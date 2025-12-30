Морская разведка в действии: по этому признаку рыбы выбирают себе любимчиков среди дайверов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Рыбы в море способны удивлять не меньше крупных млекопитающих: иногда кажется, что наблюдают не только за ними, но и они за дайвером. У учёных давно было подозрение, что отдельные стаи начинают узнавать конкретных людей. Недавний полевой эксперимент дал подсказку, как именно это работает.

Дайвер в юго-восточной части острова Шолта
Фото: commons.wikimedia.org by Anders Finn Jørgensen from Copenhagen, Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дайвер в юго-восточной части острова Шолта

Как появилась идея и что проверяли

Руководитель лаборатории поведенческой эволюции Института поведения животных Макса Планка Алекс Джордан вспоминает, что за годы работы в природе неоднократно замечал: рыбы словно учатся отличать исследователей и подплывают именно к "нужным" людям.

"Нередко было очевидно, что рыбы узнают нас", — говорит Джордан.

Чтобы проверить эту гипотезу, команда отправилась на Корсику. Учёные провели серию погружений с двумя видами рыб, типичными для Средиземного моря: обладой и морским карасем-кантаром. За месяц исследователи совершили более 30 погружений на глубину 4-8 метров.

Как обучали рыбу следовать за человеком

В первой части эксперимента студентка Катинка Соллер формировала у рыб устойчивую связь между ярким жилетом и едой (креветками). Сценарий был прост:

  • дайвер зависал на месте около пяти минут и подкармливал рыб;

  • затем он проплывал около 50 метров по прямой;

  • те, кто следовал за ним, снова получали вознаграждение.

После десятого погружения подкормку и яркий элемент экипировки убрали. Несмотря на это, в среднем около 13 рыб всё равно продолжали следовать за дайвером. Это классический пример обучения с подкреплением: стимул — действие — награда.

Ключевой тест: отличают ли они своего дайвера

Дальше задачу усложнили. В воду входили два человека в снаряжении разного цвета. Они держались рядом несколько минут, а затем расплывались в разные стороны. В конце дистанции корм давал только один из них.

  • В первый день рыбы тянулись к обоим.

  • Постепенно они начали выбирать именно того, кто приносил снеки.

В финальном тесте дайверы надели одинаковые костюмы. В этом случае рыбы снова начали следовать за обоими. Метка, по которой они выбирали "правильного" человека, исчезла. Исследователи сделали вывод: рыбам помогает именно окраска экипировки, а не индивидуальные особенности лица или фигуры, которые под водой скрыты маской и регулятором.

Почему это важно для науки

Смысл работы не в том, что рыбы "узнают лица" (этот вопрос остаётся открытым), а в том, что в дикой природе они способны стабильно связывать внешний сигнал с результатом, как сообщает National Geographic.

Основные выводы для исследователей

  • Риск смещения данных: Если рыбы начинают по-разному реагировать на разные команды, это может исказить результаты научных наблюдений за их естественным поведением.

  • Визуальные метки: Цвет снаряжения — самый простой и устойчивый признак для рыб. Силуэт, манера плавания или пузырьковый след распознаются ими хуже.

  • Этическая сторона: Подкормка меняет мотивацию животных и может усилить их зависимость от людей, что требует строгого соблюдения протоколов.

"Нам нужно быть очень осторожными в том, как мы работаем под водой. Важно понимать: когда мы ведем наблюдение, наблюдают и за нами", — заключает Алекс Джордан.

Пожалуй, самое любопытное здесь даже не "умение различать", а то, как быстро у рыб складываются привычки вокруг людей: один и тот же риф начинает работать по своим правилам, стоит кому-то принести угощение — и дальше уже приходится думать не только о том, что ты видишь под водой, но и о том, кем ты являешься для тех, под чьим ты взором.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
