Охотник только с виду: ответ оказался спрятан там, куда раньше не заглядывали исследователи

Долгое время птерозавров считали преимущественно хищниками, питающимися рыбой или мелкими животными. Однако находка из северо-восточного Китая заставила учёных пересмотреть этот взгляд. Окаменелость с хорошо сохранившимся содержимым желудка дала прямой ответ на вопрос о рационе как минимум одного вида. Об этом сообщает Earth.

Неожиданная находка внутри скелета

В грудной клетке птерозавра Sinopterus исследователи обнаружили плотную желудочную массу длиной около трёх дюймов. Она находилась именно там, где у живых животных располагается желудок, что подтвердили томографические сканы. Внутри оказались микроскопические остатки растений и мелкие камни, плотно сгруппированные в единую структуру.

Такая находка редкость для птерозавров, поскольку мягкие ткани и содержимое желудка почти не сохраняются. Именно поэтому споры о питании древних летающих рептилий долгое время строились лишь на косвенных признаках, как это происходило и при изучении биомеханики динозавров.

Как птерозавр переваривал пищу

Структура массы оказалась неоднородной. Передняя часть напоминала камеру для накопления пищи — аналог зоба или железистого желудка у птиц. Задняя зона была плотнее и содержала множество камешков, что указывает на функцию перетирания пищи.

Подобное строение характерно для растительноядных птиц, которые используют так называемый "жерновой" желудок для измельчения жёстких растительных тканей. Это означает, что Sinopterus не просто случайно проглотил растения, а был анатомически приспособлен к такой диете.

Методы, исключающие ошибку

Учёные применили микрокомпьютерную ламинографию — метод рентгеновского сканирования, подходящий для плоских окаменелостей. Он позволил точно определить положение частиц относительно костей и исключить попадание современных загрязнений.

Только желудочная масса содержала частицы кремнезёма, тогда как окружающая порода была "чистой". Это стало важным аргументом против версии о случайном загрязнении образца.

Растения, камни и отсутствие мяса

Внутри массы обнаружили 320 фитолитов — микроскопических кремниевых структур, которые образуются в тканях растений. Их формы соответствовали как древесным растениям, так и папоротникам и травам. Такое разнообразие говорит о смешанной растительной диете.

При этом в желудке полностью отсутствовали кости, чешуя или фрагменты хитина. Для сравнения, у других древних животных подобные остатки сохраняются отчётливо, как это было показано при анализе яйца слоновой птицы, где структура находки позволила восстановить детали образа жизни вида.

Что это меняет в представлениях о птерозаврах

Ранее выводы о питании делали по форме черепа, зубов и предполагаемой среде обитания. Представители группы Tapejaridae, к которой относится Sinopterus, уже подозревались в растительноядности из-за особенностей челюстей. Новый образец впервые напрямую связал анатомические предположения с реальным содержимым желудка.

Это показывает, что птерозавры были более экологически разнообразны, чем считалось, и могли занимать ниши, схожие с современными травоядными птицами.

Сравнение: прежние гипотезы и новые данные

Ранние гипотезы основывались на косвенных признаках — форме клюва и силе укуса. Новые данные дают прямое доказательство: растительные остатки и гастролиты внутри тела. Такой уровень достоверности ранее был доступен лишь для единичных видов с рыбными остатками в желудке.

Плюсы и минусы растительной диеты у птерозавров

Растительноядность давала доступ к обильным ресурсам меловых экосистем. Камни в желудке помогали эффективно перерабатывать жёсткую пищу. С другой стороны, такой рацион требовал сложной системы пищеварения и регулярного пополнения гастролитов.

