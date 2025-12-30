Глубины молчали миллионы лет: под Капо-Качча нашли существ, переживших катастрофы Средиземноморья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Под толщей воды у мыса Капо-Качча, на побережье Альгеро, скрывается мир, который до недавнего времени оставался почти неизвестным науке. Подводные пещеры этого участка Средиземного моря продолжают удивлять исследователей, открывая новые формы жизни и подтверждая исключительную ценность региона для изучения биоразнообразия.

морская экосистема
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
морская экосистема

Подводные пещеры как природная лаборатория

Акватория Капо-Качча входит в состав охраняемой морской зоны и давно считается одной из ключевых точек для спелеоморских исследований в Средиземноморье. Недавний научный проект позволил выявить несколько новых видов животных, обитающих в подземных водных системах. Эти находки усиливают статус района как естественной лаборатории, где можно наблюдать эволюционные процессы и адаптацию организмов к экстремальным условиям.

Исследования велись в тесном сотрудничестве с региональным парком Порто-Конте и морским заповедником Капо-Качча — Изола-Пьяна. Именно системная поддержка со стороны природоохранных структур дала возможность проводить длительные и сложные экспедиции в прибрежных пещерах.

Роль картографии и точного планирования

В основе проекта лежала кропотливая подготовка. За последние годы морские спелеологи создали детальные карты и топографические схемы пещер, что позволило ученым заранее определить перспективные участки для отбора проб. Такой подход обеспечил высокую точность данных и помог обратить внимание на зоны, ранее практически не изученные.

Благодаря этому удалось зафиксировать целые микросреды со стабильными условиями, где на протяжении тысячелетий сохранялись уникальные экосистемы, изолированные от внешнего мира.

Экспедиции и вклад местных исследователей

Ключевую роль в полевых работах сыграла группа G. E. A. — Grup Espeleològic Alguerès, а также спелеодайвер и исследователь Джампьеро Мулас. На протяжении многих лет они совместно с парком Порто-Конте последовательно обследуют подводные полости Капо-Качча, сочетая погружения с научной фиксацией данных.

Именно благодаря этим погружениям удалось добраться до труднодоступных участков и провести целенаправленный сбор образцов. Такой метод оказался решающим для обнаружения новых видов и последующего описания их морфологических и экологических особенностей.

Неожиданная находка: морской червь Gesiella

Одним из самых значимых результатов стало открытие нового вида морского червя рода Gesiella. Ранее представители этой группы были известны ученым исключительно по находкам на Канарских островах. Обнаружение такого организма в подводных пещерах Капо-Качча стало полной неожиданностью и заставило пересмотреть представления о распространении этого таксона.

Этот факт указывает на возможные древние биогеографические связи между регионами, которые сегодня разделены тысячами километров, и поднимает новые вопросы о путях миграции морской фауны в далеком прошлом.

Древние корни и история Средиземноморья

По мнению ученых, обнаруженные виды могут относиться к реликтовой фауне, сохранившейся со времен масштабных геологических и климатических изменений. Особое внимание исследователи уделяют периоду до Мессинского кризиса солености, произошедшего около 5-6 миллионов лет назад, когда уровень Средиземного моря резко снизился, а экосистемы подверглись радикальной перестройке.

Подземные водные системы могли стать своеобразным убежищем для многих организмов, позволив им пережить этот драматичный этап истории региона.

Международный проект и научное сотрудничество

Работы проводились в рамках проекта Prin 2022 "Anchialos", которым руководит Алехандро Мартинес из IRSA-CNR. Цель проекта — изучение прибрежных подземных вод Италии, их скрытого биоразнообразия и устойчивости к современным климатическим изменениям.

В исследовании участвуют ученые из разных стран, включая Альваро Рольдана, Марко Курини-Галлетти из Университета Сассари, Давида Бранковитса, Франческо Ди Нецио, Марту Гарсия Кобо и Нэнси Меркадо-Салас. Такой междисциплинарный и международный подход позволяет рассматривать находки Капо-Качча не как локальное явление, а как часть общей картины эволюции Средиземноморья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
