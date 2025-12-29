Инстинкты дали сбой: встреча пум и пингвинов привела к аномалии, которую невозможно было предсказать

Пумы десятилетиями исчезали с побережья аргентинской Патагонии из-за отстрела, но запрет на охоту изменил ситуацию. Вернувшись, хищники обнаружили рядом огромную сезонную колонию магеллановых пингвинов — добычу, которой раньше почти не касались. Дальше всё пошло не по привычному сценарию: птицы повлияли не только на рацион, но и на "социальные правила" одиночек-пум.
Раньше пумы регулярно нападали на овец на прибрежных ранчо, и фермеры интенсивно их отстреливали — со временем хищники практически пропали. В 2004 году в регионе появился национальный парк Монте-Леон, а вместе с ним — более строгая охрана территории. Когда прямое преследование прекратилось, пумы начали возвращаться в прежние угодья.
На побережье парка гнездятся магеллановы пингвины. Большую часть жизни они проводят в море, поэтому для крупного наземного хищника это нетипичная цель. Но в период размножения — примерно с сентября по апрель — птицы массово выходят на сушу, и в Монте-Леоне на участке береговой линии около двух километров размещается более 40 тысяч гнездящихся пар.
Такое "скопление еды" создаёт необычный для пумы контраст: добычи много, она собрана в одном месте и доступна лишь часть года. По словам учёных, именно эта сезонность стала ключом к переменам в поведении кошек.
Исследователи изначально изучали, как дикая природа реагирует на снятие человеческого давления на бывших ранчо, а не отношения "пума — пингвин".
"Я поехал в Патагонию, чтобы в целом понять результаты восстановления. Пингвины вообще не были изначальным фокусом", — объясняет ведущий автор работы, эколог Митчелл Серота.
Команда разместила 32 фотоловушки и с сентября 2019-го по январь 2023 года отслеживала 14 взрослых пум с помощью GPS-ошейников. Наблюдения быстро показали: визиты к колонии происходят регулярно, а охота на пингвинов — не редкая случайность.
"Мы снова и снова фиксировали пум прямо рядом с колонией. Тогда стало ясно: это не примечание на полях, а фактор, который определяет, как эти животные используют ландшафт", — говорит Серота.
Главный сюрприз исследования — не сам факт охоты, а то, как она перестроила отношения между хищниками. По данным авторов, плотность популяции оставалась сопоставимой как при наличии пингвинов, так и без них — около 13 кошек на 100 квадратных километров. То есть птицы не "создали больше пум", но изменили то, как пумы делят пространство. Об этом сообщает National Geographic.
Выяснилось, что "пингвиньи" пумы чаще пересекаются на одной территории и проявляют больше терпимости друг к другу, чем особи, которые придерживаются более привычной добычи.
"Когда мы возвращаем дикой природе её место, виды могут обнаружить систему, несколько отличающуюся от той, в которой они жили сто лет назад, — и они к ней приспосабливаются", — отмечает научный директор Fundación Rewilding Argentina Эмилиано Донадио.
Логика здесь простая: пингвины — относительно "низкорисковая" добыча. Когда ресурс изобилен и сосредоточен, его сложнее и невыгоднее постоянно охранять.
"Большие кошки — львы, пантеры, пумы — всегда охотятся на самые многочисленные и уязвимые источники пищи", — говорит биолог Джим Уильямс.
При этом, добавляет Донадио, когда еды много и она сконцентрирована, нет необходимости её защищать — животные становятся социально более терпимыми.
Исследователи отмечают, что, согласно данным учётов, колония пингвинов в Монте-Леоне оставалась стабильной или даже росла с момента создания парка. Но пока неизвестно, сколько именно пингвинов убивает каждая пума и как такие сезонные "переезды" хищников отражаются на других видах — например, на гуанако, важнейшем травоядном региона и традиционной добыче пум.
"Мы знаем, что колония пингвинов изменила время и способы добычи пищи, но следующий шаг — понять экологические последствия этой перемены", — подытоживает Серота.
Охота на гуанако, оленей или зайцев чаще распределена по большой территории и требует постоянного поиска, преследования и контроля участка. Охота на пингвинов в сезон выглядит иначе: добыча концентрируется в одном месте, а визиты становятся "точечными" и повторяющимися, чаще в вечерние часы. В результате меняется не численность хищников, а их маршруты, частота встреч и уровень конфликтов.
Возвращение высшего хищника обычно укрепляет природные связи и "оживляет" пищевые цепи. Это помогает снизить перекосы в численности травоядных и поддерживает разнообразие поведения животных. Но новые взаимодействия несут и неопределённость:
Плюсы: восстановление естественных процессов, усиление трофических связей, рост ценности охраняемых территорий.
Минусы: риск локального давления на уязвимые колонии, сложность долгосрочных прогнозов.
В сезон гнездования пингвины — это легкая и безопасная добыча, доступная в огромном количестве в одном месте.
На данный момент колония стабильна, но ученым нужно больше времени для оценки долгосрочного влияния.
В этом исследовании ключевым стало поведение: количество кошек не выросло, но они стали "дружелюбнее" друг к другу ради доступа к ресурсу.
