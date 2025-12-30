Мегалодон опоздал на миллионы лет: древняя находка ломает привычную хронологию морских хищников

Океаны знали гигантских акул задолго до появления мегалодона и современных китов. Новые находки показывают, что массивные хищники из "современной" линии акул доминировали в морях уже в середине мелового периода. Эти существа были меньше мегалодона, но для своего времени не имели равных. Об этом сообщает Earth.
До недавнего времени считалось, что по-настоящему крупные ламниформные акулы — группа, к которой относятся большие белые, мако и сельдевые акулы, — появились не раньше 100 миллионов лет назад. Однако новое исследование сдвигает эту дату примерно на 15 миллионов лет в прошлое и дополняет картину, которую ранее формировали лишь отдельные находки о том, как доисторические акулы возвращаются из глубин времени.
Речь идет об акуле, обитавшей около 115 миллионов лет назад у берегов современной северной Австралии. Окаменелые позвонки, найденные недалеко от Дарвина, принадлежали представителю семейства кардиабионтид — древних мега-хищников меловых океанов.
"Кардиабионтиды были древними гигантскими акулами-хищниками, которые широко распространились в позднем меловом периоде, после 100 миллионов лет назад", — отметил старший куратор палеобиологии Шведского музея естественной истории Бенджамин Кир.
Анализ показал, что длина животного достигала примерно 8 метров. Это заметно больше современной большой белой акулы, средний размер которой составляет около 6 метров, и сопоставимо с городским автобусом.
До размеров мегалодона, который мог вырастать до 17 метров, этому хищнику было далеко, но в своей эпохе он занимал вершину пищевой цепи. Его тело имело классическую, хорошо знакомую форму: обтекаемый корпус, мощный хвост и развитые челюсти.
"Это выглядело бы как современная гигантская акула. Такая форма тела оказалась эволюционно успешной и сохраняется уже 115 миллионов лет", — пояснил Кир.
Примечательно, что находка не была новой. Пять крупных позвонков диаметром около 12 сантиметров собрали еще в 1980–1990-х годах на побережье Северной территории Австралии. Долгое время они хранились в коллекциях, пока не были повторно изучены.
В меловом периоде этот регион был частью обширного внутреннего моря, соединявшего Гондвану и Лавразию. Осадочные породы здесь уже подарили ученым останки плезиозавров и ихтиозавров, а теперь к ним добавился и массивный хищник из мира акул.
У акул хрящевой скелет, поэтому в ископаемой летописи чаще всего находят только зубы. Они помогают определить вид, но почти не дают информации о размерах тела. Позвонки, напротив, позволяют оценить габариты животного.
Чтобы вычислить длину акулы, ученые применили сразу несколько методов. Они использовали компьютерную томографию, данные современных рыбных промыслов и математические модели, применяемые для изучения вымерших акул. Все подходы сошлись на одной цифре — около 8 метров.
Ламниформные акулы появились примерно 135 миллионов лет назад и изначально были относительно небольшими, около метра длиной. Обнаружение гигантского представителя всего через 20 миллионов лет говорит о стремительной эволюции и быстром выходе на роль высшего хищника — процесса, который отчасти объясняет и современные наблюдения за тем, как поведение акул меняется в глубинах океана.
Такая акула могла охотиться на крупную добычу и заметно влиять на экосистемы, подобно тому, как сегодня это делают большие белые. Исследование показывает, что "современный" тип морских пищевых сетей начал формироваться гораздо раньше, чем считалось.
Смещение сроков появления мега-хищников меняет представления о развитии морских экосистем мелового периода. Это помогает понять, как быстро формировались сложные пищевые цепи и как они реагировали на климатические и биологические изменения.
Акулы пережили несколько массовых вымираний, и изучение их ранней истории важно для понимания устойчивости видов сегодня, когда крупные акулы сталкиваются с потеплением океанов и давлением рыболовства.
Древний ламниформ по форме тела и стратегии охоты был близок к современным видам, но превосходил их по размерам. Современные большие белые мельче, однако занимают схожую экологическую нишу.
Мегалодон же стал экстремальным развитием той же эволюционной модели, появившейся еще в меловом периоде.
Это открытие расширяет знания о скорости эволюции морских хищников и уточняет временные рамки формирования экосистем.
дает новые данные о развитии ламниформных акул;
помогает пересмотреть модели меловых пищевых сетей;
подчеркивает ценность музейных коллекций.
При этом исследование основано на ограниченном количестве окаменелостей, и будущие находки могут скорректировать оценки.
Чем эта акула отличалась от мегалодона?
Она была значительно меньше и жила на десятки миллионов лет раньше.
Почему находка важна для науки?
Она сдвигает сроки появления крупных хищников и меняет представления об эволюции акул.
Могут ли быть найдены еще более древние гиганты?
Да, ученые считают, что подобные окаменелости могут скрываться в других регионах и музейных фондах.
