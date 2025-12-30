Шоу оборвалось: кошки Куклачева отказались работать и есть, когда за артистом приехала скорая

Когда дрессировщика увезли со сцены на скорой, представление продолжилось — но без главных артистов. Ни одна кошка не вышла к зрителям, хотя спектакль должен был идти дальше. Об этом сообщает EADaily: народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что его питомцы отказались работать после перенесённого им инфаркта.

Концерт, который прервался

Почти два года назад Юрию Куклачеву стало плохо прямо во время выступления. Он успел отработать первое отделение, после чего был госпитализирован. Перед тем как его увезли, артист попросил сына Дмитрия продолжить концерт с кошками.

Однако этого не произошло. По словам дрессировщика, животные повели себя необычно: они не только отказались выходить на сцену, но и перестали есть. Ситуация стала неожиданной даже для опытной труппы, привыкшей к гастрольному ритму и смене обстоятельств.

Реакция животных

Куклачев убеждён, что кошки остро почувствовали его состояние. Он отмечает, что животные переживали за него и отреагировали на происходящее интуитивно, без внешних сигналов. Артист говорит о глубокой эмоциональной связи, которая годами формировалась между ним и его питомцами.

"Несколько кошек отказались есть. И работать отказались. Я же первое отделение отработал — и меня увезли. Я сыну Диме успел сказать: с моими кошками работай. Так они все отказались! Ни одна моя не вышла. Они как почувствовали — папе плохо", — рассказал народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Инфаркт и операция

Недомогание артист почувствовал на своём юбилейном концерте в "Вегас Холле". 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу, где диагноз подтвердился.

Позднее генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что у Куклачева был обширный инфаркт. Операция, проведённая в ночь на 13 апреля, длилась около трёх часов, врачам пришлось установить пять стентов.

Возвращение к жизни и работе

После операции сам артист рассказывал о сложном восстановлении и тяжёлом состоянии. Он отмечал, что вмешательство было болезненным, но успешным, и врачи дали осторожно оптимистичный прогноз. По его словам, если стенты приживутся, можно рассчитывать на несколько лет стабильного состояния.

Позднее Куклачев признавался, что именно кошки помогли ему вернуться к жизни после инфаркта. Летом текущего года Театр кошек Куклачева пополнился новыми артистами — тремя животными, вывезенными из зоны СВО, которые были приняты в труппу.