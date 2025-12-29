Из-за этого животным тяжело в пути: что важно знать перед путешествием с питомцем

Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева

Подготовка животного к поездке требует учета длительности маршрута, особенностей питомца и обязательных ветеринарных документов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) собака и чемодан

По словам специалиста, первое, с чего стоит начать подготовку к путешествию, — оценить расстояние и длительность поездки. Если дорога займет несколько часов, животным достаточно доступа к воде, а кормление лучше перенести на время после прибытия. При длительных маршрутах, особенно для кошек, важно предусмотреть возможность справить нужду и минимизировать стресс.

"Если поездка длится около суток, кошке нужно взять лоток, чтобы она могла сходить в туалет в дороге. При путешествии до 12 часов питомцы обычно спокойно терпят и не пользуются им. Кормить животных в пути не рекомендуется: в непривычной обстановке они часто отказываются от еды, а попытки накормить могут вызвать дискомфорт или расстройство", — отметила Гольнева.

Она добавила, что с собаками следует действовать аналогично: за два часа до выезда и во время поездки их не стоит кормить, ограничившись водой. Если питомец тяжело переносит дорогу или его укачивает, ветеринар может подобрать подходящее средство с успокаивающим и противорвотным эффектом.

"Перед выездом собаку кормят не позже чем за два часа до дороги, а если путь короче восьми часов, можно обойтись только водой. Для тревожных животных подойдут препараты, которые одновременно снижают стресс и предотвращают укачивание. Такие средства помогают питомцу легче перенести поездку и чувствовать себя спокойнее", — пояснила ветеринар.

Гольнева подчеркнула, что перед любой поездкой нужно убедиться, что у животного есть ветеринарный паспорт с отметками о прививках, особенно от бешенства. При выезде за границу важно заранее уточнить требования к ввозу животных в конкретную страну, чтобы избежать проблем на границе. Она также отметила, что кошки и собаки по-разному реагируют на дорогу: если собаки чаще радуются совместным поездкам, то для кошек смена обстановки — источник сильного стресса.