Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Чистка мусорного ведра для органики раз в неделю снижает запахи — Non solo festa
Тормозные колодки и масло быстрее всего изнашиваются в автомобиле — Carandmotor
Физическая активность и дыхание снижают отёки после застолий — врач Поповичева
Очистка стекла духовки от засохшего жира с помощью соды и фольги — Primainspirace

Инстинкты дали сбой: встреча пум и пингвинов привела к аномалии, которую невозможно было предсказать

Пумы начали охотиться на магеллановых пингвинов в Южной Америке
Зоосфера

Пумы десятилетиями исчезали с побережья аргентинской Патагонии из-за отстрела, но запрет на охоту изменил ситуацию. Вернувшись, хищники обнаружили рядом огромную сезонную колонию магеллановых пингвинов — добычу, которой раньше почти не касались. Дальше всё пошло не по привычному сценарию: птицы повлияли не только на рацион, но и на "социальные правила" одиночек-пум.

Пума и пингвин
Фото: National Geographic by Mitchell Serota, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пума и пингвин

Как пумы снова оказались в этих местах

Раньше пумы регулярно нападали на овец на прибрежных ранчо, и фермеры интенсивно их отстреливали — со временем хищники практически пропали. В 2004 году в регионе появился национальный парк Монте-Леон, а вместе с ним — более строгая охрана территории. Когда прямое преследование прекратилось, пумы начали возвращаться в прежние угодья.

Неожиданная добыча: магеллановы пингвины

На побережье парка гнездятся магеллановы пингвины. Большую часть жизни они проводят в море, поэтому для крупного наземного хищника это нетипичная цель. Но в период размножения — примерно с сентября по апрель — птицы массово выходят на сушу, и в Монте-Леоне на участке береговой линии около двух километров размещается более 40 тысяч гнездящихся пар.

Такое "скопление еды" создаёт необычный для пумы контраст: добычи много, она собрана в одном месте и доступна лишь часть года. По словам учёных, именно эта сезонность стала ключом к переменам в поведении кошек.

Что показали фотоловушки и GPS-ошейники

Исследователи изначально изучали, как дикая природа реагирует на снятие человеческого давления на бывших ранчо, а не отношения "пума — пингвин".

"Я поехал в Патагонию, чтобы в целом понять результаты восстановления. Пингвины вообще не были изначальным фокусом", — объясняет ведущий автор работы, эколог Митчелл Серота.

Команда разместила 32 фотоловушки и с сентября 2019-го по январь 2023 года отслеживала 14 взрослых пум с помощью GPS-ошейников. Наблюдения быстро показали: визиты к колонии происходят регулярно, а охота на пингвинов — не редкая случайность.

"Мы снова и снова фиксировали пум прямо рядом с колонией. Тогда стало ясно: это не примечание на полях, а фактор, который определяет, как эти животные используют ландшафт", — говорит Серота.

Почему пингвины изменили "характер" одиночек

Главный сюрприз исследования — не сам факт охоты, а то, как она перестроила отношения между хищниками. По данным авторов, плотность популяции оставалась сопоставимой как при наличии пингвинов, так и без них — около 13 кошек на 100 квадратных километров. То есть птицы не "создали больше пум", но изменили то, как пумы делят пространство. Об этом сообщает National Geographic.

Выяснилось, что "пингвиньи" пумы чаще пересекаются на одной территории и проявляют больше терпимости друг к другу, чем особи, которые придерживаются более привычной добычи.

"Когда мы возвращаем дикой природе её место, виды могут обнаружить систему, несколько отличающуюся от той, в которой они жили сто лет назад, — и они к ней приспосабливаются", — отмечает научный директор Fundación Rewilding Argentina Эмилиано Донадио.

Логика здесь простая: пингвины — относительно "низкорисковая" добыча. Когда ресурс изобилен и сосредоточен, его сложнее и невыгоднее постоянно охранять.

"Большие кошки — львы, пантеры, пумы — всегда охотятся на самые многочисленные и уязвимые источники пищи", — говорит биолог Джим Уильямс.

При этом, добавляет Донадио, когда еды много и она сконцентрирована, нет необходимости её защищать — животные становятся социально более терпимыми.

Что пока остаётся вопросом

Исследователи отмечают, что, согласно данным учётов, колония пингвинов в Монте-Леоне оставалась стабильной или даже росла с момента создания парка. Но пока неизвестно, сколько именно пингвинов убивает каждая пума и как такие сезонные "переезды" хищников отражаются на других видах — например, на гуанако, важнейшем травоядном региона и традиционной добыче пум.

"Мы знаем, что колония пингвинов изменила время и способы добычи пищи, но следующий шаг — понять экологические последствия этой перемены", — подытоживает Серота.

Сравнение: охота пумы на пингвинов и на наземную добычу

Охота на гуанако, оленей или зайцев чаще распределена по большой территории и требует постоянного поиска, преследования и контроля участка. Охота на пингвинов в сезон выглядит иначе: добыча концентрируется в одном месте, а визиты становятся "точечными" и повторяющимися, чаще в вечерние часы. В результате меняется не численность хищников, а их маршруты, частота встреч и уровень конфликтов.

Плюсы и минусы возвращения крупного хищника для экосистемы

Возвращение высшего хищника обычно укрепляет природные связи и "оживляет" пищевые цепи. Это помогает снизить перекосы в численности травоядных и поддерживает разнообразие поведения животных. Но новые взаимодействия несут и неопределённость:

  • Плюсы: восстановление естественных процессов, усиление трофических связей, рост ценности охраняемых территорий.

  • Минусы: риск локального давления на уязвимые колонии, сложность долгосрочных прогнозов.

Популярные вопросы

Почему пумы начали охотиться на пингвинов

В сезон гнездования пингвины — это легкая и безопасная добыча, доступная в огромном количестве в одном месте.

Опасно ли это для колонии пингвинов

На данный момент колония стабильна, но ученым нужно больше времени для оценки долгосрочного влияния.

Что важнее: количество пум или их поведение

В этом исследовании ключевым стало поведение: количество кошек не выросло, но они стали "дружелюбнее" друг к другу ради доступа к ресурсу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Последние материалы
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
На Гавайях запретили кормить диких кошек ради экосистем — Associated Press
К 2055 году мир может терять до 4000 ледников ежегодно — Ландер Ван Трихт
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
29 декабря благоприятный день для подведения итогов года
Теломеры летучих мышей сохраняют длину при старении — National Geographic
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Чистка мусорного ведра для органики раз в неделю снижает запахи — Non solo festa
Тормозные колодки и масло быстрее всего изнашиваются в автомобиле — Carandmotor
Деменция начинается с нарушения кровотока задолго до симптомов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.