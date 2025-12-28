Легендарную рыбу поняли неправильно: за устрашающим видом скрывалась тонкая система

Челюсти Данклеостеуса имели сложную систему мышц и суставов — Earth

Долгое время Данклеостеус считался просто огромной доисторической рыбой с устрашающими челюстями. Однако новые находки показали, что его анатомия была куда сложнее и изощрённее, чем предполагалось ранее. Оказалось, что легендарный хищник обладал уникальной системой мышц и суставов, обеспечивавшей необычную стратегию охоты. Об этом сообщает Earth.

Кто такой Данклеостеус и почему он так важен

Данклеостеус терелли жил около 360 миллионов лет назад и достигал длины примерно 4-4,5 метра. Вместо привычных зубов у него были острые костные пластины, способные разрезать и дробить добычу. Именно они сделали его иконой девонских морей и одним из самых узнаваемых древних хищников.

До недавнего времени учёные располагали в основном костными фрагментами черепа. Большая часть головы состояла из хряща, который плохо сохраняется в ископаемом состоянии, из-за чего реальная биомеханика челюстей оставалась загадкой.

Новые окаменелости меняют представление

Прорыв произошёл после изучения лучше сохранившихся артродир из Австралии и Марокко. Эти находки позволили увидеть мышечные шрамы, хрящевые элементы и точную форму суставов.

"Последняя крупная работа по анатомии челюстей Данклеостеуса была опубликована ещё в 1932 году, когда артродиры были изучены крайне слабо", — отметил аспирант биологии Case Western Reserve University Рассел Энгельман.

Используя новые данные, исследователи заново проанализировали музейные образцы из Кливленда, сопоставив черепа молодых и взрослых особей.

Челюсти, созданные для силы и контроля

Выяснилось, что голова Данклеостеуса была настоящей "силовой машиной". Глубокая камера в основании черепа вмещала мощные мышцы, а нижняя челюсть опиралась на крупный мешкелевский хрящ, который работал как внутренняя опора.

Такая конструкция направляла усилие строго и эффективно, предотвращая заклинивание челюстей даже при сильном укусе. Центральные перегородки разделяли мышечные пучки и стабилизировали сустав при широком раскрытии рта.

Как работали мышцы хищника

Основная аддукторная мышца занимала почти всю область "щёк". У крупных взрослых особей эта зона была особенно развита, что позволяло наращивать силу укуса с возрастом.

Мышечные волокна были ориентированы так, чтобы усиливать давление в передней части челюстей. Это обеспечивало не просто мощный, но и быстрый укус — важное преимущество при охоте на подвижную и крупную добычу.

Скрытая мышца и неожиданный механизм

Особое внимание исследователей привлёк крупный канал под глазницей. Его размеры указывали на наличие значительной мягкотканной структуры.

Наиболее вероятным кандидатом стал мощный preorbitalis — мышца, которая помогала начинать закрытие рта при максимальном раскрытии, когда основная система теряла эффективность. Похожий механизм встречается у некоторых современных акул.

Почему Данклеостеус не охотился всасыванием

Новое исследование опровергло гипотезу о всасывающем способе питания. Череп не был приспособлен к созданию сильного разрежения воды.

Вместо этого стратегия выглядела иначе: широкое раскрытие пасти, быстрый начальный толчок дополнительной мышцы и мощное финальное смыкание челюстей. Такое сочетание позволяло разрезать или дробить крупную добычу с высокой точностью.

Сравнение: Данклеостеус и современные хищники

По принципу работы челюстей он оказался ближе не к примитивным рыбам, а к современным акулам с длинными челюстями и сложной мускулатурой. При этом костные пластины давали ему преимущество в разрезании панцирной добычи, недоступной многим другим хищникам.

Плюсы и минусы такой анатомии

Подобная система обеспечивала серьёзные преимущества, но имела и ограничения.

Плюсы: мощный и быстрый укус, широкий зев, контроль над челюстями.

Минусы: отсутствие всасывания, высокая зависимость от состояния мышц и суставов.

Популярные вопросы о Данклеостеусе

Насколько сильным был его укус?

Он сочетал силу и скорость, позволяя эффективно расправляться с крупной добычей.

Почему раньше его недооценивали?

Из-за плохой сохранности хрящевых элементов черепа.

Был ли он главным хищником своего времени?

Да, анатомия указывает на доминирующую роль в экосистемах девонских морей.