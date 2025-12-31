Пока самолёты набирают высоту, они уже исчезают: кто на самом деле правит скоростью в небе

Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife

Скорость в небе бывает разной — от молниеносных пикирующих атак до многочасового полета без остановок. Некоторые птицы способны разгоняться быстрее гоночных автомобилей и удерживать высокий темп там, где другие просто не выживают. Эти рекордсмены используют скорость для охоты, миграций и выживания.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колибри

Почему птицы стали самыми быстрыми летунами

Эволюция наградила птиц легким скелетом, мощными грудными мышцами и аэродинамической формой тела. Скорость помогает им ловить добычу, уходить от хищников и преодолевать огромные расстояния во время миграций, которые подчиняются не импровизации, а строгим биологическим программам, как показывают исследования перелётных птиц и их маршрутов. У одних видов рекорды связаны с пикированием, у других — с длительным горизонтальным полётом, сообщает Discover Wildlife.

Самые быстрые птицы на планете

1. Сапсан (Falco peregrinus)

Сапсан считается абсолютным рекордсменом. Во время охотничьего пикирования он способен разгоняться до 380 км/ч. Такая скорость делает его самым быстрым животным на Земле, а точность удара позволяет ловить добычу прямо в воздухе.

2. Беркут (Aquila chrysaetos)

Беркуты могут развивать скорость до 320 км/ч в пикировании. Их острое зрение и мощные когти позволяют охотиться на кроликов, сурков и даже небольших копытных, используя скорость как главное оружие.

3. Белогорлый стриж (Hirundapus caudacutus)

Этот вид известен способностью лететь со скоростью до 169 км/ч в горизонтальном полете и удерживать ее в течение нескольких часов. В отличие от соколов, белогорлые стрижи не пикируют, а преследуют насекомых в непрерывном быстром полете.

4. Сероголовый альбатрос (Thalassarche chrysostoma)

Мастера парения над океаном способны поддерживать скорость около 125 км/ч, используя сильные ветры. Такая выносливость помогает им преодолевать тысячи километров над волнами.

5. Фрегаты (семейство Fregatidae)

Фрегаты с размахом крыльев до 2,5 метра могут лететь со скоростью до 150 км/ч. Они известны не только скоростью, но и маневренностью, позволяющей воровать добычу у других морских птиц.

6. Балобан (Falco cherrug)

Этот сокол, обитающий на просторах Евразии, разгоняется до 240 км/ч в пикировании. Балобаны ценятся за сочетание скорости, выносливости и точного контроля полета.

7. Кречет (Falco rusticolus)

Крупнейший из соколов способен пикировать со скоростью до 210 км/ч. Он приспособлен к суровым условиям Арктики и охотится на куропаток и водоплавающих птиц.

8. Обыкновенный стриж (Apus apus)

В горизонтальном полете эти птицы развивают около 110 км/ч. Обыкновенные стрижи известны тем, что могут находиться в воздухе до 10 месяцев подряд, практически не приземляясь, демонстрируя уникальный образ жизни птиц, живущих в воздухе.

9. Чеглок (Falco subbuteo)

Небольшой, но очень ловкий сокол способен кратковременно разгоняться до 160 км/ч. Он охотится в открытых ландшафтах Европы и Азии, демонстрируя высокую маневренность.

10. Колибри Анны (Calypte anna)

Несмотря на миниатюрные размеры, этот колибри может пикировать со скоростью до 100 км/ч. Быстрые взмахи крыльев делают его одним из самых стремительных мелких птиц.

Популярные вопросы о самых быстрых птицах

Какая птица самая быстрая в мире?

Сапсан, развивающий до 380 км/ч в пикировании.

Какая птица дольше всего летит на высокой скорости?

Белогорлый стриж, способный лететь около 169 км/ч в течение нескольких часов.

Все ли быстрые птицы — хищники?

Нет, стрижи и альбатросы не являются хищниками в классическом смысле, но тоже демонстрируют высокие скорости.