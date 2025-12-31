Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода

Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова

Зимняя подкормка птиц давно стала для горожан привычным делом, но благие намерения не всегда приносят пользу. Неправильно подобранный корм способен ослабить здоровье пернатых и даже сократить их шансы пережить холодный сезон. Ошибки в рационе особенно опасны в морозы, когда организм птицы работает на пределе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зимующие птицы на снегу у кормушки

Зимняя подкормка требует осторожности

Зимой птицам действительно сложнее находить пищу, особенно в городах, где природные источники корма ограничены. Однако, по словам специалистов, подкармливать пернатых нужно осознанно, понимая, какие продукты для них безопасны, а какие — потенциально опасны.

Елена Чернова подчёркивает, что одна из самых распространённых ошибок — использование пшена. Этот продукт многие считают универсальным и доступным, но на деле он может нанести серьёзный вред.

"При хранении и контакте с воздухом на поверхности пшена образуются токсичные соединения, опасные для птиц", — объясняет орнитолог Елена Чернова.

Из-за этих процессов пшено способно вызывать расстройства пищеварения и общее ослабление организма, особенно у мелких птиц, для которых даже небольшая доза вредных веществ критична.

Какие крупы лучше исключить из кормушек

Помимо пшена, специалисты не рекомендуют использовать любые продукты с добавками, специями или следами термической обработки. Крупы быстрого приготовления, каши с солью или сахаром, остатки человеческой еды — всё это не подходит для подкормки.

Особую опасность представляют солёные продукты. Соль нарушает водно-солевой баланс птиц и может привести к обезвоживанию, что зимой особенно опасно. Даже небольшое количество солёной пищи способно вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Чёрный хлеб также находится в списке нежелательных продуктов. Он плохо усваивается и провоцирует процессы брожения в желудке, из-за чего птица испытывает дискомфорт и теряет энергию, необходимую для обогрева.

Что можно давать птицам зимой

В качестве безопасной альтернативы Елена Чернова рекомендует использовать сырые, необработанные крупы. Хорошо подходят пшеница и кукуруза, а также специализированный комбикорм, рассчитанный именно на птиц.

Такие продукты легче усваиваются и обеспечивают организм необходимыми калориями без лишней нагрузки на пищеварительную систему. При этом важно помнить, что корм должен быть свежим и храниться в сухом месте, чтобы избежать образования плесени и вредных микроорганизмов.

Опасность чрезмерной заботы

Ещё одна распространённая ошибка — избыточное количество корма. Регулярно оставляя в кормушках слишком много пищи, люди невольно приучают птиц к постоянной лёгкой добыче.

По словам орнитолога, в таких условиях пернатые могут утратить навык самостоятельного поиска еды. Это снижает их способность выживать вне мест подкормки и делает зависимыми от человека.

"Подкормка должна помогать пережить сложный период, а не заменять естественное питание", — отмечает специалист.

Оптимальный вариант — подсыпать небольшие порции корма и делать это нерегулярно, особенно в периоды сильных морозов или снегопадов.

Особенности подкормки водоплавающих птиц

Отдельного внимания требуют утки и другие водоплавающие птицы, которые всё чаще остаются зимовать в городах. Многие горожане считают, что их нужно кормить постоянно, но это не совсем так.

В обычных условиях утки находят пищу в воде самостоятельно. Подкормка для них играет лишь вспомогательную роль и становится действительно необходимой только в случае, если водоём полностью покрыт льдом и поблизости нет участков открытой воды.

В таких ситуациях, по словам Елены Черновой, уткам подходит комбикорм. Он обеспечивает необходимую питательность и не вызывает проблем с пищеварением, в отличие от хлеба и других привычных "угощений".

Почему хлеб — плохая идея

Особенно опасным для водоплавающих птиц считается чёрный хлеб. Орнитолог сравнивает его воздействие с вредной, но привлекательной пищей для человека.

"Хлеб для утки — это примерно то же самое, что торт для человека: вкусно, но пользы для здоровья никакой", — поясняет Елена Чернова.

Регулярное кормление хлебом приводит к нарушению обмена веществ, проблемам с желудком и ослаблению иммунитета, что делает птиц уязвимыми перед болезнями и холодом.

Советы по правильной подкормке птиц зимой

Чтобы помощь действительно была полезной, орнитологи советуют придерживаться простых правил.

Использовать только сырые, необработанные зёрна или специализированный комбикорм. Избегать пшена, хлеба, солёных и сладких продуктов. Класть корм небольшими порциями и не делать это ежедневно без необходимости. Следить за чистотой кормушек, чтобы избежать распространения инфекций.

Такие меры помогут поддержать птиц в холодное время года, не нанося им вреда.

Популярные вопросы о зимней подкормке птиц

Можно ли кормить птиц остатками еды со стола?

Нет, человеческая пища часто содержит соль, специи и жиры, которые опасны для птиц.

Что лучше выбрать для уток зимой?

Комбикорм считается самым безопасным вариантом, особенно при замерзших водоёмах.

Нужно ли кормить птиц каждый день?

Постоянная подкормка не обязательна. Лучше помогать в периоды сильных морозов или нехватки естественной пищи.

Чем заменить хлеб в кормушке?

Подойдут пшеница, кукуруза или специальные зерновые смеси для птиц.