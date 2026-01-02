Океан обеднел — колонии посыпались: сигнал, который экосистема подала слишком поздно

Африканские пингвины оказались на грани исчезновения из-за резкого сокращения запасов сардин у берегов Южной Африки. За несколько лет колонии, которые ещё недавно считались устойчивыми, понесли катастрофические потери среди взрослых птиц. Учёные установили прямую связь между дефицитом корма и массовой гибелью пингвинов. Об этом сообщает Earth.

Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пингвины

Почему африканские пингвины стремительно исчезают

После 2004 года биомасса сардин в водах к западу от мыса Агульяс упала до уровня ниже четверти прежнего максимума. Именно эта рыба является основным источником пищи для африканских пингвинов. Последствия оказались разрушительными для двух крупнейших колоний — на островах Дассен и Роббен недалеко от Кейптауна. Подобная картина отражает более широкий процесс, при котором океанические экосистемы теряют баланс.

Сравнив число птиц, участвовавших в размножении, с показателями последующей выживаемости, исследователи из Университета Кейптауна подсчитали, что с 2004 по 2011 год погибло около 62 тысяч взрослых особей. Это эквивалентно примерно 95% пингвинов, которые пытались размножаться в этих колониях в 2004 году.

Линька как критический момент выживания

Ключевым фактором риска оказалась ежегодная линька. Раз в год пингвины выходят на сушу примерно на три недели, полностью сбрасывают оперение и в этот период не могут охотиться.

Чтобы пережить этот этап, птицы должны накопить значительные жировые запасы до линьки, а после неё - быстро восстановить массу тела. При нехватке пищи сделать это невозможно, и именно поэтому линька превращается в опасное испытание для целых колоний.

Наблюдения показали, что в годы дефицита сардин всё больше размножавшихся пингвинов не появлялись на учётах линяющих особей. Учёные связали этих "пропавших" птиц напрямую с падением доступности кормовой рыбы.

Арифметика экологического кризиса

Исследование опиралось не на предположения, а на данные, собранные за два десятилетия. В расчёты вошли долгосрочные подсчёты гнездящихся пар, оценки выживаемости взрослых и наблюдения за линькой в колониях.

Когда биомасса сардин опускалась ниже порога в 25% от исторических максимумов, годовая выживаемость взрослых пингвинов снижалась с докризисных 0,78-0,84 до примерно 0,59. В пересчёте на несколько лет это означало десятки тысяч "избыточных" смертей.

Роль рыболовства в нехватке пищи

Экологические изменения сыграли свою роль, однако промысловый фактор оказался не менее значимым. В период с 2005 по 2010 год уровень вылова сардин к западу от мыса Агульяс неоднократно превышал 20%, а в отдельные годы был кратно выше.

Такое давление совпало по времени с резким падением выживаемости пингвинов. Анализ показывает, что именно нехватка пищи стала ведущей причиной массовой гибели взрослых особей в ключевых колониях.

Почему восстановление идёт так медленно

Исследование подчёркивает, насколько быстро даже численно крупная колония может развалиться при разрушении кормовой базы. При этом восстановление популяций долгоживущих морских птиц происходит крайне медленно, если падает выживаемость взрослых.

Некоторые пингвины пытались смещать места линьки дальше на юго-восток, но при региональном дефиците добычи этот механизм спасения оказался ограниченным.

Меры государства и ограничения на промысел

Южная Африка начала экспериментировать с зонами, закрытыми для кошелькового промысла, вокруг нескольких колоний пингвинов. Экспертная оценка показала, что такие меры действительно помогают стабилизировать численность птиц.

Однако без восстановления запасов сардин в пределах кормовых маршрутов на протяжении всего года переломить тенденцию невозможно. Поэтому власти расширили круглогодичные зоны закрытия промысла вокруг шести ключевых колоний как минимум до 2033 года.

Сравнение: колонии с защитой и без неё

Колонии, окружённые зонами ограниченного вылова, демонстрируют более стабильные показатели выживаемости взрослых птиц. Там, где промысловое давление сохраняется, численность пингвинов продолжает сокращаться, что подчёркивает важность пространственного управления рыболовством.

Плюсы и минусы защитных мер

Преимущества:

снижение конкуренции за корм;

повышение выживаемости взрослых особей;

замедление темпов сокращения колоний.

Сложности:

экономические потери для рыболовства;

необходимость длительного контроля;

отложенный эффект из-за медленного восстановления популяций.

Популярные вопросы об африканских пингвинах

Почему именно сардины так важны для пингвинов?

Они являются основным и наиболее доступным источником энергии для взрослых птиц.

Можно ли восстановить популяцию быстро?

Нет, при высокой смертности взрослых восстановление занимает десятилетия.

Что опаснее — климат или рыболовство?

Наибольший риск возникает при их сочетании и истощении кормовой базы.