Люди присвоили себе то, что было в природе миллионы лет: животные создали школы раньше нас

Зоосфера

Животные умеют учиться множеством способов — от следования инстинктам (например, на миграционных маршрутах) до подражания старшим и метода проб и ошибок. Но настоящие "учителя" в природе встречаются удивительно редко: чтобы попасть в эту категорию, нужно не просто показывать пример, а целенаправленно обучать. Именно поэтому каждый подтверждённый случай вызывает у биологов особый интерес.

Сурикат
Фото: https://www.flickr.com/photos/sara_joachim/3166714756/in/photostream by Sara&Joachim&Mebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сурикат

Почему учительство у животных — редкость

Долгое время учёные осторожно относились к самой идее обучения у нечеловеческих видов, потому что преподавание традиционно считали сугубо "человеческой" чертой. Сегодня используют строгие критерии: наставник должен менять поведение рядом с учеником, не получая от этого немедленной выгоды, а ученик — заметно улучшать свои навыки.

"Существовало сильное сопротивление идее, что животные обучают, потому что это считали одной из черт, делающих людей особенными", — говорит поведенческий эколог из Университета Клемсона Лиза Рапапорт.

Такая планка отсеивает множество ситуаций, где детёныши просто наблюдают за взрослыми. Здесь важна именно "настройка урока" под ученика: дать безопасную версию задачи, вовремя усложнить её и дождаться обратной связи.

Уроки, где ставка — выживание

Сурикаты в саваннах Африки живут большими семейными группами, и взрослая часть клана участвует в воспитании молодняка. В их рационе часто встречаются скорпионы, и обучение строится по принципу постепенности: сначала детёнышам приносят уже убитую добычу, затем — живую, но обезвреженную (с откушенным жалом), и только потом — полноценного скорпиона, с которым нужно справиться самому.

Такой подход отнимает время, которое можно было бы потратить на поиск еды или наблюдение за хищниками. Но в тесно родственных группах это окупается: чем больше молодняка выживает, тем выше шанс сохранить семейные гены.

"Пароль" ещё до рождения и дорога по ориентирам

У некоторых видов обучение начинается буквально до появления на свет. У самки прекрасного расписного малюра (австралийская птица) есть привычка напевать яйцам особый мотив — своего рода звуковой пароль. Вылупившись, птенцы используют его, выпрашивая корм у родителей. Это помогает не кормить подкидышей-кукушек, которые часто подбрасывают яйца в чужие гнёзда, но не знают "пароля".

В мире насекомых тоже есть примеры точечной педагогики. Каменный муравей, нашедший источник пищи или новое место для гнезда, может вести "новичка" методом тандемного бега: опытный проводник делает паузы, чтобы ученик запомнил ориентиры, а движение продолжается только после сигнала усиками — так наставник получает обратную связь.

"Муравей-учитель вовлекает ещё одну особь в выбор намного лучшего места для гнезда. Это принесёт пользу всей колонии и поможет ей успешнее передавать гены следующему поколению", — говорит почётный профессор биологии Бристольского университета Найджел Фрэнкс.

Опасные манёвры и "культурные" навыки у китов

Косатки в разных регионах специализируются на разной добыче: где-то они сбивают сельдь ударами хвоста, а где-то совместно смывают тюленей со льдин. В отдельных популяциях наблюдали, как взрослые помогают молодым осваивать рискованные приёмы.

Например, у берегов Патагонии косатки иногда намеренно выбрасываются на берег, охотясь на детёнышей морских львов. Взрослые демонстрируют технику заранее и при необходимости помогают молодым вернуться в воду. У берегов Аляски, по наблюдениям, обучение может идти "по ступенькам": сначала взрослые оглушают птиц, чтобы молодые тренировали захват и удержание, а затем усложняют задачу.

"Они не только учат потомство навыкам, которые нужны для выживания, но и передают ему традиции предков — то, что для них важно", — отмечает фотограф и исследователь Брайан Скерри.

Мастер-класс по добыче еды в тропическом лесу

Золотистым львиным тамаринам в атлантических лесах Бразилии приходится разбираться в огромном "меню" — сотни типов фруктов и мелкой живности. В такой среде ошибка может закончиться укусом или болезненным уколом, поэтому взрослые используют сигнальные призывы: сначала они привлекают детёнышей к раздаче пищи, а затем переводят их к более сложным заданиям — от узнавания плодов до извлечения добычи из дупел и щелей.

"В период, когда взрослые делали это, успех детёнышей в охоте резко вырос, так что есть косвенные признаки, что это работало", — говорит Лиза Рапапорт.

Такие истории важны не только для биологии поведения. Они помогают понять, как в природе возникают "традиции" и почему навыки иногда сохраняются десятилетиями. А для наблюдателей это ещё и практический повод подготовиться: бинокль, фотокамера с длиннофокусным объективом, полевой блокнот или водонепроницаемый чехол позволяют фиксировать детали поведения без вмешательства, как сообщает National Geographic.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
