325 миллионов лет под землёй: то, что нашли в темноте, не вписывается в привычную картину

Зоосфера

Два доисторических морских хищника, исчезнувших сотни миллионов лет назад, неожиданно "вышли на поверхность" в глубинах крупнейшей пещерной системы планеты. Находка была сделана там, где сегодня нет ни моря, ни побережья, а лишь километры подземных тоннелей. Учёные уверены: открытие меняет представления о древних морских экосистемах Северной Америки. Об этом сообщает Earth.

Подводная пещера с лучами света
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Подводная пещера с лучами света

Необычная находка в недрах Мамонтовой пещеры

Мамонтова пещера в штате Кентукки считается самой протяжённой в мире — её исследованная длина превышает 675 километров. Именно здесь специалисты обнаружили окаменелости двух ранее неизвестных видов древних акул, возраст которых превышает 325 миллионов лет. Подобные открытия уже позволяли по-новому взглянуть на эволюцию подземных и морских организмов, о чём говорят и другие исследования пещерных экосистем.

Речь идёт о Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum — представителях группы сенакантовых акул. Эти хищники достигали 3-3,6 метра в длину, что сопоставимо с размерами современной океанической белоперой акулы. В период среднего и позднего миссисипия они обитали в тёплых мелководных морях, покрывавших значительную часть территории нынешней восточной Северной Америки.

Что рассказали окаменелости учёным

Ископаемые остатки были найдены в известняковых породах, сформированных на дне древнего моря. Особенно ценным оказался фрагмент челюсти молодого Glikmanius careforum, сохранивший элементы хряща — крайне редкую удачу для палеонтологов.

Подобные находки дополняют общую картину эволюции древних хищников и перекликаются с материалом о том, как пещера раскрыла пасть времени и вернула миру забытых морских охотников каменноугольного периода.

"Каждое новое открытие в Мамонтовой пещере становится возможным благодаря сотрудничеству", — отметил суперинтендант национального парка Мамонтовой пещеры Барклай Тримбл.

Хрящевые структуры акул обычно разрушаются задолго до окаменения, но стабильные условия пещеры помогли сохранить их в хорошем состоянии. По оценкам исследователей, эти находки проливают свет на эволюцию акул в период формирования суперконтинента Пангея.

Как выглядели древние морские хищники

Troglocladodus trimblei отличался разветвлённой формой зубов, что позволяло надёжно удерживать добычу. Glikmanius careforum, по строению челюстей, обладал мощным укусом и, вероятно, питался мелкой рыбой и ортоконами — кальмароподобными существами с вытянутыми раковинами.

Оба вида, по мнению учёных, сосуществовали в прибрежных водах, богатых костными рыбами и беспозвоночными. Сегодня в Мамонтовой пещере уже идентифицировано более 70 видов древних рыб, что делает этот регион уникальным палеонтологическим архивом и ставит его в один ряд с другими местами, где находят следы древних морских экосистем.

Сравнение Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum

Оба вида относятся к сенакантовым акулам, но занимали разные экологические ниши. Troglocladodus имел специализированные зубы для захвата добычи, тогда как Glikmanius делал ставку на силу укуса. Их совместное обитание показывает, насколько разнообразной была морская фауна того времени и как разные виды приспосабливались к одним и тем же условиям.

Плюсы и минусы изучения пещерных окаменелостей

Исследование пещерных находок имеет как преимущества, так и сложности. Эти особенности важно учитывать при планировании экспедиций, особенно когда речь идёт о хрупких останках древних животных и сложных условиях под землёй.

Плюсы:
— отличная сохранность хрупких остатков;
— стабильная температура и влажность;
— доступ к редким геологическим слоям;
— возможность проследить эволюцию видов во времени.

Минусы:
— труднодоступные участки;
— сложная логистика и вопросы безопасности;
— риск повреждения окаменелостей при извлечении.

Популярные вопросы о доисторических акулах Мамонтовой пещеры

Почему находки сделаны именно в пещере?
Известняковые породы сформировались на дне древнего моря и позже оказались под землёй.

Насколько редки такие окаменелости?
Хрящевые остатки акул сохраняются крайне редко, поэтому находка считается уникальной.

Будут ли новые открытия?
Учёные считают, что неизученные участки пещеры могут скрывать новые виды и дополнить знания о древних морских хищниках.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
