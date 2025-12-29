Утка, которая решила остаться на земле: изоляция превратила птицу в эволюционный эксперимент

Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем

На удалённых островах Чатем в Тихом океане когда-то жила необычная утка, полностью приспособившаяся к жизни на суше. Современные учёные сумели восстановить её облик и эволюционную историю спустя столетия после исчезновения вида. Эта находка стала ещё одним доказательством того, насколько быстро изоляция меняет животных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кости вымершей островной утки

Неизвестная утка с островов Чатем

Учёные из Новой Зеландии официально описали ранее неизвестный науке вид вымершей утки, получивший название чатемский огарь (Tadorna rekohu). Птица обитала исключительно на островах Чатем — небольшом архипелаге, расположенном более чем в 800 километрах к востоку от Южного острова Новой Зеландии. Такая географическая изоляция сыграла ключевую роль в формировании уникальных особенностей вида.

Согласно данным исследования, предки этой утки заселили архипелаг около 390 тысяч лет назад. За это время популяция оказалась полностью отрезанной от материковых сородичей, что запустило самостоятельный эволюционный путь. В результате сформировался отдельный вид, существенно отличавшийся от других представителей рода Tadorna.

Утка разучилась летать

Одной из главных особенностей чатемского огаря стала утрата способности к полёту. Учёные отмечают, что это типичный пример так называемого "островного синдрома". В условиях, где отсутствуют наземные хищники и нет необходимости преодолевать большие расстояния в поисках пищи, полёт перестаёт быть жизненно важным навыком.

Постепенно у птицы изменилось строение тела. Крылья стали заметно короче и массивнее, потеряв аэродинамическую эффективность. При этом ноги, напротив, удлинились и окрепли, что делало утку отличным ходоком. Такое телосложение лучше подходило для передвижения по земле, особенно в условиях открытых, продуваемых ветрами островных ландшафтов.

Как учёные восстановили облик вида

Для идентификации нового вида исследователи применили сразу два научных подхода. Во-первых, была проведена работа с древней ДНК, извлечённой из окаменевших костей, найденных на островах Чатем. Секвенирование генетического материала позволило определить место утки на эволюционном древе.

Во-вторых, учёные выполнили детальный морфологический анализ костей. Сравнение размеров, формы и пропорций скелета показало, что чатемский огарь существенно отличался от современных уток и гусей, включая своих ближайших родственников.

Генетические данные указали на родство с новозеландским райским огарём, однако различия оказались настолько значительными, что речь идёт именно о самостоятельном виде, а не о подвидовой форме.

Жизнь на ветреных островах

Острова Чатем известны суровыми погодными условиями: частыми ветрами, высокой влажностью и ограниченным разнообразием наземных экосистем. Эти факторы также повлияли на эволюцию утки. Более плотное телосложение и развитые ноги помогали птице устойчиво передвигаться по открытой местности и экономить энергию.

Питалась утка, вероятно, наземными растениями, беспозвоночными и прибрежной пищей, что дополнительно снижало потребность в перелётах. В таких условиях наземный образ жизни оказался более выгодным, чем сохранение способности к полёту.

Причины исчезновения чатемского огаря

Несмотря на успешную адаптацию к островной среде, вид оказался уязвим перед появлением человека. Археологические находки показывают, что кости чатемского огаря часто встречаются в древних кухонных отбросах маори. Это свидетельствует о том, что птица активно использовалась в пищу.

Охота стала основной причиной быстрого сокращения численности. Позднее ситуацию усугубили изменения среды обитания и появление завезённых человеком хищников, с которыми наземная утка не сталкивалась ранее и не имела защитных механизмов.

В результате уже несколько столетий назад чатемский огарь полностью исчез.

Популярные вопросы о чатемском огаре

Почему учёные обнаружили вид только сейчас?

Большая часть данных стала доступна лишь с развитием методов анализа древней ДНК, которые раньше были недоступны.

Можно ли было спасти этот вид от вымирания?

При отсутствии охоты и завезённых хищников популяция могла бы сохраниться, но вмешательство человека оказалось решающим.

Есть ли похожие примеры среди других птиц?

Да, утрата способности к полёту известна у многих островных видов, включая дронтов и некоторые виды пастушков.