джеймсова заливов была свободна ото льда и покрыта растительностью. Подобные климатические "окна" ранее уже помогали учёным объяснить и другие неожиданные находки, включая реконструкции условий, при которых сформировалось гигантское яйцо слоновой птицы.
Присутствие шерстистого мамонта в Нунавуте заставляет по-новому взглянуть на миграции животных ледникового периода. Известно, что мамонты следовали за пастбищами, смещаясь на юг во время похолоданий и возвращаясь на север и восток в тёплые фазы.
Генетические данные указывают на несколько волн переселения мамонтов между Сибирью и Северной Америкой через Берингов мост. Находка зуба добавляет важную точку для более точного моделирования этих маршрутов.
Ранее восточную Канаду не рассматривали как часть устойчивого ареала шерстистых мамонтов. Новый анализ показывает, что в тёплые периоды они могли осваивать эти территории. Это меняет представления о гибкости их экологии и способности адаптироваться к климатическим колебаниям.
Многие ключевые открытия начинаются не в поле, а в хранилищах музеев. Долгие годы этот зуб лежал в коллекции без точной интерпретации. Преимущество таких фондов — возможность повторного анализа с применением новых технологий. Минус — риск, что важные образцы долго остаются без внимания.
Почему эта находка так важна?
Она расширяет известный ареал шерстистых мамонтов на восток.
Как определили возраст зуба?
По сочетанию изотопных данных и региональной геологии.
Были ли мамонты там постоянно?
Вероятнее всего, они появлялись в регионе во время тёплых межледниковий.
