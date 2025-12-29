Иллюзия спокойствия: почему ваша собака всегда страдает в разлуке, и какой единственный способ хоть как-то ей помочь

Полностью избавить собаку от тревоги при разлуке невозможно — кинолог Карапетьянц

Полное спокойствие собаки в одиночестве — это недостижимый идеал, поскольку сама разлука с владельцем является для животного источником стресса. Питомцы глубоко привязываются к человеку, воспринимая его как центр своего мира, поэтому даже недолгое расставание становится испытанием.

О том, как минимизировать тревожность у собак, изданию NewsInfo рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Почему собаки тяжело переносят одиночество

Психика собаки устроена таким образом, что её благополучие напрямую связано с присутствием и вниманием хозяина. Это социальное животное, для которого изоляция от "стаи" противоестественна. Универсального решения, которое бы полностью отвлекло питомца, не существует, а попытки резко изменить обстановку или режим часто лишь усиливают беспокойство. Ситуацию осложняет то, что собаки не понимают причин долгого отсутствия и могут интерпретировать его как угрозу своей безопасности.

Самым щадящим вариантом, по мнению эксперта, является присмотр знакомого для собаки человека — члена семьи или близкого друга. Такой подход позволяет сохранить у питомца чувство стабильности и уверенность, что его не бросили окончательно.

"Для собаки это стресс. По большому счету помочь сможет только человек, которого собака тоже знает, как вариант член семьи, родственник, с которым собака знакома", — отметил кинолог Константин Карапетьянц.

Как поддержать питомца в период разлуки

Ключевым принципом в организации временного ухода специалист называет сохранение привычного для собаки распорядка дня. Любые изменения в графике прогулок, кормления или месте проживания становятся дополнительным психологическим грузом, накладывающимся на основной стресс от разлуки. Важно, чтобы новая или временная обстановка была как можно более предсказуемой для животного.

Даже в профессиональных гостиницах для животных, где созданы все условия, собаки не чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Однако их способность жить текущим моментом, а не строить долгосрочные ожидания, помогает со временем адаптироваться к новым обстоятельствам.

Задача владельца — максимально сгладить переходный период, обеспечив питомцу знакомые ритуалы и, по возможности, присутствие знакомого человека, что смягчит остроту переживаний и поможет собаке выдержать разлуку с меньшими потерями для психики.