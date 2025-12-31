Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука смотрела мимо десятки лет: незаметный червь оказался рекордсменом по продолжительности жизни

Профессор Джон Аллен зафиксировал рекорд долголетия ленточного червя
Зоосфера

Феноменальный обитатель лабораторного аквариума десятилетиями оставался почти незаметным, пока не стал настоящей сенсацией для науки. История одного ленточного червя заставила пересмотреть устоявшиеся представления о продолжительности жизни беспозвоночных. Его существование рядом с учёным превратилось в уникальный многолетний эксперимент.

Ленточный червь в лабораторном аквариуме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ленточный червь в лабораторном аквариуме

Незаметный жилец с неожиданной судьбой

В аквариуме профессора Джона Аллена из колледжа Уильяма и Мэри в американском штате Вирджиния долгие годы жил ленточный червь, который не привлекал особого внимания. Он относился к роду Baseodiscus и внешне ничем не выделялся на фоне других морских организмов, содержащихся в лаборатории. Подобные немертины широко распространены в океанах и считаются обычными хищниками, играющими вспомогательную роль в морских экосистемах.

Профессор Аллен приобрёл этого червя ещё в конце 1990-х годов, когда тот уже был взрослым. С тех пор организм получил кличку Би и сопровождал учёного при его переездах из одного университета в другой. Годы шли, оборудование обновлялось, исследования сменяли друг друга, а Би продолжал жить в тех же условиях, демонстрируя поразительную стабильность.

Генетический анализ, который всё изменил

Долгое время считалось, что ленточные черви живут сравнительно недолго — в среднем около трёх лет. Эти данные опирались на наблюдения в природе и краткосрочные лабораторные эксперименты. Однако сомнения возникли, когда Би прожил в аквариуме более двух десятилетий без заметных признаков старения.

Решающий момент наступил после проведения генетического анализа. Учёные сопоставили молекулярные маркеры, связанные с возрастом и развитием немертин, и пришли к выводу, что реальный возраст червя составляет не менее 27 лет. Некоторые оценки указывают, что ему может быть около 30 лет, что делает Би абсолютным рекордсменом среди известных представителей этой группы.

Почему открытие оказалось важным для науки

Продолжительность жизни — один из ключевых параметров при изучении экологии и эволюции видов. Ленточные черви являются активными хищниками, питающимися другими беспозвоночными, и оказывают влияние на баланс морских сообществ. Понимание их жизненного цикла позволяет точнее моделировать процессы, происходящие в океанских экосистемах.

Кроме того, наличие живого организма с приблизительно установленным возрастом даёт редкую возможность искать биомаркеры старения. Исследователи могут изучать физиологические механизмы, позволяющие немертинам сохранять жизнеспособность десятилетиями. Это особенно ценно на фоне растущего интереса к биологии долголетия и поиску универсальных механизмов старения у многоклеточных организмов.

Долголетие и метаболизм: неочевидная связь

История Би примечательна ещё и тем, что она разрушает стереотип о прямой связи долголетия с замедленным метаболизмом. Ленточные черви — активные организмы с развитой нервной системой и сложным поведением. Их образ жизни трудно назвать "экономным" с точки зрения энергозатрат, однако это не помешало отдельному представителю прожить несколько десятилетий.

Для сравнения учёные часто приводят другой, радикально иной пример. Микроскопический круглый червь Panagrolaimus kolymaensis был обнаружен в сибирской вечной мерзлоте и смог "ожить" в лаборатории после примерно 46 тысяч лет в состоянии криптобиоза. В этом режиме жизненные процессы почти полностью приостанавливаются, что позволяет организму переживать экстремальные условия.

Сравнение активного долголетия и криптобиоза

Хотя оба случая связаны с феноменальной продолжительностью существования, механизмы у них принципиально разные. В случае Bi речь идёт об активной жизни с регулярным питанием, ростом и физиологическими процессами. Это пример настоящего биологического долголетия, а не "консервации".

Криптобиоз, напротив, представляет собой стратегию выживания, при которой организм временно выходит из активной фазы. Panagrolaimus kolymaensis не жил непрерывно десятки тысяч лет в привычном смысле слова, но смог сохранить структуру клеток и ДНК. Сопоставление этих двух стратегий расширяет представление о границах возможного для многоклеточных форм жизни.

Популярные вопросы о феномене долголетия червей

Почему раньше считалось, что ленточные черви живут недолго?

Большинство данных основывалось на краткосрочных наблюдениях и лабораторных экспериментах, которые не позволяли фиксировать реальный предел жизни.

Можно ли считать Би самым долгоживущим червём в истории?

Среди активно живущих немертин — да, но в целом существуют организмы, пережившие тысячелетия в состоянии криптобиоза.

Имеет ли это открытие практическое значение для человека?

Прямой пользы нет, однако понимание механизмов старения на базовом уровне может повлиять на развитие биомедицины и геронтологии в будущем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
