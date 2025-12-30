Почти 20 жертв и один выживший: в доме Деда Мороза разыгралась настоящая драма с массовым похищением

Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова

В уральском поместье Деда Мороза появилась "постоянная гостья" — лисица, которая, по оценкам сотрудников, уже утащила почти два десятка гусей. Животное стало регулярно выходить к территории резиденции в Верхне-Пышминском районе и действует так уверенно, будто давно считает это место своим.

Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лиса

Лиса освоилась у резиденции

Сотрудники резиденции заметили лисицу в окрестностях и вскоре поняли, что визиты не случайны. По словам директора поместья Натальи Скороходовой, хищница чувствует себя здесь как дома и воспринимает резиденцию как собственную территорию.

"Она чувствует себя здесь как дома, воспринимая резиденцию как собственную территорию", — рассказала директор резиденции Наталья Скороходова.

Такая "хозяйская" манера поведения, по словам руководителя, стала особенно заметной в последние недели. Лисица выходит к людям без явной осторожности и возвращается снова, что позволило сотрудникам связать исчезновение птицы именно с ней.

Почти два десятка гусей и одна уцелевшая гусыня

В резиденции уточняют: за недавнее время лисица унесла около 20 гусей. Для хозяйства это ощутимая потеря, тем более что птицы содержались на территории, которую обычно воспринимают как безопасную и защищённую от диких животных. Об этом сообщает tagilcity.ru.

После случившегося у сотрудников осталась лишь одна гусыня. Её, как отметила Наталья Скороходова, теперь оберегают особенно тщательно: птицу закрывают и держат в отдельном тёплом помещении, чтобы исключить новые потери и не дать лисице повторить удачный "набег".