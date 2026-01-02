Арктика ломает привычный код: гены белых медведей выходят из равновесия быстрее льда

Потепление в Арктике активирует изменения ДНК белых медведей — исследование учёных

Потепление в Арктике влияет на белых медведей не только через сокращение льдов и изменение среды обитания, но и на более глубоком уровне — в их генах. Учёные впервые зафиксировали прямую связь между климатическими изменениями и перестройками ДНК у диких млекопитающих. Эти процессы могут говорить о попытке вида адаптироваться к новым условиям, хотя и не гарантируют его выживание.

Что именно изменилось в ДНК белых медведей

В центре внимания исследователей оказалась популяция белых медведей, обитающая в юго-восточной части Гренландии — регионе, который прогревается быстрее многих других арктических территорий. Анализ генетического материала показал заметное увеличение активности так называемых "прыгающих генов", или мобильных элементов ДНК. Эти участки способны перемещаться внутри генома и влиять на работу других генов, включая те, что отвечают за стрессовые реакции и обмен веществ.

Подобные элементы давно известны биологам, однако ранее их роль в адаптации диких животных к климатическим изменениям не удавалось доказать статистически. В данном случае исследование впервые показало устойчивую связь между повышением температуры окружающей среды и активацией мобильных генетических элементов у млекопитающих в естественных условиях.

Климатический стресс как триггер генетических перестроек

Учёные связывают рост активности "прыгающих генов" с хроническим климатическим стрессом. Белые медведи эволюционно приспособлены к жизни в условиях стабильного холода и обилия морского льда. Однако ускоренное таяние ледяного покрова нарушает привычный уклад их жизни и вынуждает организм работать в режиме постоянной адаптации.

Анализ также выявил изменения в активности генов, отвечающих за реакцию на тепловую нагрузку, метаболизм и переработку жиров. Это указывает на то, что геном медведей реагирует сразу на несколько факторов: повышение температуры воздуха, изменение доступности пищи и рост энергетических затрат.

Новый рацион и его влияние на организм

Сокращение морского льда напрямую отражается на охотничьих возможностях белых медведей. В южных районах Гренландии им всё сложнее добывать тюленей — основной источник калорий и жиров. В результате животным приходится чаще переходить на наземную пищу, которая значительно беднее по энергетической ценности.

Такая смена рациона создаёт дополнительную нагрузку на организм. Генетические изменения, зафиксированные учёными, могут быть попыткой приспособиться к менее питательной диете и иному соотношению жиров и белков. Однако специалисты подчёркивают: подобная гибкость не означает, что новый рацион способен полностью компенсировать потерю привычной добычи.

Адаптация или сигнал тревоги

Несмотря на то что активность мобильных элементов ДНК может рассматриваться как механизм быстрой адаптации, исследователи предостерегают от чрезмерного оптимизма. Подобные процессы нередко возникают у организмов, находящихся в условиях сильного и длительного стресса. В этом контексте "прыгающие гены" могут быть не столько признаком успешного приспособления, сколько маркером напряжённой борьбы за выживание.

Учёные отмечают, что генетическая перестройка — это рискованный путь. Она может привести как к появлению полезных адаптаций, так и к нарушению работы важных генов. Поэтому повышенная активность мобильных элементов не гарантирует устойчивости популяции в долгосрочной перспективе.

Почему этого недостаточно для спасения вида

Авторы исследования подчёркивают, что даже самая гибкая генетическая реакция не способна компенсировать стремительное разрушение среды обитания. Белые медведи зависят от морского льда для охоты, размножения и отдыха. Его потеря означает не просто дискомфорт, а фундаментальное изменение всей экосистемы.

По мнению специалистов, ключевым фактором сохранения вида остаётся замедление темпов глобального потепления. Без сокращения выбросов парниковых газов и стабилизации климата любые адаптационные механизмы будут работать лишь как временная отсрочка.

Популярные вопросы

Могут ли белые медведи полностью адаптироваться к потеплению?

Учёные считают, что частичная адаптация возможна, но она не заменит сохранение морского льда и привычной среды обитания.

Опасны ли "прыгающие гены" для животных?

Они могут быть как полезными, так и вредными. Всё зависит от того, какие участки генома затрагиваются и насколько устойчив организм к таким изменениям.

Почему исследование важно для науки?

Оно впервые показало прямую связь между глобальным потеплением и изменениями ДНК у диких млекопитающих, что помогает лучше понять пределы адаптации живых организмов.