Легендарную рыбу поняли неправильно: за устрашающим видом скрывалась тонкая система

Долгое время Данклеостеус считался просто огромной доисторической рыбой с устрашающими челюстями. Однако новые находки показали, что его анатомия была куда сложнее и изощрённее, чем предполагалось ранее. Оказалось, что легендарный хищник обладал уникальной системой мышц и суставов, обеспечивавшей необычную стратегию охоты. Об этом сообщает Earth.
Данклеостеус терелли жил около 360 миллионов лет назад и достигал длины примерно 4-4,5 метра. Вместо привычных зубов у него были острые костные пластины, способные разрезать и дробить добычу. Именно они сделали его иконой девонских морей и одним из самых узнаваемых древних хищников.
До недавнего времени учёные располагали в основном костными фрагментами черепа. Большая часть головы состояла из хряща, который плохо сохраняется в ископаемом состоянии, из-за чего реальная биомеханика челюстей оставалась загадкой.
Прорыв произошёл после изучения лучше сохранившихся артродир из Австралии и Марокко. Эти находки позволили увидеть мышечные шрамы, хрящевые элементы и точную форму суставов.
"Последняя крупная работа по анатомии челюстей Данклеостеуса была опубликована ещё в 1932 году, когда артродиры были изучены крайне слабо", — отметил аспирант биологии Case Western Reserve University Рассел Энгельман.
Используя новые данные, исследователи заново проанализировали музейные образцы из Кливленда, сопоставив черепа молодых и взрослых особей.
Выяснилось, что голова Данклеостеуса была настоящей "силовой машиной". Глубокая камера в основании черепа вмещала мощные мышцы, а нижняя челюсть опиралась на крупный мешкелевский хрящ, который работал как внутренняя опора.
Такая конструкция направляла усилие строго и эффективно, предотвращая заклинивание челюстей даже при сильном укусе. Центральные перегородки разделяли мышечные пучки и стабилизировали сустав при широком раскрытии рта.
Основная аддукторная мышца занимала почти всю область "щёк". У крупных взрослых особей эта зона была особенно развита, что позволяло наращивать силу укуса с возрастом.
Мышечные волокна были ориентированы так, чтобы усиливать давление в передней части челюстей. Это обеспечивало не просто мощный, но и быстрый укус — важное преимущество при охоте на подвижную и крупную добычу.
Особое внимание исследователей привлёк крупный канал под глазницей. Его размеры указывали на наличие значительной мягкотканной структуры.
Наиболее вероятным кандидатом стал мощный preorbitalis — мышца, которая помогала начинать закрытие рта при максимальном раскрытии, когда основная система теряла эффективность. Похожий механизм встречается у некоторых современных акул.
Новое исследование опровергло гипотезу о всасывающем способе питания. Череп не был приспособлен к созданию сильного разрежения воды.
Вместо этого стратегия выглядела иначе: широкое раскрытие пасти, быстрый начальный толчок дополнительной мышцы и мощное финальное смыкание челюстей. Такое сочетание позволяло разрезать или дробить крупную добычу с высокой точностью.
По принципу работы челюстей он оказался ближе не к примитивным рыбам, а к современным акулам с длинными челюстями и сложной мускулатурой. При этом костные пластины давали ему преимущество в разрезании панцирной добычи, недоступной многим другим хищникам.
Подобная система обеспечивала серьёзные преимущества, но имела и ограничения.
Насколько сильным был его укус?
Он сочетал силу и скорость, позволяя эффективно расправляться с крупной добычей.
Почему раньше его недооценивали?
Из-за плохой сохранности хрящевых элементов черепа.
Был ли он главным хищником своего времени?
Да, анатомия указывает на доминирующую роль в экосистемах девонских морей.
Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?