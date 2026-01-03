Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3–5 лет — Car And Motor
Учёные нашли способ защитить сердце после инфаркта, "перенастроив" иммунитет
Миконос и Санторини переполнены, состоятельные туристы выбирают Парос
Метод myo-reps сокращает время силовых тренировок — тренеры
Российский авторынок в 2025 году пополнился новыми кроссоверами и электромобилями
Температуры прорастания укропа: от +3 °C до заморозков −4 °C
"Газпром" зафиксировал рекордный объём суточных поставок газа в Казахстан и Армению
Исследование ставит под сомнение привычную хронологию македонской династии
Эксперимент MicroBooNE не нашёл подтверждений существования стерильного нейтрино

Охотник только с виду: ответ оказался спрятан там, куда раньше не заглядывали исследователи

В желудке птерозавра Sinopterus обнаружены растительные остатки — Earth
Зоосфера

Долгое время птерозавров считали преимущественно хищниками, питающимися рыбой или мелкими животными. Однако находка из северо-восточного Китая заставила учёных пересмотреть этот взгляд. Окаменелость с хорошо сохранившимся содержимым желудка дала прямой ответ на вопрос о рационе как минимум одного вида. Об этом сообщает Earth.

Птерозавр над морем Эроманга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птерозавр над морем Эроманга

Неожиданная находка внутри скелета

В грудной клетке птерозавра Sinopterus исследователи обнаружили плотную желудочную массу длиной около трёх дюймов. Она находилась именно там, где у живых животных располагается желудок, что подтвердили томографические сканы. Внутри оказались микроскопические остатки растений и мелкие камни, плотно сгруппированные в единую структуру.

Такая находка редкость для птерозавров, поскольку мягкие ткани и содержимое желудка почти не сохраняются. Именно поэтому споры о питании древних летающих рептилий долгое время строились лишь на косвенных признаках, как это происходило и при изучении биомеханики динозавров.

Как птерозавр переваривал пищу

Структура массы оказалась неоднородной. Передняя часть напоминала камеру для накопления пищи — аналог зоба или железистого желудка у птиц. Задняя зона была плотнее и содержала множество камешков, что указывает на функцию перетирания пищи.

Подобное строение характерно для растительноядных птиц, которые используют так называемый "жерновой" желудок для измельчения жёстких растительных тканей. Это означает, что Sinopterus не просто случайно проглотил растения, а был анатомически приспособлен к такой диете.

Методы, исключающие ошибку

Учёные применили микрокомпьютерную ламинографию — метод рентгеновского сканирования, подходящий для плоских окаменелостей. Он позволил точно определить положение частиц относительно костей и исключить попадание современных загрязнений.

Только желудочная масса содержала частицы кремнезёма, тогда как окружающая порода была "чистой". Это стало важным аргументом против версии о случайном загрязнении образца.

Растения, камни и отсутствие мяса

Внутри массы обнаружили 320 фитолитов — микроскопических кремниевых структур, которые образуются в тканях растений. Их формы соответствовали как древесным растениям, так и папоротникам и травам. Такое разнообразие говорит о смешанной растительной диете.

При этом в желудке полностью отсутствовали кости, чешуя или фрагменты хитина. Для сравнения, у других древних животных подобные остатки сохраняются отчётливо, как это было показано при анализе яйца слоновой птицы, где структура находки позволила восстановить детали образа жизни вида.

Что это меняет в представлениях о птерозаврах

Ранее выводы о питании делали по форме черепа, зубов и предполагаемой среде обитания. Представители группы Tapejaridae, к которой относится Sinopterus, уже подозревались в растительноядности из-за особенностей челюстей. Новый образец впервые напрямую связал анатомические предположения с реальным содержимым желудка.

Это показывает, что птерозавры были более экологически разнообразны, чем считалось, и могли занимать ниши, схожие с современными травоядными птицами.

Сравнение: прежние гипотезы и новые данные

Ранние гипотезы основывались на косвенных признаках — форме клюва и силе укуса. Новые данные дают прямое доказательство: растительные остатки и гастролиты внутри тела. Такой уровень достоверности ранее был доступен лишь для единичных видов с рыбными остатками в желудке.

Плюсы и минусы растительной диеты у птерозавров

Растительноядность давала доступ к обильным ресурсам меловых экосистем. Камни в желудке помогали эффективно перерабатывать жёсткую пищу. С другой стороны, такой рацион требовал сложной системы пищеварения и регулярного пополнения гастролитов.

Популярные вопросы о питании птерозавров

Все ли птерозавры были травоядными?
Нет, данные указывают лишь на некоторые виды.

Почему раньше считали их хищниками?
Из-за формы черепа и редких находок с рыбой в желудке.

Могли ли они менять рацион?
Вероятно, да, но для подтверждения нужны новые находки.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Последние материалы
Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3–5 лет — Car And Motor
Колокольчики и тысячелистник подходят для посева в снег
В желудке птерозавра Sinopterus обнаружены растительные остатки — Earth
Кукурузный крахмал с водой придаёт рубашкам форму при глажке
Картофельное тесто используют для простых ленивых вареников
Учёные нашли способ защитить сердце после инфаркта, "перенастроив" иммунитет
Миконос и Санторини переполнены, состоятельные туристы выбирают Парос
Метод myo-reps сокращает время силовых тренировок — тренеры
Соль повышает артериальное давление за счёт задержки воды
Российский авторынок в 2025 году пополнился новыми кроссоверами и электромобилями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.