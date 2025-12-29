Пять главных угроз под бой курантов: как не превратить праздничную ночь в экстренный визит в ветклинику

Новогодние праздники традиционно становятся испытанием не только для людей, но и для домашних животных: в квартире появляется больше еды, упаковок, ярких украшений и мелких предметов.
Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Госветслужбу Московской области: специалисты призвали владельцев заранее продумать, как снизить риски для питомцев в дни застолий и активных домашних развлечений.
В Госветслужбе напомнили, что спонтанные "угощения" со стола могут обернуться не просто временным дискомфортом. Речь идёт о последствиях, которые в отдельных случаях способны угрожать жизни животного, поэтому базовые меры предосторожности важны не меньше праздничных хлопот.
Главная рекомендация ветеринаров — не подкармливать питомцев блюдами, приготовленными для людей. По данным специалистов, такие эксперименты нередко заканчиваются расстройствами пищеварения, а отдельные продукты способны вызвать аллергическую реакцию. Самый опасный сценарий — развитие анафилактического шока, когда счёт может идти на минуты.
"Чтобы избежать этого, рекомендуется не кормить домашних любимцев со стола и подготовить лекарства для оказания первой помощи при пищевых расстройствах", — предупредили ветеринары, слова которых привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. В Госветслужбе подчёркивают, что в праздничные дни владельцам стоит быть внимательнее к любым изменениям самочувствия животного, особенно если в доме часто накрывают стол и гости могут незаметно дать питомцу еду.
Отдельный риск связан с тем, что животные могут стащить что-то самостоятельно. В условиях суеты это легко пропустить, поэтому ветеринары фактически предлагают простой принцип: праздничная еда должна оставаться вне доступа питомца, а аптечка — быть под рукой.
Опасности для животных в Новый год не ограничиваются едой. Праздничное оформление квартиры — ещё одна зона повышенного внимания: животные воспринимают ёлочные украшения и гирлянды как предметы для игры. Однако такая "игра" может закончиться травмами или попаданием инородных предметов в желудочно-кишечный тракт.
Ветеринары отдельно указали на мишуру, дождик, игрушки и элементы декора как на возможные причины повреждений. Особо опасны попытки животных съесть ёлочные украшения: это может привести к серьёзным ранениям. Риски повышаются, когда в помещении много мелких деталей, а у питомца есть привычка тянуть предметы в пасть.
В Госветслужбе обращают внимание, что владельцам важно наблюдать за поведением животного во время празднования. Чем активнее домашняя обстановка, тем выше вероятность, что питомец заинтересуется потенциально опасными предметами.
Если есть подозрение на ухудшение состояния здоровья питомца, специалисты рекомендуют не откладывать обращение к врачу. В материале подчёркивается, что Госветслужба Подмосковья готова помочь в диагностике и лечении домашних животных, а своевременная консультация важна при любых тревожных симптомах.
Адреса и график работы ветклиник размещены на портале "МОй АПК". Также информацию можно уточнить по телефону +7 (495) 668-01-25. Ветеринары напоминают: в праздничные дни лучше действовать быстро, чем пытаться "переждать", особенно если есть вероятность пищевого расстройства или травмы.
