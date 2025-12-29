Вам кажется, что кошка лечит? Это игра вашего мозга: психологический механизм, превращающий обычное поведение питомца в чудо

Кошка ищет теплое место, а не лечит боль — зоопсихолог Мирослав Волков

Многие хозяева убеждены, что их кошка безошибочно находит больное место, ложится на него и тем самым исцеляет. Научных доказательств этой удивительной способности, однако, не существует, и ветеринарные специалисты относятся к подобным утверждениям скептически. О природе распространённого мифа рассказал в комментарии изданию EcoSever зоопсихолог Мирослав Волков.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка обнимается с кошкой

Почему кошки приходят к больному

Поведение, которое владельцы интерпретируют как целебное, обычно имеет простое и логичное объяснение. Кошки очень чувствительны к теплу и часто выбирают для отдыха самые тёплые участки. Повышенная температура тела или использование грелки во время болезни человека делают его особенно привлекательным для питомца. Животное руководствуется комфортом, а не желанием поставить диагноз.

Кроме того, больной человек меньше двигается, проводит больше времени в постели, создавая спокойную и предсказуемую обстановку. Такая атмосфера сама по себе притягательна для кошки, ценящей покой и стабильность. Эксперт отмечает, что люди склонны наделять действия питомца особым смыслом именно в контексте недомогания, тогда как в обычной жизни на те же самые поступки просто не обращают внимания.

Объективная польза или субъективные ощущения

Несмотря на отсутствие мистических способностей, польза от общения с кошкой для больного человека вполне реальна. Тактильный контакт с мягкой, мурчащей кошкой способствует выработке дофамина и окситоцина — гормонов, которые улучшают настроение, снижают уровень стресса и могут притуплять восприятие боли. Это создаёт эффект душевной поддержки, который косвенно влияет и на физическое состояние.

"Конечно, никакой энергетики они не добавляют. Это, скорее, душевная поддержка", — пояснил зоопсихолог Мирослав Волков.

Специалист подчеркнул, что повышение морального духа пациента может положительно сказаться на результатах лечения и общем самочувствии. Однако важно разделять эту психологическую помощь и миф о биоэнергетическом или диагностическом даре.

В то же время, некоторые животные, особенно специально обученные собаки, действительно способны улавливать определённые изменения в состоянии человека по запаху или поведению, но это результат долгой дрессировки, а не врождённая интуиция.