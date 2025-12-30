Морская разведка в действии: по этому признаку рыбы выбирают себе любимчиков среди дайверов

Рыбы в море способны удивлять не меньше крупных млекопитающих: иногда кажется, что наблюдают не только за ними, но и они за дайвером. У учёных давно было подозрение, что отдельные стаи начинают узнавать конкретных людей. Недавний полевой эксперимент дал подсказку, как именно это работает.
Руководитель лаборатории поведенческой эволюции Института поведения животных Макса Планка Алекс Джордан вспоминает, что за годы работы в природе неоднократно замечал: рыбы словно учатся отличать исследователей и подплывают именно к "нужным" людям.
"Нередко было очевидно, что рыбы узнают нас", — говорит Джордан.
Чтобы проверить эту гипотезу, команда отправилась на Корсику. Учёные провели серию погружений с двумя видами рыб, типичными для Средиземного моря: обладой и морским карасем-кантаром. За месяц исследователи совершили более 30 погружений на глубину 4-8 метров.
В первой части эксперимента студентка Катинка Соллер формировала у рыб устойчивую связь между ярким жилетом и едой (креветками). Сценарий был прост:
дайвер зависал на месте около пяти минут и подкармливал рыб;
затем он проплывал около 50 метров по прямой;
те, кто следовал за ним, снова получали вознаграждение.
После десятого погружения подкормку и яркий элемент экипировки убрали. Несмотря на это, в среднем около 13 рыб всё равно продолжали следовать за дайвером. Это классический пример обучения с подкреплением: стимул — действие — награда.
Дальше задачу усложнили. В воду входили два человека в снаряжении разного цвета. Они держались рядом несколько минут, а затем расплывались в разные стороны. В конце дистанции корм давал только один из них.
В первый день рыбы тянулись к обоим.
Постепенно они начали выбирать именно того, кто приносил снеки.
В финальном тесте дайверы надели одинаковые костюмы. В этом случае рыбы снова начали следовать за обоими. Метка, по которой они выбирали "правильного" человека, исчезла. Исследователи сделали вывод: рыбам помогает именно окраска экипировки, а не индивидуальные особенности лица или фигуры, которые под водой скрыты маской и регулятором.
Смысл работы не в том, что рыбы "узнают лица" (этот вопрос остаётся открытым), а в том, что в дикой природе они способны стабильно связывать внешний сигнал с результатом, как сообщает National Geographic.
Риск смещения данных: Если рыбы начинают по-разному реагировать на разные команды, это может исказить результаты научных наблюдений за их естественным поведением.
Визуальные метки: Цвет снаряжения — самый простой и устойчивый признак для рыб. Силуэт, манера плавания или пузырьковый след распознаются ими хуже.
Этическая сторона: Подкормка меняет мотивацию животных и может усилить их зависимость от людей, что требует строгого соблюдения протоколов.
"Нам нужно быть очень осторожными в том, как мы работаем под водой. Важно понимать: когда мы ведем наблюдение, наблюдают и за нами", — заключает Алекс Джордан.
Пожалуй, самое любопытное здесь даже не "умение различать", а то, как быстро у рыб складываются привычки вокруг людей: один и тот же риф начинает работать по своим правилам, стоит кому-то принести угощение — и дальше уже приходится думать не только о том, что ты видишь под водой, но и о том, кем ты являешься для тех, под чьим ты взором.
