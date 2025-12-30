Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
Вождение на механике улучшило понимание работы авто — Jalopnik
Средняя ставка долгосрочной аренды в Москве достигла 95 тысяч рублей
Корфу подходит для первого путешествия по Греции — туристические гиды
Чистые волосы повышают стойкость вечерней укладки — Marie Claire
"Икра чумиканская" из Хабаровского края получила правовую защиту — Роспатент
Ярко-оранжевую акулу с ксантизмом поймали у Коста-Рики
Риелтор Перескокова оценила квартиру Долиной в Хамовниках в 140 млн рублей
Мах прямой ногой вверх включает ягодицы без прогиба в пояснице — тренеры

Встроенный датчик смерти: тюлени смогли обмануть законы физики, которые губят людей под водой

Тюлени определяют время всплытия по уровню кислорода — физиолог Макнайт
Зоосфера

Серые тюлени ныряют так долго и точно, что кажется, будто они заранее "знают", когда пора всплывать. Новые эксперименты показали: дело не только в тренировках, но и в тонком внутреннем контроле. Учёные выяснили, что эти ластоногие меняют своё поведение в зависимости от того, сколько именно кислорода доступно их организму в данный момент.

Тюлень под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тюлень под водой

Почему мы дышим: углекислый газ против кислорода

У большинства млекопитающих (включая человека) главным сигналом к выходу на поверхность служит не нехватка кислорода, а рост уровня углекислого газа (CO2) в крови. Когда его становится слишком много, мозг подаёт сигнал о дискомфорте, заставляя нас сделать вдох.

В чём подвох для ныряльщиков

  • У фридайверов уровень CO2 может "подгонять" к вдоху, когда кислорода ещё достаточно.

  • И наоборот: кислород может закончиться раньше, чем мозг успеет распознать критический уровень CO2. Это часто приводит к потере сознания на подъёме (блэкауту).

Эксперимент: комната для дыхания и награда

Физиолог Крис Макнайт из Университета Сент-Эндрюс провёл исследование с молодыми серыми тюленями. В бассейне была установлена специальная дыхательная камера. Чтобы добраться до кормушки с рыбой, тюленю нужно было проплыть длинный путь под водой.

Учёные аккуратно меняли состав воздуха в камере: немного повышали или снижали содержание кислорода и CO2.

"Очень быстро они перестали всплывать в общей части бассейна и стали выбирать дыхание именно внутри камеры. Мы меняли состав воздуха крайне осторожно — ровно настолько, чтобы заметить изменения в их поведении", — вспоминает Крис Макнайт.

Результат: чем выше была концентрация кислорода в камере, тем дольше тюлени оставались у кормушки. Они осознанно выбирали более длительные погружения, понимая, что "заправки" хватит надолго, как сообщает National Geographic.

Как сигналят о нехватке воздуха тело тюленя и тело человека

У человека главным "тревожным звонком" обычно становится нарастающий CO2: появляется жжение в груди, усиливается желание вдохнуть. У серых тюленей, судя по эксперименту, заметнее работает связка с кислородом: меняется выбор поведения — насколько долго оставаться под водой ради корма. Для фридайвинга это принципиальная разница: человек может не почувствовать приближение кислородного "порога", даже если умеет терпеть дискомфорт от CO2.

Что это значит для науки и безопасности

Авторы исследования полагают, что тюлени не просто автоматически замедляют пульс, а осознают свой запас кислорода. Это "чутьё" позволяет им не тратить время на лишние всплытия.

Однако специалисты призывают к осторожности в выводах.

  • Уильям Милсом (зоолог): данные убедительны, но нужны измерения внутренней физиологии, чтобы исключить влияние других факторов.

  • Мэттью Пэментер (физиолог): скорее всего, в игре участвуют оба фактора — и кислород, и CO2.

"Если бы они реагировали только на критически низкий уровень кислорода, им бы просто не хватало времени вернуться на поверхность с большой глубины", — заключает Макнайт.

Даже если тюлени и правда "чувствуют" кислород иначе, чем мы, это не делает океан проще — скорее, напоминает, насколько тонко природа настроила своих ныряльщиков, и сколько всего нам ещё предстоит понять.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Популяция диких коров на острове Амстердам выросла из пяти особей — Sciencing
Домашние животные
Популяция диких коров на острове Амстердам выросла из пяти особей — Sciencing
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Чистые волосы повышают стойкость вечерней укладки — Marie Claire
Тюлени определяют время всплытия по уровню кислорода — физиолог Макнайт
Упражнения с собственным весом обеспечивают рост мышц без зала
"Икра чумиканская" из Хабаровского края получила правовую защиту — Роспатент
Ярко-оранжевую акулу с ксантизмом поймали у Коста-Рики
Риелтор Перескокова оценила квартиру Долиной в Хамовниках в 140 млн рублей
Салат "Король" становится заменой "Шубе" в праздничном меню
Скорпион проходит карму через кризисы и потери
Мах прямой ногой вверх включает ягодицы без прогиба в пояснице — тренеры
В Германии ограблен банк Sparkasse на 30 млн евро — DPA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.