Каждое лето океан меняет привычки: хищники следуют за неожиданным ориентиром, меняя правила охоты

Каждое лето воды у северо-западных Гавайских островов заметно меняют своих главных обитателей. Тигровые акулы начинают активно приближаться к небольшим островкам, влияя на поведение других хищников. Причина этого сдвига связана не с рыбой, а с событиями на суше. Об этом сообщает Earth.

Почему тигровые акулы появляются у Гавайев летом

Исследование, проведённое учёными Университета Гавайев в Маноа и Гавайского института морской биологии Shark Lab, показало: ключевую роль играет сезон гнездования морских птиц. В начале лета молодые птенцы покидают гнёзда и проводят первые часы на поверхности воды, пока не научатся уверенно летать.

Эти короткие и уязвимые периоды делают птенцов лёгкой добычей. Тигровые акулы используют предсказуемость сезона и концентрируются рядом с островками, где колонии птиц расположены плотными группами. Подобные сезонные сдвиги подчёркивают, насколько хрупок баланс морской экосистемы.

"Мы обнаружили, что тигровые акулы летом собираются вокруг небольших островов, чтобы охотиться на молодых морских птиц", — говорит исследователь Хлоя Бландино из Университета Гавайев в Маноа.

Где разворачивается борьба хищников

Французские фрегатные отмели — это удалённый атолл в северо-западной части Гавайского архипелага. Его серповидный риф протяжённостью около 50 километров окружает мелководную лагуну глубиной от одного до 25 метров. Небольшие песчаные островки служат местом гнездования морских птиц, а также убежищем для зелёных морских черепах и гавайских тюленей-монахов.

Именно здесь учёные отследили 128 акул разных видов, чтобы понять, как присутствие доминирующего хищника меняет всю экосистему.

Как учёные наблюдали за акулами

Для исследования использовалась акустическая телеметрия. Акул снабдили специальными метками, передающими сигналы подводным приёмникам. Эти устройства были размещены на внешнем рифе, а также в глубоких и мелких участках лагуны.

В течение 814 дней специалисты сравнивали данные летнего и зимнего периодов. Это позволило увидеть, как сезонное появление птиц влияет на распределение акул вокруг атолла.

Как реагируют другие виды акул

Когда тигровые акулы занимают прибрежные зоны у островков, риск для более мелких хищников резко возрастает. Серые рифовые акулы летом практически перестают появляться у этих мест, несмотря на наличие привычной рыбной добычи.

После окончания сезона птиц они возвращаются к островкам и проводят там больше времени. Такая стратегия позволяет избегать встречи с более крупным хищником, даже если ради этого приходится отказаться от удобных охотничьих участков.

Галапагосские акулы демонстрируют иной подход. Они чаще пересекаются с тигровыми акулами, но летом сокращают дневное присутствие у островков, перемещаясь в другие части лагуны или выходя на охоту ночью. Похожие стратегии наблюдаются и у других редких хищников, включая глубоководных акул, избегающих конкуренции за счёт времени активности.

Конкуренция не только за добычу

Дайверские обследования показали, что биомасса рифовой рыбы внутри лагуны и снаружи рифа остаётся примерно одинаковой. Это означает, что изменения в поведении акул связаны не с нехваткой рыбы.

Решающим фактором становится внутригильдейское хищничество — ситуация, при которой хищники представляют угрозу друг для друга. Тигровые акулы занимают верхнюю позицию в этой иерархии, и одного их присутствия достаточно, чтобы вытеснить конкурентов.

Почему морские птицы так важны

Морские птицы связывают сушу и океан. Взрослые особи кормятся в открытом море, а затем возвращают энергию на острова, выращивая птенцов. Когда крупный хищник начинает отслеживать этот сезонный ресурс, последствия ощущаются на многие километры вокруг.

Учёные подчёркивают: даже события на небольшом песчаном островке способны изменить маршруты и расписание морских хищников во всей лагуне.

Как акулы используют время вместо пространства

Метки также зафиксировали чёткие суточные циклы активности. Тигровые акулы чаще появляются у птичьих островков днём, тогда как другие виды предпочитают ночные часы или альтернативные зоны.

Такой "обмен времени на безопасность" позволяет нескольким видам использовать одни и те же участки рифа, минимизируя прямые столкновения.

Штормы меняют правила игры

Экосистема остаётся уязвимой к природным изменениям. В 2018 году ураган "Валака" уничтожил Восточный остров — одно из ключевых мест гнездования морских птиц на атолле. Когда такие островки исчезают или смещаются, птицы вынуждены менять места размножения, а акулы теряют предсказуемые точки кормления.

Поскольку острова состоят в основном из песка, даже один мощный шторм способен быстро перестроить пищевые цепочки.

Сравнение: летний и зимний режим акул

Летом тигровые акулы концентрируются у островков, где появляются птенцы, вытесняя других хищников. Зимой, когда сезон птиц заканчивается, распределение акул становится более равномерным. Это подчёркивает, насколько сезонные ресурсы способны менять баланс в морских экосистемах.

Популярные вопросы о тигровых акулах у Гавайев

Почему акулы не остаются у островков круглый год?

Потому что источник пищи — птенцы морских птиц — доступен только летом.

Опасны ли тигровые акулы для других видов?

Да, их присутствие повышает риск для более мелких акул.

Может ли исчезновение птиц изменить поведение акул?

Да, это приведёт к перераспределению хищников по всему рифу.