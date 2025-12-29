Инстинкты дали сбой: встреча пум и пингвинов привела к аномалии, которую невозможно было предсказать

Пумы начали охотиться на магеллановых пингвинов в Южной Америке

Пумы десятилетиями исчезали с побережья аргентинской Патагонии из-за отстрела, но запрет на охоту изменил ситуацию. Вернувшись, хищники обнаружили рядом огромную сезонную колонию магеллановых пингвинов — добычу, которой раньше почти не касались. Дальше всё пошло не по привычному сценарию: птицы повлияли не только на рацион, но и на "социальные правила" одиночек-пум.

Фото: National Geographic by Mitchell Serota, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пума и пингвин