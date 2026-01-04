Один зуб — и карта изменилась: нюанс, который десятилетиями вводил в заблуждение исследователей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Иногда для научного прорыва достаточно одной детали. Обычный на первый взгляд ископаемый зуб заставил учёных по-новому взглянуть на то, где именно обитали шерстистые мамонты в далёком прошлом. Находка изменила карту их распространения в Восточной Канаде. Об этом сообщает Earth.

Мамонт в ледниковом периоде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мамонт в ледниковом периоде

Неожиданная находка с Лонг-Айленда

Ископаемый зуб был найден на Лонг-Айленде в Нунавуте, недалеко от слияния Гудзонова и Джеймсова заливов. Новое исследование подтвердило: он принадлежал шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius). Это расширяет известный ареал вида на сотни километров дальше к востоку, чем предполагалось ранее.

Зуб стал самым северо-восточным свидетельством присутствия шерстистых мамонтов в восточной части Северной Америки. Ранее подобные находки относили к другим, более южным видам мамонтов, но повторный анализ изменил эту классификацию — так же, как это уже происходило при пересмотре данных о биомеханике динозавров, где новая интерпретация костей изменила представления об их поведении.

Кто и как расшифровал "подсказки" в эмали

Работу возглавлял исследователь Университета Макгилла Луи-Филипп Бейтман, специализирующийся на млекопитающих ледникового периода и их реакции на климатические изменения. Команда начала с анализа морфологии: форма и рисунок износа коренного зуба точно соответствовали шерстистому мамонту, а не его родственникам.

Затем учёные извлекли коллаген из зуба и проанализировали стабильные изотопы углерода и азота. Эти химические маркеры сохраняются десятки тысяч лет и позволяют судить о диете и условиях жизни животного. Дополнительно были изучены изотопы кислорода в эмали, которые отражают температуру воздуха и состав питьевой воды.

Следы голода и климатического стресса

Химический "портрет" показал, что мамонт питался в основном холодолюбивыми растениями — травами и злаками, характерными для северных широт. Однако повышенные значения азота указали на тревожный сигнал: животное, вероятно, испытывало сильный дефицит пищи в конце жизни и было вынуждено расходовать собственные ткани.

"Мы интерпретировали это как признак того, что мамонт находился в состоянии пищевого стресса и был вынужден катаболизировать собственные ткани, чтобы выжить", — отметил Луи-Филипп Бейтман.

Тёплый промежуток среди льдов

Данные по изотопам кислорода позволили восстановить климатические условия. Средняя температура воздуха в регионе на тот момент составляла около +2 °C, что соответствует тёплому межледниковому периоду. Учёные связывают это время с морской изотопной стадией 5e — пиком последнего межледниковья примерно 125-130 тысяч лет назад.

В этот период часть низменностей Гудзонова и Джеймсова заливов была свободна ото льда и покрыта растительностью. Подобные климатические "окна" ранее уже помогали учёным объяснить и другие неожиданные находки, включая реконструкции условий, при которых сформировалось гигантское яйцо слоновой птицы.

Миграции мамонтов: новая точка на карте

Присутствие шерстистого мамонта в Нунавуте заставляет по-новому взглянуть на миграции животных ледникового периода. Известно, что мамонты следовали за пастбищами, смещаясь на юг во время похолоданий и возвращаясь на север и восток в тёплые фазы.

Генетические данные указывают на несколько волн переселения мамонтов между Сибирью и Северной Америкой через Берингов мост. Находка зуба добавляет важную точку для более точного моделирования этих маршрутов.

Сравнение: прежние данные и новые выводы

Ранее восточную Канаду не рассматривали как часть устойчивого ареала шерстистых мамонтов. Новый анализ показывает, что в тёплые периоды они могли осваивать эти территории. Это меняет представления о гибкости их экологии и способности адаптироваться к климатическим колебаниям.

Плюсы и минусы музейных коллекций для науки

Многие ключевые открытия начинаются не в поле, а в хранилищах музеев. Долгие годы этот зуб лежал в коллекции без точной интерпретации. Преимущество таких фондов — возможность повторного анализа с применением новых технологий. Минус — риск, что важные образцы долго остаются без внимания.

Популярные вопросы о мамонтах Восточной Канады

Почему эта находка так важна?
Она расширяет известный ареал шерстистых мамонтов на восток.

Как определили возраст зуба?
По сочетанию изотопных данных и региональной геологии.

Были ли мамонты там постоянно?
Вероятнее всего, они появлялись в регионе во время тёплых межледниковий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
