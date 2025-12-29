Пять главных угроз под бой курантов: как не превратить праздничную ночь в экстренный визит в ветклинику

Еда с праздничного стола вызывает у животных расстройства пищеварения — ветеринары

Новогодние праздники традиционно становятся испытанием не только для людей, но и для домашних животных: в квартире появляется больше еды, упаковок, ярких украшений и мелких предметов.

Фото: Анна Маляева is licensed under publiс domain Собака и кошка лежат на диване

Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Госветслужбу Московской области: специалисты призвали владельцев заранее продумать, как снизить риски для питомцев в дни застолий и активных домашних развлечений.

В Госветслужбе напомнили, что спонтанные "угощения" со стола могут обернуться не просто временным дискомфортом. Речь идёт о последствиях, которые в отдельных случаях способны угрожать жизни животного, поэтому базовые меры предосторожности важны не меньше праздничных хлопот.

Еда со стола и скрытые угрозы

Главная рекомендация ветеринаров — не подкармливать питомцев блюдами, приготовленными для людей. По данным специалистов, такие эксперименты нередко заканчиваются расстройствами пищеварения, а отдельные продукты способны вызвать аллергическую реакцию. Самый опасный сценарий — развитие анафилактического шока, когда счёт может идти на минуты.

"Чтобы избежать этого, рекомендуется не кормить домашних любимцев со стола и подготовить лекарства для оказания первой помощи при пищевых расстройствах", — предупредили ветеринары, слова которых привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. В Госветслужбе подчёркивают, что в праздничные дни владельцам стоит быть внимательнее к любым изменениям самочувствия животного, особенно если в доме часто накрывают стол и гости могут незаметно дать питомцу еду.

Отдельный риск связан с тем, что животные могут стащить что-то самостоятельно. В условиях суеты это легко пропустить, поэтому ветеринары фактически предлагают простой принцип: праздничная еда должна оставаться вне доступа питомца, а аптечка — быть под рукой.

Ёлка, гирлянды и декор как источник травм

Опасности для животных в Новый год не ограничиваются едой. Праздничное оформление квартиры — ещё одна зона повышенного внимания: животные воспринимают ёлочные украшения и гирлянды как предметы для игры. Однако такая "игра" может закончиться травмами или попаданием инородных предметов в желудочно-кишечный тракт.

Ветеринары отдельно указали на мишуру, дождик, игрушки и элементы декора как на возможные причины повреждений. Особо опасны попытки животных съесть ёлочные украшения: это может привести к серьёзным ранениям. Риски повышаются, когда в помещении много мелких деталей, а у питомца есть привычка тянуть предметы в пасть.

В Госветслужбе обращают внимание, что владельцам важно наблюдать за поведением животного во время празднования. Чем активнее домашняя обстановка, тем выше вероятность, что питомец заинтересуется потенциально опасными предметами.

Когда нужна помощь и куда обращаться

Если есть подозрение на ухудшение состояния здоровья питомца, специалисты рекомендуют не откладывать обращение к врачу. В материале подчёркивается, что Госветслужба Подмосковья готова помочь в диагностике и лечении домашних животных, а своевременная консультация важна при любых тревожных симптомах.

Адреса и график работы ветклиник размещены на портале "МОй АПК". Также информацию можно уточнить по телефону +7 (495) 668-01-25. Ветеринары напоминают: в праздничные дни лучше действовать быстро, чем пытаться "переждать", особенно если есть вероятность пищевого расстройства или травмы.